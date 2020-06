Horóscopo 2020: Confira a previsão de hoje (Segunda-feira, 22/06) para seu signo

Os desafios das relações

A Lua nova em Câncer nos mobiliza na pureza afetiva, acolhimento e expressão emocional. Todavia, ela fará uma oposição ao stellium (conjunção de muitos planetas) em Capricórnio. Nossas barreiras e limitações tendem a se expressar aqui. É preciso lembrar que essa oposição no céu nos pede equilíbrio entre sentir e realizar, amar e colocar limites, recolher e aparecer. O céu de hoje nos lembra que é preciso amadurecer emoções para evoluir. Também devemos lembrar que a rejeição do outro não deve nos levar a uma rejeição de nós próprios, mas nos ensinar que temos potencial de amor infinito e que isso não depende da reação alheia.

Áries

As demandas do mundo, carreira e profissão podem estar deixando pouco espaço para a expressão da sensibilidade, da vida afetiva e familiar. Seus sonhos íntimos falam mais alto hoje. Procure tempo para a expressão de sua intimidade, para viver o aconchego do seu lar, a amorosidade familiar. Isso tudo te nutrirá para que você dê conta de vencer as demandas lá fora.

Touro

Crenças rígidas sobre como a vida deveria ser são questionadas. Não adianta querer levar tudo a ferro e fogo, com dureza e rigidez. A vida te pede mais flexibilidade de idéias, pensar com mais empatia e se colocando no lugar do outro. Um misto de frieza com amor pode te beneficiar profundamente. Você não precisa usar uma armadura o tempo todo.

Gêmeos

Viver demais para as demandas alheias pode ser um tanto cansativo. Relações abusivas e tóxicas precisam ser depuradas. Volte-se mais para seu valor próprio. Você pode, você consegue! Se nutra, se ame, se permita o processo regenerativo. Lembre-se de contar mais consigo mesmo e não criar vínculos de dependência doentia. Amor próprio é fundamental.

Câncer

Suas relações tem sofrido mudanças intensas. Pode ser mesmo que a tão sonhada estabilidade tenha caído por terra. Mas será que tal estabilidade te fazia realmente bem? Ou se acostumou a usar um sapato apertado? Hoje sua sensibilidade fala mais alto, pois seu regente, a Lua, está transitando pelo seu signo.

Leão

O quanto você tem ouvido seu lado espiritual? As demandas do mundo material podem estar intensas. Mas você não é uma máquina movida a combustível, mas um ser humano com sensibilidade e necessidades afetivas. Momentos de recolhimento podem ser ótimos para recarregar as baterias e buscar inspiração.

Virgem

Você é lembrado que não pode ficar somente preso no seu mundo particular. O mundo te chama, necessitado do seu amor e da sua contribuição. Uma dureza autoritária poderia ser algo muito ruim. Na verdade o processo planetário tem te deixado mais sensível para que você dê o melhor de si para o mundo. Sua sensibilidade é força.

Libra

Sua vida familiar tem te demandado muitas responsabilidades. Você está cheio de potencial para realizar no mundo lá fora, na carreira. Mas certos apegos familiares ou ao passado podem estar atrasando o processo. Cuide das necessidades familiares, mas respeitando seus próprios limites. O mundo lá fora e sua realização material podem te dar uma sensação de lar e família.

Escorpião

Padrões mentais rígidos são questionados aqui. Você tem uma tenacidade mental incrível, mas que em excesso pode se tornar rigidez de idéias. Busque maior amparo e acolhimento espirituais, na sua fé, nas suas crenças. Veja o lado maior da vida, filosofe, tenha visão panorâmica. Seu poder mental carece de mais sensibilidade para produzir melhor.

Sagitário

Demandas financeiras podem estar te levando a altos e baixos. Pode ter ganhado tanto quanto perdido dinheiro. Mas, o mais importante aqui para equilibrar sua vida financeira é se voltar para o terreno da transformação energética e emocional. Não seja rígido com bens matérias, mas procure vivenciar a energia da abundância, coloque os bens materiais para circular. Se permita a vivência afetiva. Isso tudo te equilibrará e à sua vida material.

Capricórnio

São tempos de mudanças pessoais muito intensas para você, capricorniano. Três planetas gigantes (Júpiter, Plutão e Saturno e mais um asteróide, Pallas) passam pelo seu signo. Sua vida foi revirada de ponta cabeça neste ano, mas tenha certeza que a mudança será para melhor. Se permita mais amor nas relações, para com o outro. Não acredite quando dizem que capricórnio é frio: você é sim, pura fonte de amor e cuidados práticos amorosos.

Aquário

Certas questões rígidas guardadas no inconsciente estão sendo muito mobilizadas agora. Sua vida espiritual pode estar demandando muito, mas lembre-se que o trabalho te garantirá paz d espírito. Também não há como negar certas questões psíquicas, pois elas pedem expressão. Cuide de sua vida emocional e espiritual sendo produtivo no mundo.

Peixes

Questões sociais e coletivas podem estar interferindo em sua vida de maneira intensa. Cobranças de grupos, organizações, amizades ou em redes sociais. Você deve se fortalecer, rugir alto como um leão que sabe delimitar seu próprio espaço. Você é quem tem que decidir sobre sua vida e quais rumos tomar. Se ame, se cuide i se permita criatividade.

Igomer Henriqueé astrólogo há 14 anos, também atuando como terapeuta holístico com reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, numerologia e tarô. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / email: igomerhenrique@gmail.com