Mostra on-line reúne trabalhos de mulheres do audiovisual

(foto: Inffinito Film Festival/divulgação) Está em cartaz, no INFF – Inffinito Film Festival, a Mostra mulheres do audiovisual, evento digital e gratuito que apresenta 25 longas e 13 curtas-metragens de diretoras e realizadoras brasileiras, como Anna Muylaert, Rosane Svartman, Tizuka Yamasaki, Sandra Kogut, Mini Kerti, Sabrina Rosa, Flávia Castro, Christiane Jatahy, Adriana L. Dutra e Tata Amaral, entre outras. Os filmes, alguns deles inéditos, representam a presença feminina no audiovisual e provocam a reflexão sobre igualdade de gênero no setor. Os longas passam em horários marcados, e ficam disponíveis por quatro horas a partir da estreia. Destaque para os longas inéditos E além de tudo me deixou mudo o violão (foto), de Anna Muylaert; Quero botar meu bloco na rua, de Adriana L. Dutra; e Reviver, de Patricia Niedermeier. Todos os filmes poderão ser assistidos na plataforma inff.online. Informações e programação completa no www.inffinito.com/account/mulheresdoaudiovisual.





SILVERO PEREIRA

TRANSMISSÃO

(foto: CANAL BRASIL/DIVULGAÇÃO)



Silvero Pereira é o convidado de Linn da Quebrada e Jup do Bairro (foto) no TransMissão desta segunda-feira (22), à 0h, no Canal Brasil. O ator fala sobre trabalho, família e seu encontro consigo. “Quando criança, ou você era homem, ou era mulher. Só depois do Bixa travesty eu entendi: eu sou bixa, é isso que eu sou”, comenta o entrevistado sobre o premiado documentário. O personagem Lunga, de Bacurau, também é abordado: “Lunga é essa figura que está um pouco afastada, mas que, na hora em que a cidade precisa, ele resolve. Essa é minha vida completamente”, declara.





ÍCONE DO JAZZ

COUNT BASIE





O Curta! exibirá o filme Count Basie: Por ele mesmo, de Jeremy Marre, nesta segunda-feira (22), às 22h45. A biografia de Count Basie revela as paixões e ambições que inspiraram o famoso pianista. O documentário sobre o artista tem depoimentos do ensaísta e crítico de Jazz Gary Giddins e da dançarina Norma Miller.





GASTRONOMIA

WEBINARS





Nesta segunda-feira (22), a Nespresso Professional apresenta o Food Summit Pós-Covid, organizado em parceria com a plataforma digital Foodpass. Das 9h30 às 19h, uma série de especialistas em diferentes segmentos vão debater temas essenciais para o futuro dos profissionais da gastronomia.Serão 13 webinars gratuitos. Entre os temas discutidos estão Finanças, fluxo de caixa, empréstimos de linhas de crédito, com Renata Cruz (Foodness) e Benny Goldenberg (La Guapa e Arturito); Desafios e soluções da operação e logística do delivery, com Arnaldo Lorençato e Ricardo Garrido (Fundador da Cia Tradicional); e Treinamento para o novo serviço, atendimento e experiência, com Ivan Achcar (EGG) e EduardoTrielli (head da área de B2B da Nespresso no Brasil). O evento será transmitido no canal de YouTube da Foodpass. Já de amanhã (23) até sexta-feira (26), das 10h às 12h, será realizado um plantão de dúvidas, também gratuito, no Instagram @foodpass.