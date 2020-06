Domingo, Manu Diniz faz live para comemorar o Dia do Mídia

Fernanda Gomes*

Manu Diniz promete tarde alto-astral no domingo (foto: Mariel Pelli/divulgação)



A cantora Manu Diniz vai apresentar live-show no domingo (21) para comemorar o Dia do Mídia. A promoção é do grupo Diários Associados, do qual fazem parte o jornal Estado de Minas, a TV Alterosa e o Portal UAI.





“Será muito gostoso de ouvir e cantar juntos. Estamos com uma energia muito legal, o repertório será bem eclético, do rock ao sertanejo. Acho que todo mundo vai gostar. Estou doida para domingo chegar logo”, afirma a cantora.





A live será transmitida às 16h30, no canal do Portal UAI no YouTube. Manu Diniz e amigos contará com a participação de Fabiano Mexicano (baixo), Júnio Schock (bateria), Léo Costa (guitarra) e Vitor Dieguez (piano). Os cantores Play Gerson, JP (Sofranz), Mateus Gontijo, Luks, Maitê Oliveira e Fernanda Hamacek serão os convidados especiais da tarde.





As recomendações das autoridades do setor de saúde para evitar a contaminação pelo novo coronavírus serão cumpridas à risca, garante Manu. Os músicos ficarão distantes um do outro. Apenas um convidado subirá ao palco a cada vez, explica a cantora. A transmissão será realizada nos estúdios da RSom e Luz, na Pampulha.





O repertório terá canções brasileiras e internacionais, com releituras de hits de Anavitória, Vitor Kley, Rita Lee, Anitta, Lagum, Lady Gaga, Alicia Keys, Iza, Marina Lima, Meghan Trainor, Cássia Eller, Kid Abelha, Vanessa Rangel, Paula Mattos, Marília Mendonça e Ivete Sangalo, entre outros artistas.





“Estou muito honrada com o convite, pois foi por meio do Estado de Minas que me tornei cantora”, conta Manu, que também é relações-públicas. A carreira artística dela começou em novembro de 2019, quando participou de um show beneficente para a Jornada Solidária, promoção do grupo Diários Associados, realizado no Baretto do Hotel Fasano, na capital mineira.





Depois disso, a baiana Manu – que mora há 16 anos em BH – passou a se apresentar em bares, restaurantes, festas e eventos sociais realizados na cidade. “Está sendo uma grande realização. A demanda de shows está crescendo, o que freou foi a pandemia”, lamenta ela.





Durante o isolamento social, a cantora se dedica a cursos e lives. “A gente está se adaptando e se reinventando”, conta Manu.

HOMENAGEM

O profissional de mídia, que comemora o seu dia em 21 de agosto, é encarregado de fazer a interface entre o cliente da agência de publicidade, os meios de comunicação e o consumidor final.





Cabe a esse profissional garantir a eficácia da mensagem que se deseja transmitir num mercado em que a atenção do público se divide entre vários meios – jornais, TVs, sites, celulares, redes sociais, rádios, blogs e aplicativos, entre outros.





*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria





MANU DINIZ E AMIGOS

>> Live-show do Dia do Mídia

>> Domingo (21), às 16h30, no canal do Portal Uai no YouTube