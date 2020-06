Lives celebram o amor neste Dia dos Namorados

Happy Feet Jazz Band selecionou clássicos de Ray Charles, Frank Sinatra e Nat King Cole para o show desta noite (foto: Francisco Dumont/divulgação) "Antes da pandemia, as pessoas saíam para comemorar o Dia dos Namorados, os lugares ficavam lotados. Com a quarentena e todos em casa, as coisas mudaram. As lives se tornaram necessárias neste momento de emoção e amor" Marcelo Costa, trompetista da Happy Feet Jazz Band

Comemorar o Dia dos Namorados ao som de jazz, apesar da pandemia. O convite vem do trompetista Marcelo Costa, que comandará uma live, nesta sexta-feira (12), nos canais do Portal Uai. A Happy Feet Jazz Band preparou repertório especial para esta noite. Os músicos se reunirão na casa de Marcelo, em Belo Horizonte, de onde será feita a transmissão. Comemorar o Dia dos Namorados ao som de jazz, apesar da pandemia. O convite vem do trompetista Marcelo Costa, que comandará uma live, nesta sexta-feira (12), nos canais do Portal Uai. A Happy Feet Jazz Band preparou repertório especial para esta noite. Os músicos se reunirão na casa de Marcelo, em Belo Horizonte, de onde será feita a transmissão.





Com cerca de de 60 minutos, o show terá clássicos românticos de Ray Charles, Louis Armstrong, Frank Sinatra, Nat King Cole, Bing Crosby, Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Duke Ellington e Louis Prima. O show ao vivo da banda mineira é um oferecimento dos Supermercados EPA e Mineirão Atacarejo.





“Não tem como fazermos isso a distância, pois não há sincronização. Por isso vamos nos reunir na minha casa, lá tenho um piano”, conta o trompetista, enfatizando que o grupo adotará todos os cuidados recomendados pelas autoridades do setor de saúde. “Respeitaremos o distanciamento durante a apresentação”, reforça Marcelo.

ESTREIA

Será a primeira live da Happy Feet. “Temos a aparelhagem necessária – microfones, caixas, mesa de som e instrumentos –, podemos oferecer som com boa qualidade, principalmente para quem tiver TVs do tipo smart ou aparelhos ligados a um home theater”, observa Marcelo Costa. “Antes da pandemia, as pessoas saíam para comemorar o Dia dos Namorados, os lugares ficavam lotados. Com a quarentena e todos em casa, as coisas mudaram. As lives se tornaram necessárias neste momento de emoção e amor. Vai ser muito legal, um programa bacana e com música boa”, promete.





O repertório contará com I can’t stop loving you, de Ray Charles, clássico que nunca falta no Dia dos Namorados, e medley com sucessos de Frank Sinatra. A seleção se pautou nos shows presenciais da Happy Feet.





“São canções que temos apresentado nos últimos dois anos. A live também vai servir para a gente matar a vontade de se encontrar. Nesses 90 dias de isolamento social, será a primeira vez que tocaremos juntos”, diz Marcelo. Além dele, o grupo, que tem 12 anos de carreira, é formado por Fernanda Rabelo (sax e voz), Fred Natalino (piano), Yan Vasconcelos (contrabaixo) e Bo Hilbert (bateria).

APELO

Os fãs cobravam da Happy Feet shows ao vivo transmitidos pela internet. “As pessoas pediam muito pra gente fazer lives. Mas eu pensava: tem um problema, pois toco um instrumento melódico, não dá para fazer sozinho. Era preciso o encontro, outros músicos. Chegou a hora”, diz o trompetista.





Depois do show do Dia dos Namorados, outros virão. “Com certeza, devemos fazer outras lives. Tem gente interessada em tocar conosco, agora muitas coisas vão recomeçar devagarinho. Evidentemente, restaurantes, teatros e casas noturnas permanecerão fechados para shows durante algum tempo, mas as lives estão aí. O bom, mesmo, é tocar junto. É quando a música fica melhor”, diz.





A noite desta sexta-feira promete agradar a vários públicos, acredita Marcelo. “Todo mundo em casa, não tem como sair, ir para o restaurante. A pessoa está lá com o namorado, a namorada, a mulher, o marido. Aí, podem abrir um bom vinho, pegar o tira-gosto. Enquanto o jantar está no forno, pode-se ouvir uma boa música com a Happy Feet. Para os solteiros, também é legal assistir a um show ao vivo com repertório impecável.”





Autor de uma coleção de sucessos da música romântica – Nascente, Espanhola, Todo azul do mar e Besame, entre outros –, Flávio Venturini também vai cantar ao vivo para os namorados nesta sexta-feira.





“Tem sido um exercício fazer lives. Elas são também uma oportunidade de passear por minha obra e meu repertório. Tenho procurado fazer uma diferente da outra e estou conseguindo. Comecei experimentando a linguagem, depois fiz uma maior, baseada no Clube da Esquina”, diz Venturini.





Ele vai transmitir o show de sua casa, ao lado da banda que o acompanha. “Conto com uma boa equipe, bom som e boa luz. É uma maneira de estar presente na vida das pessoas, comunicando e trocando ideias”, afirma.





O músico mineiro lembra que as lives, além de permitirem ao artista retomar o contato com o público, oferecem ajuda neste momento difícil, repassando donativos para entidades filantrópicas. A live de Venturini, por exemplo, será em prol do Centro Organizado de Tratamento Intensivo à Criança (Cotic) e do Projeto de Incentivo à Vida (Pivi).

FORRÓ

Diretamente de Juazeiro (BA), onde mora, o cantor e compositor Targino Gondim promete comemorar o Dia de Santo Antônio – o casamenteiro mais querido do Brasil. A live está marcada para sábado (13) à tarde. E ganhou um nome pra lá de especial: Show sem limites pra namorar.





Além do repertório tradicional da data romântica, Targino promete muito forró, com clássicos de Luiz Gonzaga, Dominguinhos e Elba Ramalho. O público poderá pedir as preferidas. “Vou tocar também Fagner, Fausto Nilo, Gilberto Gil, Dominguinhos, Anastácia, Falamansa e Tortura de amor, do Waldick Soriano.”





Targino adorou a primeira live “oficial” que fez, há alguns dias, pois aproveitou para matar as saudades da banda que o acompanha. “Conseguimos arrecadar mais de 10 toneladas de alimentos, doados a pessoas necessitadas”, informa. O projeto contemplou a ONG Água pra Irmãos, que leva água para comunidades do interior do Nordeste por meio de caminhões-pipa.





Na verdade, Targino não é tão estreante assim. Muito antes de a febre das transmissões on-line começar, impulsionada pela quarentena, ele já recorria à internet. “Dava vontade, eu pegava a sanfona e tocava para o meu público. Sempre gostei dessa interação, do encontro intimista. Em casa, de bermudas, tocava as canções que não apresento nos meus shows”, diz Targino.





O músico usou o YouTube e as redes sociais para conquistar público. “Fazia muita coisa de casa, com o celular. Mas chegou o momento em que tive de fazer a live show. A primeira foi em 23 de maio, com minha banda, mas com toda a segurança. Todo mundo respeitando o distanciamento correto, usando máscaras”, conclui.





SÓ LOVE

>> HAPPY FEET JAZZ BAND

Nesta sexta (12), às 20h30

Canal do Portal Uai no YouTube e na página uai.com.br/ entretenimento/musica/





AO VIVO





FLÁVIO VENTURINI

Nesta sexta (12), às 20h

YouTube Flávio Venturini Oficial (https://www.youtube.com/ user/venturinioficial)





TARGINO GONDIM

Sábado (13), às 16h

YouTube (https://www.youtube.com/ TarginoGondimOficial)





LULU SANTOS

Nesta sexta (12), às 21h30

Canal do cantor no YouTube





FERNANDA ABREU

Nesta sexta (12), às 20h

Canal da artista no YouTube (www.youtube. com/fernandaabreu) e canal Like





LUAN SANTANA

Sábado (13), às 22h30

TV Globo, Multishow, Globoplay e redes sociais do artista





MOACYR LUZ E SAMBA DO TRABALHADOR

Nesta sexta (12), às 19h

Facebook (http://web. facebook. com/ MoacyrLuzESambaDoTrabalhador)





ROUPA NOVA E DANIEL

Nesta sexta (12), às 19h

Canais da banda e do cantor no YouTube