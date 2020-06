Série de ficção reúne dramas destes dias de pandemia

As conversas com alunos na Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília (UnB) foram a motivação para que as jornalistas e professoras Elen Geraldes e Janara Sousa se unissem para escrever uma série de ficção em formato de e-book que tem a quarentena como temática, a coleção Como sobrevivi à pandemia.





“Eu e Elen temos 20 anos de parceria. Já tínhamos escrito muitos livros sobre nossos temas de pesquisa. Quando começou a pandemia, queríamos nos comunicar com as pessoas e com o maior número possível. A gente decidiu fazer ficção falando sobre este momento, dialogando, oferecendo um testemunho do que está acontecendo agora”, revela Janara Sousa.





Como sobrevivi à pandemia nasceu em meio às angústias e preocupações delas e dos alunos, mas com um olhar de esperança, ao mesmo tempo em que alerta para os riscos da COVID-19.





“A gente escreveu muito no começo (da pandemia). Queríamos apontar que estamos num momento de risco. Mas não podíamos só apresentar o risco, o apocalipse. Então, tem a redenção dos personagens”, explica Elen Geraldes.





O primeiro volume é Perto de mim, escrito em apenas cinco dias. Aborda a experiência da personagem Alice, de 32 anos, jovem mulher de classe média que experimenta a solidão e o tédio na grande cidade.





Apesar de o enredo ser empático, ele representa apenas um olhar sobre a quarentena, observam as autoras. “A pandemia é vivida de muitas formas”, comenta Janara. Por isso, as autoras decidiram lançar mais três livros, contemplando outras perspectivas.





O segundo, também já publicado nas plataformas digitais, é A senhora das bananas, que traz o relato de Terezinha de Jesus da Silva Pereira, de 26, vendedora de frutas e moradora da periferia.





O terceiro volume está em processo de elaboração. Aborda o teletrabalho e os desafios de uma mulher que precisa fazer a gestão da casa e da família, com dois adolescentes e uma pessoa idosa, enquanto tem de atender às demandas de seu emprego.





No quarto e último livro da série estarão as histórias de um homem que trabalha como entregador de delivery – o “herói do nosso cotidiano”, como define a dupla – e de mais três personagens.





O projeto Como sobrevivi à pandemia também tem propósito solidário. Parte da renda será destinada à compra de equipamentos de proteção individual para o Hospital Universitário de Brasília (HUB).









PERTO DE MIM





De Elen Geraldes e Janara Sousa

Ilustração: Larissa Mangabeira e Laianny Mangabeira

Disponível na Amazon









A SENHORA DAS BANANAS





De Elen Geraldes e Janara Sousa

Ilustração de Júlio César Silva

Disponível na Amazon