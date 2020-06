Fernanda Takai e John Ulhoa do Pato Fu participam de live

(foto: Túlio Santos/EM/D.A Press %u2013 29/8/17)

Fernanda Takai e John Ulhoa (foto), integrantes do Pato Fu, participam do Cultura live – versão digital do programa Cultura livre, da TV Cultura – nesta sexta-feira (5), às 17h, no perfil do programa no Instagram. Longe dos palcos devido à pandemia, os músicos conversam com Roberta Martinelli e apresentam juntos algumas canções da banda mineira. O grupo já conquistou o Grammy Latino com o disco Música de brinquedo. Fernanda Takai e John Ulhoa (), integrantes do Pato Fu, participam do Cultura live – versão digital do programa Cultura livre, da TV Cultura – nesta sexta-feira (5), às 17h, no perfil do programa no Instagram. Longe dos palcos devido à pandemia, os músicos conversam com Roberta Martinelli e apresentam juntos algumas canções da banda mineira. O grupo já conquistou o Grammy Latino com o disco Música de brinquedo.





• • •





EMICIDA E KRENAK





Em homenagem ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado nesta sexta (5), Emicida vai receber hoje (4) o representante indígena Ailton Krenak na Live with, a partir das 18h, no Instagram do GNT. No bate-papo, a preservação das terras indígenas, políticas e impactos ambientais.





• • •





ANDERSON NOISE





O DJ e produtor musical mineiro Anderson Noise é o convidado da live Todo mundo é DJ, programa semanal de entrevistas musicais com DJs e produtores, conduzido por Claudia Assef. Nesta nova temporada, o programa vai ao ar em formato live, com quadros divertidos e informativos sobre o universo da música.O bate-papo será nesta quinta (4), às 21h, na fanpage do Musicnonstop (www.facebook.com/musicnonstopweb).





• • •





KLEBER MENDONÇA FILHO





Simone Zuccolotto conversa hoje, às 18h, no Instagram do Canal Brasil, com o cineasta Kleber Mendonça Filho. Entre os destaques do papo, produções como Aquarius e Bacurau no mapa, que vão ao ar no Canal Brasil, respectivamente, nesta quinta (4), às 22h, e segunda (8), às 18h05.