Cuité Cozinha aposta na comida saudável nestes tempos de crise

A pandemia complicou a vida do músico Peri Pane, de 45 anos, e da cozinheira Clarisse Valadares, de 32. Os shows dele foram cancelados, o restaurante onde ela trabalhava suspendeu as atividades. Mas o casal foi à luta e criou um projeto gastronômico vegetariano. Desde o início de março, o delivery Cuité Cozinha entrega pratos à base de ingredientes agroecológicos.





“A demanda por esse tipo alimento teve crescimento significativo na quarentena”, revela Clarisse. O restaurante foi montado em parceria com a artista Júlia Campos, de 28, amiga do casal. “Coloquei o avental e fui pra cozinha. Já tínhamos a experiência de cozinhar em casa, então não aprendi do zero”, conta Peri.





Os pratos são preparados na própria casa de Peri e Clarisse, que fica no Bairro Santo Antônio, na Região Centro-Sul da capital. “Muitas vezes, a Júlia faz as entregas de carro e o Peri leva a pé quando possível. Se precisamos, solicitamos motoboy”, conta Clarisse. A maioria dos clientes mora no Santo Antônio.





“Só usamos verduras, frutas e grãos provenientes da agricultura familiar e comunitária. Não há adubos sintéticos ou métodos transgênicos”, informa Clarisse. “Usamos ingredientes que antes não conhecíamos, como a caapeba e a palma, nada convencionais”, destaca Peri.





A quarentena imposta pelo novo coronavírus exige atenção com o corpo, lembra Clarisse. “As pessoas relatam que este é um bom momento para experimentar sabores, cuidar da saúde e dar um tempo na carne.” Além disso, muita gente busca evitar supermercados, temendo se contaminar. “As pessoas não querem contato com alimentos que passaram por locais e mãos diferentes”, observa ela.





O projeto vem ajudando Clarisse, Peri e Júlia a se manterem financeiramente durante a crise. Porém, o crescimento observado nas primeiras semanas foi afetado pelo retorno gradual dos clientes aos locais de trabalho. “Agora, buscamos aqueles cujas empresas ficam perto da gente, não mais os que estavam em casa”, explica Clarisse.





A intenção do trio é manter o restaurante depois do fim da quarentena. “Como o trabalho com a música é muito oscilante, sempre tive vontade de ter uma rotina mais estabelecida. Pretendo continuar com o Cuité, mesmo quando acabar a pandemia. A gente sonha com um lugar fixo, fora daqui de casa. Queremos abrir a porta para a rua”, diz Peri Pane.





O Cuité Cozinha oferece um prato vegetariano diferente por dia, de segunda-feira a sábado, na hora do almoço. Ele custa R$ 25, com taxa de entrega por volta de R$ 6. Os pedidos chegam por telefone ou WhatsApp. Também há sobremesa (R$ 8) e sucos naturais (R$ 5). “Também produzimos tortas, bolos e pães, que são entregues juntos com o almoço”, informa Clarisse.





