Fernanda Montenegro dá sua primeira entrevista na quarentena

"O artista não perde sua importância nunca", afirma Fernanda Montenegro (foto) em entrevista exclusiva ao Canal Brasil, que vai ao ar em duas edições do Cinejornal: nesta terça-feira (2), às 21h50, e na quinta-feira (4), às 19h45. A gravação foi realizada pelo cineasta Andrucha Waddington, genro da atriz, direto da casa da família em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, onde estão passando a quarentena. Na primeira parte do depoimento, Fernandona conta como está lidando com a rotina atípica e, quando questionada sobre o futuro dos artistas e das artes, desabafa: "Não sei, só sei que não vou me acalmar. Se eu ainda tiver raciocínio e força, estarei em ação. É uma ambição minha".





Durante o bate-papo, a dama do cinema e da dramaturgia do Brasil também reforça a importância das artes e diz que não existe sociedade sem artista. “Sem a cultura das artes, não existe país. Estamos vivendo uma hora muito desbaratinada. Não temos perfil, estamos jogados fora”, explica Fernanda Montenegro. A atriz ainda completa: “Temos uma linguagem particular. Ganhamos prêmios em todos os cantos do mundo. Uma personalidade cinematográfica, nós temos”.



A CULPA É DO CABRAL

NOVOS EPISÓDIOS





Fabiano Cambota (agora de óculos), Nando Viana, Rafael Portugal, Rodrigo Marques e Thiago Ventura estão de volta em nova temporada do A culpa é do Cabral, nesta terça-feira (2), às 23h, no Comedy Central. Com cenário novo que traz a plateia para o palco, participação do povo direto das ruas e telefonemas do Cabral. Tiago Abravanel, ator, cantor e herdeiro, é o convidado que abre a nova safra do humorístico (foto). Gravado antes da pandemia, o programa vai contar com 31 quadros inéditos e todo o calor de uma plateia cheia de fãs.





CILDO MEIRELES

PROVOCAÇÕES POLÍTICAS





Um dos mais importantes artistas brasileiros em atividade, Cildo Meireles é referência quando o assunto é o que se convenciona chamar de arte conceitual. No episódio desta terça-feira (2)de Matizes do Brasil, às 23h30, no Curta!, o próprio artista é convidado a refletir sobre seu processo criativo e motivações, enquanto Sônia Salzstein, Jochen Volz, Júlia Rebouças e Frederico Moraes analisam seu trabalho pioneiro com instalações e objetos. A análise de suas obras mostra como o artista utiliza uma ampla variedade de técnicas e materiais para tecer uma narrativa carregada de provocações políticas.



ESTAÇÕES

NOVA TEMPORADA





A série Estações, da Rede Minas, estreia nova temporada nesta terça-feira (2), às 20h. Serão 11 episódios, que revelam cidades mineiras a partir das antigas plataformas ferroviárias. A atração traz histórias que trafegavam pelas linhas das locomotivas e as belezas dos municípios em torno das estações. Curiosidades que impactaram a memória, a arquitetura, o comportamento e a economia de cada cidade são reveladas ao telespectador. No itinerário, municípios como Tiradentes e São João del-Rei, famosos pela maria-fumaça, e outros lugares que mostram as Minas Gerais. O ponto de partida da nova safra é Antônio Carlos (foto), localizada no Campo das Vertentes. A linha, que tinha 600 quilômetros de extensão, foi construída para transportar passageiros e as riquezas da região. A série traz ainda curiosidades, como a história do escoteiro Caio Martins, que deu nome ao estádio do Botafogo, em Niterói (RJ).



LIVES DO DIA

JOSÉ EDUARDO AGUALUSA





O escritor José Eduardo Agualusa (foto) é o convidado de Afonso Borges no #SempreUmPapoEmCasa, nesta terça-feira (2), às 18h30, em live transmitida pelo YouTube (https://bit.ly/2X8C3eU). O encontro terá como tema “A vida como ela é e como ela será”, com a intenção de trazer à tona as percepções do autor sobre o momento atual e as perspectivas que ele enxerga para o futuro, além de falar sobre sua carreira literária. Agualusa nasceu em Huambo, Angola, em 1960. Estudou silvicultura e agronomia em Lisboa, Portugal. Já teve seus livros traduzidos para 30 idiomas. Publicou, entre outros, A sociedade dos sonhadores involuntários e O vendedor de passados e Teoria geral do esquecimento.





• • •





MUSEU DE CONGONHAS





Nesta terça-feira (2), às 16h, o Museu de Congonhas realizará uma live em seu Instagram (@MuseuDeCongonhas) sobre o tema “O futuro dos museus pós-pandemia”, com a pesquisadora e gestora cultural Beth Ponte. A mediação será conduzida pelo diretor do Museu de Congonhas, Sérgio Rodrigo Reis. “Importante debatermos o futuro das instituições museais num momento em que há muitas perguntas e poucas respostas efetivas. O Museu de Congonhas se coloca diante do debate com resiliência e criatividade”, declarou Reis.