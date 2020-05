Matheus Mazzafera estreia como apresentador da MTV

(foto: Iudi Richeli /DIVULGAÇÃO )

Matheus Mazzafera (foto) estreia nesta quinta-feira (21), a partir da 23h, como apresentador da MTV e no comando do De férias com o ex Brasil: Eeex lá em casa, programa ao vivo com entrevistas exclusivas dos participantes da nova edição e transmissão no Facebook, Twitter, Instagram e Youtube do canal. A atração também será exibida na TV, toda segunda-feira, às 20h. Com comentários ácidos e divertidos, Mazzafera promete colocar em pauta os momentos marcantes de cada episódio e tirar a limpo tudo o que vai acontecer nesta nova temporada.





No episódio de hoje, a participação especial será de Matheus Crivella (aka Novinho). Cada um em sua casa, eles vão falar de tudo, além de comentar e responder a perguntas da audiência. Natural de Pouso Alegre, o mineiro Mazzafera tem passagens por diversos programas de televisão, como Vídeo show, na Globo. O apresentador criou, em 2016, seu próprio canal no YouTube, o Hottel Mazzafera, que soma mais de 6 milhões de inscritos. Na plataforma, além de entrevistas com celebridades, ele fala sobre moda, viagens e identidade de gênero, entre outros assuntos.



GIFFONI

PALESTRA VIRTUAL





Luís Giffoni (foto) é o convidado da Academia Mineira de Letras (AML) em sua programação de palestras on-line inéditas desta quinta-feira (21). O escritor e acadêmico apresenta “Leitura e cérebro: parceiros para a vida”, que estará disponível no YouTube da AML, a partir das 11h. Giffoni vai abordar como a leitura, além de divertir, entreter, informar, trazer conhecimento e fantasia, interage com o cérebro de maneira constante e profunda ao longo da vida.