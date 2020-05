Com visitação controlada, Suíça reabre museus

Visitante usando máscara percorre a exposição do artista norte-americano Edward Hopper, reaberta na Fundação Beyeler, em Riehen, nas proximidades de Basel (foto: France Presse)

A Suíça reabriu seus museus, após a pandemia do novo coronavírus, e o público pôde voltar a contemplar a obra de Edward Hopper, considerado "o pintor do momento", com seus personagens solitários e seus espaços vazios, exposta pela Fundação Beyeler.





Situado perto da Basileia, no noroeste da Suíça, este Museu de Arte Contemporânea teve de interromper, em meados de março, a exposição dedicada ao artista americano.Assim como outras instituições culturais no país, a fundação reabriu as portas, no contexto de desconfinamento progressivo, para receber os visitantes - alguns de máscara.





Eventualmente, um vigia do museu intervém para evitar um número excessivo de visitantes em uma mesma sala. O museu se submeteu às medidas de proteção impostas pelas autoridades, como distanciamento social, máscaras para seus funcionários, entradas e saídas separadas, bilhetes com horário de visita imposto e número diário limitado de visitantes.





Antes do confinamento, a exposição recebia mais de 800 pessoas por dia. Agora, o limite é de 300, informa o centro de arte. "É um verdadeiro alívio para nós também que o museu tenha reaberto. Estamos entrando lentamente em uma espécie de rotina técnica que deve nos permitir recuperar certa normalidade", afirma o curador da exposição, Ulf Küster. (AFP)