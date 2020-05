O 'paredão' começa agora para as estrelas do BBB-20

A médica Thelma de Assis virou garota-propaganda de marcas famosas (foto: Instagram/reprodução)

Trocando um confinamento por outro, os “top 5” da 20ª edição do Big brother Brasil (BBB-20) têm de se adaptar à vida pós-reality, agora atentos ao “jogo da discórdia” do coronavírus. Thelma, Rafa Kalimann, Manu Gavassi, Babu Santana e Mari Gonzalez fazem de tudo para que o sucesso do programa dê impulso às respectivas carreiras, em meio a lives, entrevistas, novos contratos e, claro, polêmicas. Trocando um confinamento por outro, os “top 5” da 20ª edição do Big brother Brasil (BBB-20) têm de se adaptar à vida pós-reality, agora atentos ao “jogo da discórdia” do coronavírus. Thelma, Rafa Kalimann, Manu Gavassi, Babu Santana e Mari Gonzalez fazem de tudo para que o sucesso do programa dê impulso às respectivas carreiras, em meio a lives, entrevistas, novos contratos e, claro, polêmicas.



A campeã Thelma de Assis vai ganhar bem mais do que o prêmio de R$ 1,5 milhão. Logo depois de vencer o reality, passou a trabalhar com a agência Mynd, da cantora Preta Gil, responsável por projetos publicitários dela.





A equipe de Thelma cobra R$ 65 mil por publiposts no Instagram, onde a campeã acumula mais de 6 milhões de seguidores. Ao deixar a casa, a médica anestesiologista foi garota-propaganda da campanha de Dia das Mães da C&A e assinou contrato para se tornar a nova influenciadora da L’Oreal Paris no Brasil.





“Vivo para lutar contra a desigualdade e quero puxar mais gente junto comigo. Aceitar o convite da L’Oreal me mostrou a possibilidade de alcançar esse objetivo, pois é uma marca em que acredito, confio e que respeita a beleza da diversidade feminina”, afirmou Thelma, em nota à imprensa. De acordo com o jornal O Dia, ela recebeu R$ 500 mil para assinar o contrato, que, inicialmente, vai durar seis meses.





Antes do BBB, a paulistana Thelma batia ponto em quatro hospitais e pretende continuar exercendo a profissão. Na semana passada, ela participou da campanha publicitária da Prefeitura de São Paulo em defesa do isolamento social.



Babu Santana ganhou emprego e vai fazer o papel de Maguila no cinema (foto: Leo Lara/divulgação)



Com o crachá de

ator da Globo

Alexandre da Silva Santana, o ator Babu Santana, chamou a atenção do Brasil por sua performance no BBB-20. Desempregado antes do reality, ele assinou contrato com a Rede Globo. “Em tempos difíceis como este que passamos, é um privilégio dizer a vocês: 'Paizão não tá mais desempregado'”, comemorou Babu no Instagram, exibindo o novo crachá.





Especulações dão conta de que ele é disputado por três novelas. Entre elas, Salve-se quem puder, cujas gravações foram interrompidas devido ao avanço do coronavírus. Quando Babu estava confinado na casa, Daniel Ortiz, autor do folhetim, revelou o interesse de trabalhar com ele.





Babu também assinou contrato para se tornar embaixador do aplicativo Pic Pay, especializado em pagamentos a distância. A empresa apoia o novo canal do ator no YouTube (Babu Santana Oficial). No Quintal do Paizão, ele revela um pouco de sua rotina.





Um desafio de peso vem por aí. Nos próximos meses, Babu terá de emagrecer 20 quilos para interpretar o boxeador Maguila no cinema. O convite havia sido feito em 2015, logo depois de o ator estrelar a cinebiografia de Tim Maia.





Dirigida por Halder Gomes, a produção contará a vida do lutador, da infância pobre em Sergipe à consagração nos ringues. As filmagens estão previstas para 2021, prazo suficiente para Babu perder peso e treinar boxe.



A cantora Manu Gavassi fez do BBB um palco para sua nova turnê (foto: Victor Pollak/divulgação)



Case vai parar

na revista Forbes





Manu Gavassi “causou” ao sumir das redes sociais por quatro dias depois do encerramento do BBB-20. De volta ao mundo virtual, ela anunciou a primeira live, Vinho no meu tapete, com o objetivo de arrecadar fundos para o combate ao coronavírus, iniciativa com apoio de patrocinadores.





Sozinha ao violão, Manu apresentou destaques de seu repertório. A transmissão fez parte do projeto Fique em casa e cante comigo, patrocinado pelo YouTube, com participação de atores famosos. A live bateu 3 milhões de visualizações, alcançando o trend topics do Twitter.





Manu traçou eficaz campanha de marketing para se autopromover durante o BBB-20, o que lhe rendeu uma entrevista na revista Forbes para explicar o case. A cantora atraiu 10 milhões de seguidores para sua conta no Instagram; sua Áudio de desculpas está entre as 50 canções mais ouvidas em todo o mundo no Spotify.





Em junho e julho, ela pretende fazer a turnê Cut but psycho em São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife, Belo Horizonte, Curitiba e Campinas. A tour foi anunciada durante o reality, mas o avanço da pandemia pode afetar os planos. Por enquanto, ingressos estão à venda – o show em BH é anunciado para 24 de julho, no Cine Theatro Brasil Vallourec.



Rafa Kalimann ampliou rede no Instagram e foi contratada por grife de roupas (foto: Instagram/reprodução)



Solteira, mas com

15 milhões de fãs





A vice-campeã Rafa Kalimann destinou o prêmio de R$ 150 mil para a ONG Missão África. Embaixadora da organização há sete anos, revelou que pretende retomar os trabalhos para ajudar o continente africano.





Mineira de Campina Verde, Rafa passa a quarentena na chácara da família, em Goiânia. “O pior de sair de um confinamento é entrar em outro solteira”, lamentou ela, no Twitter. Na quarta-feira (13), estrelou o clipe de A começar em mim (Haja mais amor), do grupo Vocal Livre, gravado antes do BBB-20.





Rafa assinou contrato para se tornar embaixadora da grife de roupas Pitt Bull. Antes de ingressar na casa, a mineira era uma das influenciadoras digitais mais conhecidas do Brasil. Na semana passada, conquistou a marca de 15 milhões de seguidores no Instagram – cerca de 12 milhões vieram durante o BBB-20. A influencer também vem gravando vídeos para a plataforma Tik Tok.



Mari Gonzalez faz silêncio sobre festa durante o isolamento social (foto: Instagram/reprodução)



Silêncio sobre

festa polêmica





A modelo e blogueira fitness Mari Gonzalez revelou o desejo de seguir carreira como apresentadora de TV ou repórter. No entanto, ela descarta a possibilidade de deixar o blog e vem produzindo conteúdos em home office.





A ex-panicat provocou polêmica ao comparecer à festa da influencer Gabriela Pugliesi, que desrespeitou o isolamento social e perdeu patrocinadores por causa disso.





A balada, que comemorava o desempenho de Mari no BBB-20, deu o que falar, mas a “Baianinha” – como ela ficou conhecida no programa Pânico na TV – foi esperta: não fez referência à festa nas redes sociais. Porém, internautas alegaram que a voz da sister pode ser ouvida em alguns vídeos da balada de Pugliesi, onde há balões com o nome dela.









*Estagiário sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria