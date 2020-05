Milton canta em festival on-line ao lado de estrelas do jazz

Em sua casa mineira, em Juiz de Fora, Milton Nascimento gravou duas canções para o #TheNewGig (foto: Canal Brasil/divulgação)

Lenda viva da música brasileira, Milton Nascimento fará sua estreia no mundo das lives nesta quinta-feira (14), a partir das 21h, via YouTube. Lenda viva da música brasileira, Milton Nascimento fará sua estreia no mundo das lives nesta quinta-feira (14), a partir das 21h, via YouTube.





O cantor e compositor será uma das atrações do festival on-line #TheNewGig, organizado pela Jazz Foundation of America, com o objetivo de arrecadar doações para um fundo emergencial voltado para músicos e famílias afetados pela pandemia do novo coronavírus.





Além de Bituca, que gravou duas canções em sua casa, em Juiz de Fora (MG), o evento reunirá astros e estrelas da música, como Jon Batiste, Elvis Costello, Sheryl Crow, Robert Cray, Davell Crawford, Dee Dee Bridgewater, Stanley Jordan, Ivan Neville, Kim Wilson e Angélique Kidjo, entre outros nomes. A transmissão ao vivo será comandada pelo ator e comediante Keegan-Michael Key.





A programação se dividirá entre performances ao vivo, depoimentos de celebridades e transmissão de momentos históricos do mundo do jazz. Herbie Hancock Sextet, Patti Smith, August Greene e o rapper Common farão shows.





Durante a quarentena, as redes sociais de Milton têm sido abastecidas com material relativo à carreira dele. O perfil oficial no Instagram (@miltonbitucanascimento) exibe fotos históricas e vídeos dele tocando violão e ouvindo suas próprias canções.





No último domingo (10), quando foi celebrado o Dia das Mães, Bituca apareceu por lá dando uma palhinha de Maria, Maria, dedicada às homenageadas. Também postou fotos com dona Lília, mãe dele, que morreu em 1978. Em 1972, ela foi homenageada com bela faixa instrumental do disco Clube da Esquina, batizada com seu nome.





CRIOLO Na última sexta-feira (8), chegou às plataformas digitais o EP Existe amor, que une Milton e o rapper paulista Criolo, com participação do pianista pernambucano Amaro Freitas e do maestro carioca Arthur Verocai.





Com quatro faixas, o EP foi lançado junto à campanha de um fundo solidário para a população em situação de vulnerabilidade social durante o surto mundial de coronavírus.





As gravações do projeto ocorreram antes da pandemia, de maio a agosto de 2018. O primeiro single foi a releitura de Não existe amor em SP, hit de Criolo, lançado no fim de abril. Na canção, a dupla é acompanhada pelo pianista recifense Amaro Freitas, que também cuida do arranjo de Cais. As músicas Dez anjos e O tambor também compõem o repertório.





#THENEWGIG

Festival on-line promovido pela Jazz Foundation of America. Com Milton Nascimento, Jon Batiste, Elvis Costello, Sheryl Crow e Robert Cray, entre outras atrações

l Nesta quinta (14), a partir das 21h

l www.jazzfoundation.org/covid19

l https://youtu.be/WYoeSL1BWn4