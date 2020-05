Veja as vítimas que o COVID-19 fez na música do Brasil e do mundo

Ciro Pessoa integrou diversas bandas de rock e atuou também como jornalista (foto: MySpace/Reprodução)



“É com tristeza e amor eterno que venho aqui dizer que meu ex-marido Ciro Pessoa, pai da minha filha e enteado amados, faleceu. Ele estava lutando contra o câncer e, nas idas e vindas ao hospital, acabou contraindo COVID-19.”





Com essa mensagem postada no Facebook, Isabel Johansen, ex-mulher de Ciro Pessoa, informou a morte do cantor e compositor, na terça-feira (5). Ao 62 anos, Ciro Pessoa, que foi um dos fundadores da banda Titãs, ampliou uma já tristemente extensa lista de perdas importantes na música brasileira e mundial, registradas desde o início da pandemia do novo coronavírus.





Johansen citou em seu texto de despedida umas das mais conhecidas letras do músico, o hit Sonífera ilha, de 1984: “O corpo será cremado e, assim que essa fase chegar ao fim, faremos um grande show em sua homenagem, pois é isso o que ele queria. Seguimos com força, união e sabedoria. Ciro encontrou sua sonífera ilha e deixou para nós um mar de alegria e amor. E, claro, o maior presente que eu poderia sonhar. Paz a todos. Se cuidem. Se cuidem. Se cuidem.





Remanescente da formação original dos Titãs até hoje, Branco Mello também usou as redes sociais para lamentar a morte e homenagear o ex-parceiro de banda. “Estou profundamente triste com a partida nesta madrugada do meu irmão, músico, poeta e primeiro grande parceiro, Ciro Pessoa. Foi dele a ideia de reunir os amigos compositores no começo dos anos 80 para fazer uma banda de rock. E assim formamos os Titãs. Siga em paz, querido Ciro. Descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz”, escreveu no Instagram, citando um verso da mesma canção.





Ciro Pessoa também foi letrista de Toda cor, Homem primata e Babi índio, assinadas em parceria com outros integrantes dos Titãs, assim como Sonífera ilha. Embora tenha participado da fundação da banda, ele não chegou a gravar com o grupo.





Ciro também colaborou com outros nomes conhecidos do rock nacional ao longo dos anos 1990, a exemplo do Ira!, que gravou canções escritas por ele, como Efeito bumerangue, Tantas nuvens e A natureza sobre nós.





Entre as várias bandas de que tomou parte no rock alternativo e underground, destaque para a Cabine C, de 1984, uma das pioneiras do rock gótico pós-punk no Brasil. Ele foi vocalista e gravou um disco com a Cabine C, que tinha Edgard Scandurra, do Ira!, como integrante.





A intensa e diversa atividade musical o acompanhou até os últimos anos. Atendendo pelo nome Dharma Tenzin Chöpel, ele lançou dois discos solo, nos anos 2000, além de outros dois com a banda Flying Hair, formada em 2016.





Ciro era também jornalista e escritor, tendo publicado textos em algumas das principais revistas do país.





Em 2015, lançou o livro Relatos da existência caótica, pela Editora Chiado. Trata-se de uma coletânea de poemas escritos ao longo da vida.





O ANO DO ADEUS

Desde março, o novo coronavírus fez calar vozes e instrumentos de artistas notáveis na música do Brasil e do mundo. Relembre as perdas causadas pela COVID-19





Mike Longo (22 de março)

O pianista de jazz, compositor e educador morreu aos 83 anos. O norte-americano ficou famoso pela parceria que tinha com o trompetista Dizzy Gillespie.





Manu Dibango (24 de março)

O saxofonista e astro do jazz morreu aos 86 anos, na França. O camaronês ficou mundialmente conhecido depois do sucesso da música Soul Makossa, na década de 70.





Martinho Lutero Galati de Oliveira (25 de março)

Maestro e criador da Rede Cultural Luther King (1970), em São Paulo, Martinho morreu aos 66 anos.





Naomi Munakata (26 de março)

A nipo-brasileira foi regente do Coro da Osesp (SP) e titular do Coral Paulistano. Morreu aos 64 anos.





Alan Merrill (29 de março)

O compositor de I love rock 'n' roll (1975) morreu aos 69 anos. Alan fez parte das bandas Arrows e Runner e trabalhou com artistas como Rick Derringer e Meat Loaf.





Joe Diffie (29 de março)

O cantor country morreu aos 61 anos. Joe ganhou um Grammy em 1998, pela música Same old train, em parceria com Marty Stuart, e lançou mais de 13 discos durante a carreira.





Wallace Roney (31 de março)

Famoso pela parceria com Miles Davis, Wallace lançou cerca de 20 discos durante a carreira. O trompetista de jazz morreu aos 59 anos.





Martin Douglas (31 de março)

Fundador da banda Crossfire e presidente da United States Steelband Association, Martin morreu aos 71 anos.





Sam Clayton Jr. (31 de março)

O produtor musical, engenheiro de som e músico de reggae morreu aos 58 anos. O jamaicano trabalhou ao lado de artistas como Horace Andy, Ernest Ranglin, Harrison Stafford e Sebastian Sturm, e ficou famoso por participar do time de bobsled de seu país na Olimpíada de Inverno’1988, numa história contada no filme de comédia Jamaica abaixo de zero.





Ellis Marsalis Jr. (1º de abril)

O pianista e professor de 85 anos, patriarca do clã Marsalis, responsável por uma das maiores contribuições ao gênero do jazz, morreu em Nova Orleans, nos Estados Unidos.





Bucky Pizzarelli (1º de abril)

Guitarrista de jazz, Bucky fez parte da banda Tonight Show e tocou com Frank Sinatra, Miles Davis e Sarah Vaughan. O norte-americano morreu aos 94 anos.





Adam Schlesinger (1º de abril)

Cantor, compositor e ex-membro da banda Fountains of Wayne, Adam morreu aos 52 anos. Ele colecionava três Emmys, um Grammy e uma indicação ao Oscar pela trilha de The wonders: O sonho não acabou (1996).





Vincent Lionti (4 de abril)

Violinista da The Metropolitan Opera (EUA) desde 1987 e mentor de jovens músicos, Vincent morreu aos 60 anos.





Hal Willner (7 de abril)

Nome fundamental nas carreiras de artistas como Lou Reed, Laurie Anderson e responsável pela trilha do Saturday night live, o produtor norte-americano morreu aos 64 anos.





Ahmed Ismail Hussein (7 de abril)

Considerado um dos músicos mais importantes da Somália, Ahmed morreu aos 91 anos.





John Prine (7 de abril)

Nome importante no universo da música country, o compositor morreu aos 73 anos.





Andy González (9 de abril)

Um dos fundadores do grupo Fort Apache Band, membro do Libre e baixista de jazz latino, Andy morreu aos 69 anos.





Lee Konitz (15 de abril)

O saxofonista, famoso pelas habilidades de improviso, morreu aos 92 anos. Lee fez parte do álbum Birth of the cool (1957), de Miles Davis.





MC Dumel (16 de abril)

O funkeiro baiano morreu aos 28 anos. Dumel foi um dos fundadores da produtora T-Music Brasil, responsável por Banda Beat Brasil, DJ Cretino e MC Ravena.





Arlene Saunders (17 de abril)

A soprano norte-americana morreu aos 89 anos. Arlene fez parte de companhias de ópera em Nova York e Hamburgo, na Alemanha.





Fred the Godson (23 de abril)

O rapper e DJ nova-iorquino morreu aos 41 anos.





Troy Sneed (27 de abril)

O cantor gospel de 52 anos iniciou a carreira no Georgia Mass Choir e apareceu no coral do filme Um anjo em minha vida (1996), ao lado de Denzel Washington e Whitney Houston.





Aldir Blanc (4 de maio)

Um dos mais importantes compositores brasileiros, autor de músicas como O bêbado e a equilibrista, Resposta ao tempo e Linha de passe, morreu aos 73 anos, na última segunda-feira, no Rio de Janeiro.





