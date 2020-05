Nesta terça, tem live da comédia 'Guara-pa-rir' no YouTube

(foto: ACERVO) foto). A plateia do Grande Teatro estará vazia, pois a casa não abre as portas há um mês, atendendo às recomendações das autoridades de saúde. A peça será transmitida gratuitamente, ao vivo, pelo canal do Cine Theatro no YouTube. O projeto Live pra rir estreou em 21 de abril, com Pérolas do Tejo, de Carlos Nunes. Cerca de 10 mil pessoas se conectaram ao canal, de acordo com Sandra Campos, gerente de ação cultural do espaço. Nesta terça-feira (5), às 20h, Kayete e Guilherme Oliveira vão subir ao palco do Cine Theatro Brasil Vallourec, em BH, para encenar a comédia Guara-pa-rir (). A plateia do Grande Teatro estará vazia, pois a casa não abre as portas há um mês, atendendo às recomendações das autoridades de saúde. A peça será transmitida gratuitamente, ao vivo, pelo canal do Cine Theatro no YouTube. O projeto Live pra rir estreou em 21 de abril, com Pérolas do Tejo, de Carlos Nunes. Cerca de 10 mil pessoas se conectaram ao canal, de acordo com Sandra Campos, gerente de ação cultural do espaço.





Em Guara-pa-rir, Kayete e Guilherme Oliveira interpretam Cleusa e Agnaldo, que, mesmo sem grana, decidem passar uma temporada na Praia do Morro. O passeio “farofa” ao litoral acaba em barraco, pois Cleusa não leva desaforo para casa. Quem quiser assistir à sessão desta noite deve acessar youtube.com/CineTheatroBrasilVallourec.

FESTIVAL 5L

DIA DA LÍNGUA PORTUGUESA

Nesta terça-feira (5), o curador do projeto Sempre um Papo e do Fliaraxá, Afonso Borges, participa do Festival 5L, em Lisboa, que comemora o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Ele é um dos convidados da mesa “Literatura de reconstrução”, ao lado dos escritores Luís Cardoso de Noronha, do Timor-Leste; Mbate Pedro, de Moçambique; Ondjaki, de Angola; Dulce Maria Cardoso e Isabela Figueiredo, de Portugal. O evento será transmitido a partir das 13h30, nas redes do Lisboa5L e nas plataformas do Fliaraxá, Sempre um Papo e Mondolivro. Informações: https://lisboa5l.pt

CINEMA

A FERA NA SELVA

Dirigido e estrelado por Paulo Betti e Eliane Giardini, que foram casados por 25 anos, o longa A fera na selva (foto: Canal Brasil/divulgação) será a atração desta terça-feira (5), às 20h30, no Canal Brasil. O professor João e Maria, mestre em literatura, se reencontram dez anos depois de seu último contato. Durante o passeio a uma ruína histórica, a dupla fala do passado e do desafio de viver plenamente o presente, sem ilusões nostálgicas. Lauro Escorel codirigiu o filme. Trata-se de uma adaptação do livro do americano Henry James, publicado em 1903.

MUSEU ON-LINE

ORTOGRAFIA E SLAM

Nesta terça-feira (5), o Museu da Língua Portuguesa oferece programação diversificada em suas páginas no YouTube e Facebook. Às 15h30, a poeta mineira Ana Elisa Ribeiro conversa sobre ortografia com os escritores Marco Neves, de Portugal, Gisela Casimiro, de Guiné-Bissau, e Nataniel Ngomane, de Moçambique. Às 16h30, o bailarino Eduardo Fukushima faz a performance Silêncio. Às 18h, tem slam com Roberta Estrela D'Alva, o mineiro Wellington Sabino, os paulistas Kimani, Lucas Afonso e Lews Barbosa, o carioca Tom Grito (RJ), o paraibano Bixarte e o sergipano Allan Jones. Os convidados além-mar são a portuguesa Raquel Lima e o cabo-verdiano Edyoung Lennon.

SESC AO VIVO

ANELIS E CURUMIN

A cantora Anelis Assumpção (foto: Caroline Bittencourt/divulgação) faz show nesta terça-feira (5), às 19h, nas redes sociais do Sesc São Paulo. O repertório é dedicado ao pai dela, Itamar Assumpção, o Nego Dito. Um dos talentos mais sui generis da música popular brasileira, ele morreu de câncer, aos 53 anos, em 2003. A live terá a participação do instrumentista e produtor Curumin. O show será transmitido em youtube.com/sescsp; facebook.com/sescsp e instagram.com/sescsp.

HOMENS?

EPISÓDIO INÉDITO

Na série Homens?, em cartaz nesta terça (5), às 22h, no canal Comedy Central, a casa de Gael (Yuri Marçal) e Alexandre (Fábio Porchat) vira um pandemônio. Alê leva um fora da crush, pela internet, e recebe a visita de uma colega de trabalho, com quem não se dá muito bem. Porém, é convidado a voltar para a agência. Enquanto isso, os amigos incentivam Pedrinho (Raphael Logam) a se relacionar – pelo WhatsApp – com uma mulher trans em Cingapura.

DJONGA

PAPO RETO

Nesta terça (5), o rapper mineiro Djonga e as cantoras Linn da Quebrada e Preta Gil vão falar sobre o tema “A música como ferramenta de discussão de gênero e responsabilidade social”, no projeto Sarará na escuta: Papo reto, evento ligado ao festival de música Sarará. O bate-papo começa às 20h e pode ser acompanhado no link youtube.com/festivalsarara.

NO CURTA!

EUA E BRASIL

(foto: Itaú Cultural/reprodução) A trajetória do pintor e escultor americano Donald Judd (1928-1994) é tema da série Geografia da arte, que o Curta! vai exibir nesta terça (5), às 21h. O programa discute a relação entre o criador e o local onde ele desenvolveu seu trabalho. Nome aclamado em Nova York na década de 1970, Judd decidiu se mudar para a pequena cidade de Marfa, no Texas. Lá criou um espaço de arte contemporânea que hoje reúne as obras dele e de outros artistas.





Às 23h30, também no Curta!, o programa Matizes do Brasil destaca a importância do modernista Flávio de Carvalho (1899-1973), artista inquieto que se dedicou à pintura, desenho, cenografia, teatro, filosofia e arquitetura. Flávio causou furor com seu happening Experiência nº 2, ao caminhar no sentido contrário de uma procissão de Corpus Christi. Desenhou a própria mãe à beira da morte e causou polêmica, já cinquentão, ao desfilar de saia (foto) pelas ruas de São Paulo. Ele próprio desenhou o traje, batizado de New look.