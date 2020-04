Cine 104 abre programação on-line na quarentena

CINEMA EM CASA

THE SQUARE NO CINE 104

A partir desta quarta-feira (22), o Cine 104 anuncia o Cine 104 em casa, programação especial e gratuita de filmes para os próximos meses. Disponibilizando, de quarta a sábado, dois longas por semana pela plataforma do Vimeo, o espaço traz a proposta de aproximar o público, mesmo no período de quarentena, a filmes impactantes de cineastas talentosos de diversos países, assim como produções nacionais recentes e outros projetos internacionais que não tiveram tanto destaque no circuito de distribuição. A programação também contará com a participação de cineastas, diretores e diretoras, para bate-papos ao vivo que serão realizados no Instagram (@centoequatrobh). A curadoria da programação é assinada por Mônica Cerqueira.





Inaugurando a programação, o público poderá assistir on-line e de forma gratuita ao longa The square – A arte da discórdia (foto), de Ruben Ostlund, que arrematou a Palma de Ouro em 2017 em Cannes. Já na sexta (24) e no sábado (25), a película da vez será o iraniano O apartamento, de Asghar Farhadi, que foi premiado com o melhor roteiro e melhor ator (Shahab Hosseinie) em Cannes, assim como levou o Oscar de melhor filme estrangeiro de 2018. Os links e respectivas senhas para acesso aos filmes serão disponibilizados nas páginas oficiais do Cine 104: no Facebook (www.facebook.com/centoequatro/), no Instagram (@centoequatrobh) e no site www.centoequatro.org. Para assistir, basta clicar no link e digitar a senha.





ATO DE VIOLÊNCIA

FBI: MOST WANTED





A série FBI: Most wanted acompanha a força-tarefa que captura os criminosos mais procurados pela polícia. No episódio inédito desta semana, quando um dominador e sua namorada embarcam em uma terrível onda de assassinatos, a equipe precisa descobrir um padrão para os até então aleatórios atos de violência extrema. A produção vai ao ar nesta

quarta-feira (22), às 23h, no Universal TV.





TORRE DAS DONZELAS

ESTREIA NA TELINHA

Torre das donzelas (foto), de Susanna Lira, estreia nesta quarta-feira (22), às 20h, na faixa É tudo verdade, no Canal Brasil. O longa trata de um romance, mas da realidade de diversas mulheres consideradas terroristas pelo regime militar, presas sem qualquer direito e vítimas da tortura no Presídio Tiradentes. O documentário recria as acomodações de muitas detentas que passaram por lá – entre elas, a ex-presidenta Dilma Rousseff – e denuncia as cruéis experiências a que foram expostas nas mãos da brutalidade do regime militar. A cineasta pediu às entrevistadas que desenhassem, de acordo com a própria memória, como eram os corredores e celas que as abrigaram na década de 1970. A partir das lembranças, o filme recriou um cenário similar ao presídio. As ex-presidiárias comentam as torturas sofridas, contam como foram capturadas por sua militância democrática e detalham o dia a dia na prisão.





Karim Ainouz

LIVE





Já no Instagram do Canal Brasil (@canalbrasil), convidados importantes do cenário audiovisual e da música participam de lives. Nesta quarta (15), às 15h, é a vez de o diretor Karim Ainouz falar sobre o lançamento do documentário Aeroporto central nas plataformas de streaming, na sexta-feira (24). O longa é mais tarde, às 18h, e o convidado é o ator Flavio Bauraqui. Leandra Leal participa nesta quinta (23), às 18h. A atriz vai falar sobre seus projetos no cinema e também sobre Aruanas, série que estreia na TV Globo, em 28 de abril. Na sexta (24), Carol Duarte (18h) e Cleo (20h) fazem suas participações. Fechando a semana, no sábado (25), às 17h, Zélia Duncan bate papo com Bárbara Paz.





FOTOGRAFIA E ARTES VISUAIS

INSCRIÇÕES





Terminam nesta quarta-feira (22) as inscrições para projetos de artes visuais nas categorias Produção artes visuais e Série fotográfica, que fazem parte do Arte como respiro: múltiplos editais de emergência, do Itaú Cultural. Desde o início da quarentena tem sido lançado um edital por semana. As inscrições serão encerradas às 23h59 (horário de Brasília) e devem ser feitas pelo www.itaucultural.org.br.