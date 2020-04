Pedro Miranda cria a corrente do samba para enfrentar a quarentena

Frederico Gandra*

Cria da Lapa carioca, Pedro Miranda é um dos destaques da cena do samba no Brasil (foto: Pedro Miranda/site oficial)



O carioca Pedro Miranda é um dos músicos mais ativos nas redes durante esta quarentena, promovendo lives e duetos virtuais. “O público tá aderindo muito e isso não é uma exclusividade minha. Outro dia, até recebi o meme de um cara falando: ‘Pô, tô com medo de abrir a geladeira e ter uma live dentro’. Virou uma forma de você estar com as pessoas”, afirma o cantor, percussionista e compositor, de 43 anos.





Tudo começou quando Pedro foi convidado a participar do festival on-line #tamojunto, com 32 pockets shows ao vivo. Ele se apresentou em 22 de março, um domingo, mas já havia aderido às lives dias antes para se acostumar com o formato. “Na quinta-feira, resolvi ligar o celular. Já era meia-noite e fiquei meio assim, sem coragem de ligar a câmera. Fiquei uns 40 minutos pensando, mas resolvi entrar. Foi um barato, pois muita gente começou a entrar também”, conta.





Durante as transmissões, Pedro convida amigos para participar. Os músicos João Cavalcanti e Rogê toparam. “Um dia, entrou José Maurício Machline (criador do Prêmio da Música Brasileira). Ele 'tava' em casa, deitado na cama, e deu um depoimento. Foi o maior barato”, diz Pedro.





O carioca destaca a força do formato. “Quando convido algum artista para a transmissão, os seguidores dessa pessoa recebem a notificação. Aí, entram seguidores deles na minha live. Isso vai agregando público, formando uma grande corrente para vencer a quarentena.”

Pedro se encanta com a adesão do público e relembra o dia em que gravou sua primeira live oficial. “Já estava todo mundo em casa há uma semana. As pessoas começaram a comentar: ‘Nossa, Pedro, que bom!’, ‘Nossa, que presente!’. Com aquele carinho, aquela vontade... Fui ficando emocionado e não conseguia parar de chorar. E as pessoas mandando mensagens do tipo ‘Pedro, a gente tá com você, isso vai passar’”.

RODA

Depois dessa experiência, ele decidiu lançar o projeto Samba na Gávea on-line, adaptação do evento realizado semanalmente no Rio de Janeiro. “São vários cantores e músicos. Uma roda de 'caciques', assim dizendo. Cada um tocando numa roda de samba acústica, num lugar superpequeno”.





Já que a turma não pode mais se reunir presencialmente, o sarau virou live, às segundas-feiras. “São sete convidados. A cada dia, há um anfitrião, que vai chamando os outros. Na semana que vem, a roda vai acontecer no perfil do João Cavalcanti”, informa Pedro, referindo-se ao cantor e compositor que fazia parte do grupo Casuarina.





Durante o Samba na Gávea on-line, o proprietário do restaurante Casa da Tatá, onde ocorria a roda presencial, divulga a vaquinha para pagar o salário dos funcionários. “Ele disse que a campanha foi um sucesso. Em três dias, conseguiram a pagar o salário de todo mundo”, conta Pedro, entusiasmado.

DUETOS

Além dessas iniciativas, Miranda faz duetos previamente gravados, exibidos na internet. “Não tem como tocar junto por causa do delay da transmissão”, explica. Cada um grava a sua participação no celular e a envia para Pedro, que registra sua própria performance. Ele edita os vídeos e os disponibiliza em seu perfil no Instagram (@pedromirandaoficial) e em seu canal no YouTube. O primeiro dueto foi com a cantora Mônica Salmaso. “É engraçado, porque eu não era muito do digital. Sem querer, tive pioneirismo nesse vídeo de duetos. Esse com a Mônica teve quase 300 mil visualizações. Ninguém esperava.”





Nos próximos dias, o carioca vai receber o mineiro Thiago Delgado. “A gente tá gravando uma música do Paulinho da Viola. Estou aguardando ele me enviar o primeiro vídeo”, diz Pedro, prometendo novidades com Joyce, Zé Renato e Mônica Salmaso.





Na quinta-feira (16), Pedro faz live com a cantora Teresa Cristina. “Vamos relembrar as noites históricas do Centro Cultural Carioca. A gente tocava lá todas as quintas”, conta. No domingo (19), às 12h, ele participa do festival on-line Joia Rara (@festivaljoiarara), realizado no Instagram.





CONFIRA

Instagram: @pedromirandaoficial

Facebook: https://www.facebook.com/pg/

pedromirandaoficial/videos/





*Estagiário sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria