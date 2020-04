Babu Santana protagoniza minissérie Tim Maia %u2013 Vale o que vier

(foto: canal brasil/divulgação )





A biografia de uma das maiores vozes da história da música brasileira estreia nesta sexta-feira (10), às 22h30, no Canal Brasil. Tim Maia – Vale o que vier percorre toda a história do artista, desde a infância pobre na Tijuca, bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro, o início conturbado da carreira, a consolidação com seu timbre inconfundível no topo das paradas e os problemas causados por sua personalidade difícil. A minissérie, dividida em dois episódios, tem como protagonista Babu Santana (foto), além de Robson Nunes, Alinne Moraes, George Sauma, Cauã Reymond e Luis Lobianco, entre outros. Tim Maia é interpretado por Robson Nunes na adolescência e por Babu na fase adulta.





Tim começou a carreira no Rio de Janeiro como parceiro de Roberto e Erasmo Carlos, mas demorou mais tempo para decolar. Foi nos Estados Unidos que conheceu a black music, gênero pouco disseminado em um Brasil dividido entre o rock e a bossa nova. Ao retornar, conseguiu gravar os primeiros discos e deixou para trás o subúrbio carioca. Com sua voz inconfundível, adicionou elementos do soul norte-americano aos estilos brasileiros e compôs diversos sucessos. O dom, no entanto, foi afetado por seu comportamento furioso, piorado pelo uso contínuo de drogas. Na produção, cenas ficcionais mesclam-se aos depoimentos de grandes nomes da cultura nacional que conviveram com o cantor, como Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Caetano Veloso e Nelson Motta.



GRUPO GALPÃO

ARTE1 EM MOVIMENTO





O Arte1 em movimento, a revista semanal do canal Arte1, continua levando ao ar, às quintas-feiras, às 21h30, matérias e conteúdos inéditos das mais variadas formas artísticas. Na edição desta semana, entre outras atrações, está o Grupo Galpão. O grupo mineiro ensaiava uma nova peça quando viu a estreia ser adiada por conta do novo coronavírus. A companhia então disponibilizou on-line peças icônicas do repertório, como Romeu e Julieta (foto), e passou a fazer leituras de peças nas redes sociais. No segundo bloco do programa, os atores Inês Peixoto e Eduardo Moreira falam sobre esta solução do Galpão.



UMA NOITE INFERNAL

THRILLER ELETRIZANTE





A jovem Melinda trabalha em uma loja de conveniência de um posto de gasolina com a extrovertida Sheila. Uma noite, durante o turno da madrugada, um aspirante a ladrão desesperado por dinheiro entra para roubar o stabelecimento. Melinda entende sua agonia, mas quando ele ameaça sua colega os instintos tomam conta e ela ataca o assaltante. A partir de então, a tênue linha entre vítima e criminoso se perde em meio a uma noite cheia de reviravoltas. Essa é a sinopse do thriller Uma noite infernal (foto), que estreia nesta sexta-feira (10), às 22h30, no TNT. No elenco, Josh Hutcherson, Suki Waterhouse e Tilda Cobham-Hervey. A direção é de Mike Gan.





JESUS DE NAZARÉ

MOMENTOS FINAIS





O último episódio da série Jesus de Nazaré será exibido nesta sexta-feira (10), às 22h, no Smithsonian Channel. A produção combina imagens da jornada do inglês Robert Powell em Israel com cenas da minissérie homônima, em que ele estrelou com o personagem Jesus há mais de 40 anos. Com a ajuda de estudiosos e teólogos, o ator examina diferentes fases dessa trajetória.





O DOUTRINADOR

CINEMA NACIONAL





Protagonizado por Kiko Pissolato, o filme O doutrinador conta a história de Miguel, um agente federal que leva uma vida comum. Quando uma tragédia vira seu mundo do avesso, ele se transforma em um justiceiro que deseja se vingar de políticos corruptos. Também estão no elenco os atores Samuel de Assis, Tainá Medina, Eduardo Moscovis, Marília Gabriela e Helena Ranaldi. O longa vai ao ar nesta quinta-feira (9), às 22h30, no Megapix.