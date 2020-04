MPB para (tentar) entender o presente e o futuro

Milton Nascimento inspira com Nada será como antes, composição sua com Ronaldo Bastos (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press %u2013 16/12/19 )

Nunca as incertezas foram tão compartilhadas, jamais houve tanta conversa sobre o amanhã, e os dedos, coitados, estão doloridos de tanto teclar o ponto de interrogação. Na ordem do dia, o futuro põe as cartas sobre a mesa – mesmo embaralhadas ou, em tempos de pandemia do coronavírus, na forma de folhas em branco dentro de envelopes lacrados.





Mas não se engane, caro leitor e companheiro deste barco do século 21: muitas páginas foram escritas por grandes mestres da Música Popular Brasileira, a MPB, e propaladas aos quatro ventos pelos cantores e cantoras, ou na voz dos próprios autores. "Como será o amanhã? Responda quem puder...", empolgava no carnaval de 1978 a escola de samba União da Ilha, no Rio de Janeiro. O samba-enredo de João Sérgio mereceu regravação impecável de Simone e deixava a resposta em aberto: "O que irá me acontecer, o meu destino será como Deus quiser".





Na mesma década, anos antes, tempos de ditadura militar, era a vez de o mineiro Clube da Esquina matar a charada sobre o futuro, demolir ruínas e criar um hino para toda uma geração. Nada será como antes, na voz de Milton Nascimento, parceria dele com Ronaldo Bastos, e depois gravada por Elis Regina, se mostra mais afiada do que nunca e traz luz com o verso "resistindo na boca da noite um gosto de sol." Melhor acreditar, desesperar, jamais.





A música da juventude de Ronaldo Bastos e Milton Nascimento fala de "ventania em qualquer direção" e que "nada será como antes, amanhã ou depois de amanhã". E só não foi mais certeira, ao mirar 2020, na abertura: "Eu já estou com o pé nessa estrada..." Com o isolamento social imposto pelas autoridades, fica difícil "seguir" à risca a letra da canção. Mas vale o complemento "qualquer dia a gente se vê.





ESPERANÇA





Já que está (quase) todo mundo em casa e conectado, fica fácil, pelas redes sociais, ter notícia dos amigos. E o que chega, via WhatsApp, de paródias de músicas, algumas bem simpáticas, dá para encher o estádio do Mineirão. Lá, em algum lugar do passado (nome de um antigo filme de sucesso), estão outras pérolas da MPB para dar uma força, e às quais se pode recorrer hoje para tentar entender o futuro, que anda na boca dos filósofos, religiosos de todos os credos, astrólogos e do povo. O que será, que será?, já indagava Chico Buarque.





O compositor e cantor Guilherme Arantes respondeu que "amanhã será um lindo dia, da mais louca alegria, que se possa imaginar..." Tomara que ele tenha certeza e acertado na mosca pelo otimismo. "Amanhã, redobrada a força, pra cima que não cessa, há de vingar".





Natural de Campo Grande (MS), Tetê Espíndola arrebatou o público, sem causar certa estranheza, com a canção de Arnaldo Black e Carlos Rennó, vencedora, em 1985, dos Festival dos Festivais da Rede Globo. Bem interessante, pois ninguém duvida: "Signo do destino, que surpresa ele nos preparou". Se está mesmo Escrito nas estrelas, só o tempo dirá.





VOLTA POR CIMA





Há luz no fim do túnel do tempo? Sim, garante a canção dos Titãs, Enquanto houver sol. Vale a pena ouvir de novo: "Quando não houver saída, quando não houver mais solução, ainda há de haver saída, nenhuma ideia vale uma vida".





E se alguém aí em casa está baixo-astral, meio deprê, pensando negativamente, mais do que nunca é preciso cantar, e recorrer sempre à sábia MPB. Para isso, há o caminho da arte, com retorno à década de 1930, no sucesso do baiano Assis Valente e na voz de Carmen Miranda, e com várias regravações, incluindo Paula Toller e Adriana Calcanhotto. Pois é, em E o mundo não se acabou, "anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar..."





Como é fundamental dar a volta por cima, mesmo em quarentena, tudo passa e, no último verso, "...e o tal do mundo não se acabou".





VERSOS ATUAIS

Veja versos de algumas músicasnacionais que inspiram o momento atual





O AMANHÃ

(João Sérgio)

Como será o a manhã?

Responda quem puder

O que irá me acontecer

O meu destino será como Deus quiser





NADA SERÁ COMO ANTES

(Milton Nascimento

e Ronaldo Bastos)

Sei que nada será como está

Amanhã ou depois de amanhã





ESCRITO NAS ESTRELAS

(Arnaldo Black e Carlos Rennó)

Signo do destino

Que surpresa

Ele nos preparou





AMANHÃ

(Guilherme Arantes)

Amanhã será um lindo dia

Da mais louca alegria

Que se possa imaginar

Amanhã redobrada a força

Pra cima que não cessa

Há de vingar





ENQUANTO HOUVER SOL

(Titãs)

Quando não houver esperança

Quando não restar nem ilusão

Ainda há de haver esperança

Em cada um de nós

Algo de uma criança





Enquanto houver sol

Enquanto houver sol

Ainda haverá

Enquanto houver sol

Enquanto houver sol