Para atrair o cliente, desconto e mais volume

A pizza Spaccanapoli é uma das opções da Domenico Pizzeria, que oferece mais de 30 sabores: com pandemia, entrou em cena o teleatendimento (foto: ARQUIVO PESSOAL)





Delivery, encomendas pelo aplicativo e, aos que optam por uma saída segura só para apanhar o produto, desconto de 25%. Em tempos de coronavírus, o comércio em Belo Horizonte tem lançado mão de todas as opções possíveis para não perder clientes. Há 20 anos em BH, o italiano Domenico Cardamuro, que já passou por várias capitais brasileiras, confessa que jamais enfrentou crise desse porte. Mas vê luz no fim do túnel. Natural dos arredores de Nápoles, criado em Milão – epicentro da pandemia que devasta a Itália – e filho de restaurateurs, o proprietário da Domenico Pizzeria e Trattoria entrou para o ramo aos 13 anos. Em 2010, abriu a casa.





Com a COVID-19, foi um dos tantos a recorrer ao delivery. “No início, ainda estávamos funcionando com as mesas separadas, mas com as medidas tomadas pela prefeitura, tivemos de trabalhar somente com a entrega ou, se buscar na pizzaria, fica mais em conta para o cliente”. Nesse caso, além de se livrar da taxa de entrega, o comprador paga 25% a menos.





Domenico lamenta a situação e diz que a incerteza é um dos sérios problemas que enfrenta: “Ainda não temos previsão de volta, o que nos deixa muito inseguros. As minhas coisas estavam indo muito bem. Com essa parada, acredito que ainda possa aguentar por um ou dois meses, mais do que isso não será possível. Com o confinamento fica difícil, pois a perda é muito grande”. Há ainda os 27 funcionários; “Não conseguiria manter tanta gente por muito tempo”.





Ele prevê que, superado o pior, a normalidade voltará de forma lenta. “Se passar a vender 50% do que vendia antes da crise, já estaria tudo ótimo”, avalia. Ele crê, porém, que as pessoas vão enfrentar receio de voltar às ruas por um certo tempo. “Não é tão simples assim, na base do 'voltou e está tudo ótimo', ledo engano”.





Para o pizzaiolo, só mesmo o anúncio de uma vacina contra o coronavírus (para o que a ciência não tem previsão) será capaz de fazer tudo voltar ao ritmo anterior, sem temor de aglomerações. “Antes de fechar, já tinha tirado várias mesas, aumentando o espaço e, mesmo assim, o movimento deu uma caída. Fazem uma vacina e o povo volta à sua trajetória de vida. Do contrário, não sei o que será, mesmo com o comércio voltando à normalidade. Mas vamos torcer para que tudo acabe bem e rapidamente”.





De qualquer forma, ele alimenta a esperança, ainda que as vendas tenham sofrido baque e tendo sido obrigado a tirar itens tradicionais do cardápio, como o risoto, incompatível com o delivery. “Quanto às pizzas, mais de 30 sabores, estamos fazendo todas”.





O fato de atender não só pedidos pelo telefone, mas também por sistemas de aplicativos melhorou os resultados. “Estava meio fraco, e recorrermos a eles incrementou bastante as vendas”. Esse efeito daria fôlego extra ao estabelecimento ao menos pelos próximos dois meses, contabiliza. Até lá, acredita que o comércio estará autorizado a reabrir suas portas.





VANTAGEM





E se o cliente seguir recomendações de segurança e buscar a pizza ou lasanha encomendada, terá 25% de desconto e ainda se livrará das taxas adicionais. Os pratos de massa, garante, estão saindo com mais volume do que o convencional, “A lasanha que estou fazendo para o delivery é bem maior do que a que servimos na casa”, assegura.





E depois da crise? Domenico projeta cenário complicado. “Acredito que muitos não conseguirão sobreviver”. Ele avalia que a maioria dos comerciantes hoje não tem dinheiro para receber, pois acabou sendo obrigado a adiantar os lançamentos de cartões de crédito. “Isso quer dizer que muitos venderam o almoço para comprar a janta. Mas não podemos perder a esperança de que dias melhores virão. Por enquanto, o serviço de delivery vai reanimando as vendas, e vamos tocando o barco”.





Ele ressalta que, diante desse desafio inusitado, é preciso manter a cabeça em ordem. “Temos de continuar trabalhando com bastante profissionalismo, agir com cuidado nas decisões e aguardar os acontecimentos. Vamos de delivery e pedidos na loja até sermos liberados para reabrir as portas, na esperança de que tudo volte à sua normalidade na maior rapidez possível”.





Anote





>> Domenico Pizzeria & Trattoria

>> Rua Cláudio Manoel, 583, Funcionários

>> Telefones (31) 2516-2969 ou 99333-5363 (WhatsApp)

>> Pedidos de segunda a sexta,

das 18h às 23h. Sábados e domingos, das 12h às 15h30