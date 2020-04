Pandemia faz artistas abrirem a casa e o coração no Instagram

Fernanda Gomes e Frederico Gandra*

@ivetesangalo Em tempos de quarentena, artistas brasileiros esbanjam criatividade em suas postagens no Instagram. Da música ao teatro, nomes notórios das mais diversas áreas artísticas têm usado seu prestígio para ampliar a conscientização da necessidade de um combate responsável à pandemia do novo coronavírus.





Alguns não poupam críticas à maneira como o governo está lidando com a emergência de saúde pública, enquanto outros buscam promover campanhas de doação e dar “palhinhas” para acalmar os nervos dos fãs nestes tempos de tensão elevada.





O formato live está em alta nesta quarentena. Uma das adeptas é Anitta (@anitta), que vem transmitindo, ao vivo, treinos físicos, aulas de culinária e francês. Na semana passada, ela endossou uma campanha promovida por uma grife esportiva para que as pessoas exercite-se em casa. “Use a criatividade nessa quarentena... Se exercite, aprenda algo novo, tire um tempo para você”, escreveu.





Na última quinta-feira (26), Anitta publicou vídeo fazendo o “desafio do papel higiênico”. A corrente mostra pessoas jogando um rolo de papel higiênico virtualmente umas para as outras. O propósito é desestimular compras motivadas pelo pânico, incentivando as pessoas a não estocar desnecessariamente produtos em casa. Participam do vídeo personalidades como Neymar Jr, Maísa, Sabrina Sato, Matheus Mazzafera e Géssica Kayne. Nos vídeos, cada um recebe e interage com o objeto de uma forma diferente, antes de arremessá-lo para o próximo.





Por meio das lives, Ivete Sangalo (@ivetesangalo) apresenta pocket shows diretamente de casa. A cantora baiana publicou vídeos lavando as mãos e exortando os seguidores a ficar em casa. Ivete também se dirigiu diretamente aos políticos, com um apelo para que a verba reservada aos fundos partidário e eleitoral seja redirecionada para o combate à COVID-19. “Esse dinheiro tem que ser usado em algo de fato relevante. É urgente!”, afirmou.

@mariliamendoncacantora

A estrela do sertanejo Marília Mendonça (@mariliamendoncacantora) vem aproveitando o tempo longe dos palcos para transmitir, ao vivo, apresentações musicais com seus maiores sucessos, no quadro “Todos cantos de casa”. A cantora também disponibilizou gratuitamente no IGTV o documentário da turnê Todos os cantos na Europa, com registros de momentos reservados e inéditos da viagem.





No domingo passado (29), no Churrasco do Teló em casa, o cantor Michel Teló (@micheltelo) transmitiu, ao vivo, uma apresentação musical, com o objetivo de arrecadar doações para entidades que lutam para combater a pandemia.





Após a transmissão, o cantor agradeceu o esforço daqueles que estão “trabalhando para abastecer nossos lares”. Teló vem ressaltando que “quarentena não é férias”, alertando seus seguidores para que mantenham o isolamento social.





Enquanto Chico Buarque permanece distante das redes sociais, outros expoentes da MPB se mantêm ativos no Instagram durante o surto de coronavírus. Na última semana, Caetano Veloso, Milton Nascimento e Gilberto Gil participaram da campanha #FicaEmCasa, ao lado de diversos outros artistas, como Samuel Rosa, Lulu Santos, Emicida, Erasmo Carlos, Marcelo Adnet, etc.





Caetano (@caetanoveloso) foi além, divulgando “vaquinha” de coletivos com objetivo de arrecadar doações para as comunidades carentes. “Por conta da pandemia do coronavírus, milhares de famílias que moram em comunidades estão sem ter o que comer”, publicou. O cantor e compositor baiano também vem indicando sua playlist no Spotify para os fãs aproveitarem o tempo livre.

BITUCA

@miltonbitucanascimento Milton Nascimento (@miltonbitucanascimento), por outro lado, publica vídeos interpretando algumas de suas músicas, diretamente de casa, para acalentar os seguidores. Os fãs já ganharam interpretações de Cio da terra, Lua girou e Dinamarca. Bituca ainda publicou um vídeo divertido, no qual aparece de bermuda, caminhando na esteira e ressaltando a necessidade de todos ficarem em casa. "Fiquem em casa e cuidem muita da saúde. Um beijo!", disse.





Gilberto Gil (@gilbertogil) convocou a neta Flor Gil para um dueto da canção Baby one more time, de Britney Spears. “Quem disse que divas pop não podem fazer parte do repertório de Seu Gilberto?”, brincou. Mas Gil adotou tom sério ao participar da campanha #BahiadeMãosDadas.





“Esse isolamento também revelou algo que vem nos unindo cada vez mais. Algo que é só nosso, é humano, que é nossa capacidade de fazer o bem", destacou, em vídeo compartilhado em seu perfil.





“Aproveitando a quarentena para relembrar bons momentos que vivemos juntos.” A frase, postada em 23 de março, resume o Instagram do grupo Skank (@skankoficial) durante a quarentena. Formada por Samuel Rosa, Henrique Portugal, Lelo Zaneti e Haroldo Ferretti, a banda mineira que anunciou sua dissolução e programou par este ano a turnê de despedida do público está usando as redes sociais para postar vídeos gravados durantes os shows, repertório e datas das próximas apresentações. O perfil também interage com os fãs, incentivando-os a publicar vídeos cantando as músicas da banda, com o #Skank.





Já Fernanda Takai (@fernandatakai), vocalista do Pato Fu, tem usado suas redes sociais para divulgar fotos de paisagens, estátuas e animações divertidas, que alegram seus seguidores. Em vídeo, Fernanda também justificou o motivo de não fazer lives, contando que enfrenta um problema no dente. "Tô ficando boa e vai valer a pena esperar", disse, criando expectativa sobre futuros projetos.

CARTUNISTAS

Um dos cartunistas mais queridos do Brasil, Maurício de Sousa (@mauricioaraujosousa), o pai da Turda da Mônica, está usando suas redes sociais para compartilhar com fãs momentos de seu dia na chácara onde vive, em São Paulo.





Imagens de agradecimento aos hospitais e profissionais que têm lutado contra o coronavírus surgem em seu perfil, lado a lado com curiosidades sobre a Turma da Mônica. A capa da primeira edição da revistinha publicada na China, em 2007, que conta a história da descoberta no Brasil, é uma delas.





Seus seguidores também estão descobrindo momentos marcantes da vida do cartunista, por meio de fotos antigas. Pelé imitando Magali; a Mônica original, filha de Maurício, durante sua formatura no pré-primário, e uma foto do cartunista ao lado da filha Mariângela e da ex-esposa Marilene, em 1960, são algumas das publicações que podem ser vistas em seu Instagram.





Rede + bicicleta banheiro = estações de trabalho para a criação de tirinhas. Essa é a descrição de uma das postagens feitas pelo cartunista André Dahmer (@andredahmer), que está aproveitando o momento para publicar tirinhas, memes e vídeos com críticas e referências à atual pandemia.





Já o cartunista e roteirista Angeli (@galeriaangeli) utiliza suas redes sociais para divulgar filmes dos quais participou e que, devido à quarentena, foram disponibilizados gratuitamente em plataformas de vídeo.

O documentário Angeli 24 horas (2010), dirigido por Beth Formaggini, disponível no site da produtora 4 Ventos, sobre a vida do cartunista, é um deles. Wood & Stock: Sexo, orégano e rock'n'roll (2006), de Otto Guerra, está disponível no YouTube, enquanto A cauda do dinossauro (2008), de Francisco Garcia, com roteiro de Angeli e Christiane Tricerri, foi disponibilizado na plataforma Vimeo.

@tatawerneck

O Instagram do Grupo Corpo vem sendo preenchido com conteúdos que buscam diminuir a distância entre o público e os bailarinos. Vídeos individuais da rotina de treinamento e pedaços d os espetáculos são compartilhados pelo grupo.





O Corpo também usa a rede social para divulgar seu canal no YouTube (@grupocorpooficial), onde estão disponíveis cenas dos espetáculos, e o Vimeo (@grupocorpo), no qual vêm sendo postadas apresentações completas a cada semana, nesta quarentena. Até o próximo domingo (5), as apresentações de Triz e Parabelo estarão disponíveis para ser vistas gratuitamente na plataforma.





O Grupo Galpão (@grupogalpao) também está disponibilizando seus espetáculos gratuitamente no YouTube. Trechos das apresentações, recitados em vídeo pelos artistas do grupo, também podem ser encontrados no perfil.





A humorista, apresentadora e atriz Tatá Werneck deixou de lado as brincadeiras e postou vídeos técnicos em que especialistas esclarecem sobre riscos da doença e ensinam a maneira correta de lavar as mãos. A humorista divulgou também um post da Organização Mundial da Saúde (OMS) destacando o ato de parar de fumar como medida de prevenção. “Atenção! Jovens fumantes também são do grupo de risco”, ressaltou.





Tatá também compartilhou vídeo em que garis de Belo Horizonte pedem respeito pelo trabalho da categoria, que não pode parar durante a pandemia. “Vcs já viram como os garis do mundo todo estão vestidos? PROTEGIDOS dos pés à cabeça. E muitos contaminados. Esses caras tão vestindo boné, sorriso e fé. Obrigada! Obrigada! Obrigada! Temos que aplaudir todos os dias”, comentou.





A atriz Bruna Marquezine aderiu às lives para transmitir treinos físicos, ao lado de seu personal. Na última semana, ela compartilhou print de sua tela de celular, acionando o despertador às 18h, para incentivar seus seguidores a aderir à corrente #TodosJuntosAs18h. “Se puder, pare o que estiver fazendo, todos os dias, às 18h, por 1 minuto ou mais, para pensar positivo e se conectar com o bem, da sua maneira!”.





Marquezine criou ainda um espaço nos destaques do stories voltado para o tema COVID-19. Nele, ficam armazenados todos os stories compartilhados pela atriz que tenham a pandemia como tema.





Kleber Mendonça Filho (@kleber_mendonca_filho), diretor dos longas Aquarius e Bacurau, está usando o Instagram para postar curiosidades e fotos dos bastidores de seu longa mais recente, codirigido com Juliano Dornelles.





Por meio de tirinhas e memes, o cineasta também tenta conscientizar seus seguidores sobre a importância de se manter em isolamento social, além de não poupar críticas à forma como o governo federal vem lidando com a crise. Em post, o diretor criticou a campanha #OBrasilNãoPodeParar, divulgada pelo Palácio do Planalto. “Que cambada de bandidos incompetentes”, comentou.





*Estagiários sob a supervisão da editora Silvana Arantes