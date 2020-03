Irmão do Jorel será exibida na TV aberta

(foto: TV CULTURA/DIVULGAÇÃO)





IRMÃO DO JOREL

NA TV ABERTA





Nesta segunda-feira (30), desembarca na TV Cultura uma das séries nacionais mais populares do país: Irmão do Jorel (foto). A animação será exibida pela primeira vez na TV aberta. A produção tem como protagonista o filho caçula de uma excêntrica família de acumuladores presa nos anos 1980. Com a ajuda da família e de sua melhor amiga, Irmão do Jorel enfrenta os primeiros obstáculos da vida num ritmo alucinante. Sem diferenciar fantasia e realidade, ele sempre descobre uma maneira absurda de sair da sombra de seu irmão celebridade. E seu verdadeiro nome é sempre um mistério insolúvel para todos. A atração — que concorre ao Emmy International na categoria de melhor série de animação — é de autoria do quadrinista e ator Juliano Enrico e produzida pelo Copa Studio em parceria com o Cartoon Network. Em 26 episódios, a primeira temporada vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 18h45.





TRUE BLOOD

MARATONA





A HBO exibe a partir de segunda-feira (30), às 10h, maratona de True blood, série vencedora de um Globo de Ouro, um Emmy e quatro Satellite Awards. Todos os dias, o canal trará uma nova temporada, sem interrupções. Ao longo de suas sete temporadas, a produção levou aos telespectadores romance, suspense e mistério, mostrando a história da garçonete Sookie Stackhouse (Anna Paquin) e seu triângulo amoroso com os vampiros sedutores Bill Compton (Stephen Moyer) e Eric Northman (Alexander Skarsgård). A série foi criada por Alan Ball, baseada na série de livros da escritora Charlaine Harris, As crônicas de Sookie Stackhouse.





ATILA IAMARINO

PESQUISADOR NO RODA VIVA





Ainda na TV Cultura, só que mais tarde, às 22h, o Roda viva recebe o biólogo e pesquisador Atila Iamarino. Doutor em microbiologia pela USP, com pós-doutorado em Yale, ele entende como poucos de doenças como a COVID-19. E não tem dúvidas em afirmar: se não forem tomadas as devidas providências, o mundo vai enfrentar um cenário apocalíptico. Comandado por Vera Magalhães, o programa conta com uma bancada de entrevistadores formada por Mariana Varella, editora-chefe do portal Drauzio Varella; Marcelo Soares, jornalista e diretor da plataforma Lagom Data; Herton Escobar, repórter do Jornal da USP; Fabiana Cambricoli, repórter do jornal O Estado de S. Paulo e mestra em saúde pública pela USP; e Nilce Moretto, jornalista e youtuber.





PAPO CABEÇA

GIL E ARNALDO

(foto: canal brasil /divulgação)



Em Amigos, sons e palavras, às 22h30, no Canal Brasil, Gilberto Gil recebe Arnaldo Antunes (foto). No programa, Arnaldo revela desânimo com o atual momento político e diz não compreender como a internet – rede cercada de esperança por um mundo mais tolerante – se tornou um local para propagar ódio. O bate-papo intimista será permeado com músicas do repertório do cantor baiano.





FRIDA KAHLO HOJE

A CULPA É DA CARLOTA

(foto: Comedy Central/divulgação)



Nesta segunda-feira (30), Cris Wersom, Arianna Nutt, Bruna Louise, Carol Zoccoli e Dadá Coelho estão de volta para mais um episódio inédito de A culpa é da Carlota (foto). O programa humorístico vai ao ar às 22h, no Comedy Central. No quadro Queimando o sutiã, as comediantes contam na atração como seria Frida Kahlo nos dias de hoje. "Ela inventou a selfie e hoje seria blogueirinha", disse Dadá. Em um momento superesotérico, com direito a look temático, Bruna conta que prefere boy do "signo carteira assinado, com ascendente em tenho 30 e não moro mais com os meus pais”. Em Fica, casa ou dá perdido, eletropop, Bela Gil, Agostinho Carrara, Marília Mendonça foram descartados por elas. E as justificativas são as mais malucas possíveis. Como sempre!





CONTOS DE FADAS

ESPECIAL ERA UMA VEZ

(foto: Disney/divulgação)



O Megapix exibirá o Especial era uma vez nesta segunda-feira (30), a partir das 18h35. O primeiro longa será A Bela e a Fera (foto), em que um inesperado romance floresce após a filha mais nova de um comerciante se oferecer para um ser misterioso com o objetivo de sanar as dívidas do pai. Depois, o filme João e Maria: Caçadores de bruxas mostra os dois dando início à aventura deles como exterminadores de criaturas malignas. Por último, a produção Branca de Neve e o caçador será transmitida, explorando a obsessão da Rainha Ravenna por Branca de Neve.