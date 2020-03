Veja quem são os artistas atingidos pelo coronavírus no Brasil e no mundo

Fernanda Gomes*



Desde 11 de março, quando o surto de COVID-19 foi considerado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) uma pandemia, uma série de artistas no Brasil e em diversos outros países divulgou em suas redes sociais a informação de que haviam contraído o vírus.





O alto número de registros da contaminação entre pessoas famosas chama a atenção para a extensão do problema – o número de registros de infectados já havia ultrapassado 500 mil na sexta-feira (27) –, mas também para a disparidade no modo como os países têm lidado com os testes e a facilidade que ricos e famosos têm de obtê-los, em comparação com demais cidadãos.





A seguir, uma lista de artistas atingidos pelo novo coronavírus.





PERDERAM A BATALHA





» Naomi Munakata

Diagnosticada com o vírus em 19 de março, a maestrina estava internada desde o dia 16, em São Paulo, com complicações pulmonares. Ela morreu na noite de quinta-feira (26), aos 64 anos. Naomi foi regente do Coro da Osesp e era titular do Coral Paulistano.





» Martinho Lutero Galati

No último dia 17, aproximadamente duas semanas depois de voltar da Itália, o maestro foi internado com um quadro gripal, que evoluiu para pneumonia. O primeiro teste realizado pelo músico deu negativo para coronavírus e o segundo, positivo. Ele morreu na última quarta, aos 66 anos. Martinho era criador da Rede Cultural Luther King.





» Mark Blum

O ator norte-americano, que completaria 70 anos em maio, morreu na última quinta (26), devido a complicações causadas pelo coronavírus. Mark ficou famoso mundialmente pelos filmes Crocodilo Dundee (1986) e Procura-se Susan desesperadamente (1985). Seu último trabalho foi o Sr. Mooney na série You, da Netflix.





» Manu Dibango

O saxofonista e astro do jazz morreu na última terça-feira (24), na França, devido a complicações causadas pelo coronavírus. Manu tinha 86 anos e ficou mundialmente conhecido depois do sucesso de Soul Makossa, composição sua que fez sucesso mundial nos anos 70.





» Terrence McNally

O dramaturgo e roteirista norte-americano morreu na última terça-feira (24), aos 81 anos, na Flórida, devido a complicações causadas pelo vírus. Ele era ganhador de quatro prêmios Tony (1993, 1995, 1996 e 1998), principal reconhecimento do teatro americano, e autor de obras como Master class (1995), Frankie and Johnny in the Clair de Lune (1998) e O beijo da Mulher Aranha (1990).









LUTAM CONTRA (OU JÁ VENCERAM) O VÍRUS

NO BRASIL





» Gabriela Pugliesi

A influencer baiana anunciou no último dia 12 estar com o coronavírus. A suspeita é que Pugliesi tenha contraído o vírus de um dos convidados que compareceram ao casamento de sua irmã, Marcela Minelli, ocorrido em 7 março. Erasmo, marido de Pugliesi, afirmou que, apesar de conviver com a blogueira, não tinha sido contaminado. “Quarentena segue firme e mais do que nunca tô cuidando da minha saúde”, escreveu ela.





» Di Ferrero

Em 12 de março, o ex-vocalista do NX Zero usou suas redes sociais para informar aos fãs que havia contraído o vírus e pedir desculpas pelo cancelamento de seus shows. Durante live em 19 de março, Di Ferrero informou aos seus seguidores que estava curado.





» Preta Gil

A cantora foi contratada para se apresentar no casamento da irmã de Gabriela Pugliesi, onde suspeita-se que contraiu o vírus, assim como a blogueira. O resultado do exame foi revelado por Preta Gil em 14 de março, pelas redes sociais. No post, ela alertou sobre a importância de redobrar os cuidados com a higiene, cuidar dos mais velhos, evitar aglomerações e não espalhar memes e fake news sobre doença.





» Fernanda Paes Leme

A atriz publicou o resultado dos exames em suas redes sociais, em 16 de março. Fernanda também esteve no casamento da irmã de Gabriela Pugliesi. No post, ela lembrou sobre a importância de ser responsável e preservar a saúde, para evitar a disseminação do vírus. “São altos e baixos, tanto físicos quanto emocionais, saindo de uma experiência e ao mesmo tempo continuando nela. O isolamento não acaba, nem as dúvidas, a fé, o cuidado e o pensamento positivo. Vamos juntos, mesmo distantes”, escreveu, na última quinta.





» Dinho Ouro Preto

O músico anunciou na quarta-feira passada (25) ter testado positivo para o coronavírus. Ele afirmou que os sintomas que está sentindo são parecidos com os da dengue. Dinho aproveitou o post para alertar as pessoas que tiveram contato com ele a ficar atentas aos sintomas do vírus. “Deve estar acontecendo uma batalha interna: eu contra a COVID-19. Por enquanto, acho que eu tô ganhando, porque não tô piorando. Tomara que continue assim”, escreveu.





» Xand Avião e Isabele Temóteo

O cantor cearense Xand Avião e a influencer Isabele Temóteo, com quem é casado, anunciaram na quarta-feria (24) estar com o vírus. Segundo o casal, eles estão de quarentena desde 16 de março, quando fizeram o exame. A filha caçula dos dois, Isabela, também apresentou os sintomas, mas o exame que fez deu negativo. Enzo, outro filho do casal, não realizou o teste.





» Gabi Lopes

A atriz e apresentadora divulgou, na terça-feira (24), ter sido contaminada com o vírus. "Às vezes acordo melhor, no meio do dia dá uma piorada, depois melhora, aí eu acordo mal no meio da noite... O aperto no pulmão e a falta de ar são as piores partes. Isso não é uma gripezinha mesmo", publicou.





NO MUNDO





» Tom Hanks e Rita Wilson

Tom Hanks anunciou pelas suas redes sociais, em 11 de março, que ele e Rita Wilson, sua esposa, haviam contraído o vírus. Ambos têm 63 anos e foram contaminados na Austrália, onde gravavam um filme sobre Elvis Presley. Logo após o diagnóstico, os atores entraram em quarentena, onde ainda se encontram. Hanks informa continuamente, via redes sociais, sobre a recuperação do casal. Em um de seus últimos posts, ele afirmou que os dois estão se sentindo muito melhor e ressaltou a importância de se manter a quarentena. “Você não transmite a ninguém. Você não pega de ninguém. Bom senso, não?”





» Luca Franzese

O ator italiano, conhecido pela série de TV policial Gomorra, foi diagnosticado com o vírus. Em 8 de março, Luca publicou um vídeo em suas redes sociais, no qual afirmava estar há mais de 24 horas preso em casa com o corpo de sua irmã morta. Teresa Franzese também havia sido diagnosticada com o vírus e morreu devido a complicações causadas por ele. A remoção do cadáver foi feita no dia seguinte.





» Idris Elba e Sabrina Dhowre

No último dia 16, o ator britânico anunciou que havia contraído o vírus. Sabrina Dhowre, esposa do ator, também foi contaminada. Ela revelou o resultado do teste em entrevista remota a Oprah Winfrey, em 21 de março, na qual afirmou não estar surpresa, já que tinha optado por fazer quarentena junto com o marido.





» Kristofer Hivju

Famoso por interpretar o guerreiro Tormund, na série Game of thrones (2011-2019), Kristofer anunciou no último dia 16 estar em quarentena, juntamente com a família, e se sentindo bem, com apenas sintomas leves de resfriado. “Juntos, podemos combater esse vírus e evitar uma crise em nossos hospitais. Cuide-se, mantenha distância e mantenha-se saudável!”, escreveu.





» Indira Varma

A atriz britânica informou no dia 18 passado estar contaminada com o vírus. Indira deu vida a Ellaria Sand, em Game of thrones (2011-2019). “Estou na cama com isso (COVID-19) e não é legal. Fiquem seguros e saudáveis e sejam gentis com os outros”, disse ela, que está em quarentena no Reino Unido.





» Rachel Matthews

Rachel usou as redes sociais para divulgar o resultado positivo de seu exame, no último dia 16. A atriz norte-americana dublou a personagem Honeymaren na animação Frozen 2 2020). Em um de seus stories no Instagram, postado no mesmo dia em que anunciou estar com o vírus, ela afirmou ter tido dificuldades para fazer os exames, devido à alta procura nos EUA.





» Olga Kurylenko

A atriz ucraniana, conhecida pela sua atuação em 007 – Quantum of solace (2008), divulgou ter testado positivo para coronavírus, pelas suas redes sociais, no último dia 15. “Tive meus primeiros sintomas, então eles aumentaram rapidamente e pioraram. A última coisa em que estava pensando era postar algo ou contar a alguém sobre minha doença”, desabafou em um post nesta quinta (26).





» Plácido Domingo

O tenor espanhol de 79 anos anunciou que testou positivo para a COVID-19. No post, ele afirmou estar em um autoisolamento, juntamente com a família. "Atualmente, estamos todos com saúde, mas tive sintomas de febre e tosse, decidindo fazer o teste, e o resultado é positivo", contou.





» Itziar Ituño

A atriz e cantora espanhola, conhecida como a inspetora Raquel Murillo na série La Casa de Papel, da Netflix, anunciou estar com o vírus. Ela divulgou o resultado no último dia 18. “Meu caso é leve e estou bem, mas é muito, muito contagioso e superperigoso para pessoas que são mais fracas. Isso não é bobagem, esteja ciente, leve a sério, há mortos, muitas vidas em jogo e ainda não sabemos onde isso vai dar.”





» Daniel Dae Kim

O resultado do exame foi divulgado pelo ator sul-coreano no último dia 19. Ele afirmou ter contraído o vírus durante gravações da série New Amsterdan, em Nova York. Os sintomas da doença começaram a aparecer quando ele estava dentro do avião, indo para o Havaí, onde está atualmente em quarentena. Daniel participou de séries como Lost e Havaí 5.0.





» Harvey Weinstein

O ex-produtor norte-americano de 68 anos, preso desde 11 de março por agressão sexual e estupro, testou positivo para o vírus, de acordo com a Variety. A equipe de advogados disse que não comentaria sobre a privacidade do cliente. Weinstein foi condenado a 23 anos de prisão e, atualmente, está isolado numa prisão no estado de Nova York.





» Charlotte Lawrence

A cantora norte-americana, de 19 anos, usou suas redes sociais para divulgar, no dia 18 passado, que está com o vírus. "Então, isto não é para pedir orações, amor e mensagens carinhosas para mim. Isso é um pedido para todos vocês se protegerem. Fiquem dentro de casa, por favor. Sentindo-se doente ou não, fique em casa. Pensem nos seus pais, nos seus avós. Nós temos o poder para desacelerar isso", escreveu.





