Fox Premium 2 exibe a última temporada da série '1 contra todos'

Indicado ao Emmy Internacional, o ator Júlio Andrade interpreta um homem honesto que virou criminoso (foto: FOX/DIVULGAÇÃO)





“Sou um cara honesto, acredito nas coisas certas. Mas sei que no Brasil é muito difícil.” Essa foi a primeira frase do personagem Cadu Fortuna (Júlio Andrade) na série 1 contra todos. Mas como já são quatro anos desde que a produção estreou, muita água correu debaixo da ponte. De injustiçado, Cadu virou um cara desonesto. Traficou, acabou com duas famílias e se tornou o inverso do que pregou.





“Ele vai terminar pagando tudo o que plantou, dizendo como é um mal para a sociedade”, anuncia Breno Silveira, criador e diretor de 1 contra todos, cuja quarta e última temporada estreia nesta sexta (27), na Fox Premium 2. São oito episódios, dois a cada sexta-feira. Até o fim de março, os canais da Fox estarão abertos para não assinantes em todas as operadoras de TV paga.





Para quem está chegando agora, 1 contra todos acompanha Cadu, homem cheio de boas intenções, que, na primeira temporada, é preso injustamente. No segundo ano, depois de sair da cadeia, ele fracassa ao tentar ser um deputado federal honesto. No terceiro, o personagem se envolve com o narcotráfico e aprofunda sua relação com o crime.





Cadu é o Walter White tupiniquim, mas com algumas diferenças em relação ao célebre personagem de Breaking bad. “O Walter White colheu tudo o que plantou. Para mim, o drama do Cadu é maior, pois ele é mais passional, amoroso e destemperado”, acrescenta Silveira.









''O Walter White colheu tudo o que plantou. Para mim, o drama do Cadu é maior'' Breno Silveira, diretor



Nos novos episódios, Cadu assume os negócios de Pepe (Roberto Birindelli) e se compromete a levar da Bolívia para Miami uma tonelada de droga através do Brasil. Paralelamente, sua ex-mulher Malu (Júlia Ianina) tenta reconstruir a vida. Só que nada sai como planejado.





FÊNIX





“Reconstruir a vida é algo muito literal, pois a Malu terminou a temporada anterior quase morrendo. Ela é como uma fênix, volta muito magoada e machucada. Agora busca sua independência, pois antes tudo era decidido pelo Cadu. É surpreendente a curva dela nesta temporada”, comenta Júlia.





Atriz que já participou de várias séries nacionais – Magnífica 70, Psi, Contos do Edgar, Surtadas na ioga –, Júlia se surpreendeu com a repercussão de 1 contra todos. “Recebo mensagens do mundo inteiro, da América Latina principalmente, mas também da Turquia. Mesmo com contexto muito brasileiro, a série trata de coisas universais. A minha personagem é uma mãe que cativou muito.”





E também teve reconhecimento. 1 contra todos recebeu duas indicações ao Emmy Internacional como melhor série dramática. Júlio Andrade também foi indicado duas vezes a melhor ator na mesma premiação. Em breve, a produção deve ganhar versão em espanhol. “Nunca imaginei isso. Quando fiz a primeira temporada, foi uma surpresa absurda quando a Fox, ao chegar ao final, avisar que a série teria continuidade”, conta Silveira.





TUDO VERDADE





O cineasta é o diretor de 2 filhos de Francisco (2005), o filme que contou a história de Zezé di Camargo e Luciano. Desde então, Silveira conta, as histórias reais chegam até ele – 1 contra todos nasceu do relato de uma pessoa que foi presa por causa de 1 tonelada de cocaína, mas nada tinha a ver com o tráfico.





“No momento, tenho umas 15 histórias reais para contar. O pessoal 'bate' na Conspiração (a produtora da série, da qual Silveira é sócio-fundador) com as histórias mais absurdas”, revela.





Sua próxima série também nasceu assim. Dom, projeto que a Amazon Prime Video deve lançar no fim de 2020, acompanha um agente da inteligência militar que enfrentou a guerra contras as drogas, enquanto o filho sucumbe ao vício e se torna um criminoso no Rio de Janeiro.





Silveira terminou de rodar Dom há um mês. Durante a quarentena causada pela pandemia do coronavírus, diz que vai “tentar editar e andar com o projeto, sempre com o coração muito apertado.”





1 CONTRA TODOS





Estreia da quarta e última temporada da série nesta sexta (27), às 22h30, na Fox Premium 2 e no app Fox. A cada sexta, serão exibidos dois episódios. No app, toda a temporada será disponibilizada hoje.