Documentário revela rotina em cidade chinesa, epicentro da pandemia

Nesta quinta-feira (26), a TV Brasil apresenta com exclusividade o documentário inédito Quarentena – 24 horas em Wuhan (foto) na faixa DOC especial, às 23h30. A produção revela a rotina nos bastidores da cidade chinesa de Wuhan, epicentro da pandemia de coronavírus, e destaca iniciativas de heróis anônimos da comunidade que fazem o possível para manter o surto da COVID-19 sob controle. Produzida pela CGTN América, a produção leva informação à sociedade brasileira sobre o marco zero da doença. A proposta é estimular que a população se conscientize sobre a importância de seguir as medidas de isolamento e os cuidados de saúde indicados pelas autoridades para diminuir os efeitos da pandemia. O filme ainda aborda a crise de saúde global relacionada ao coronavírus e mostra como a situação desafia a força de uma comunidade. O documentário chinês reconstrói o momento em que o contágio se proliferou nessa região do país asiático e como os habitantes de Wuhan se organizaram para recuperar a cidade.





Nesta sexta-feira (27), às 23h30, na TV Cultura, o Persona homenageia Christiane Torloni (foto), em comemoração aos seus 50 anos de carreira. Com aproximadamente 100 trabalhos no currículo, a atriz é uma das profissionais mais versáteis e requisitadas da dramaturgia nacional. Mas seus interesses pessoais não param por aí, ela é também uma das mais atuantes ativistas nas questões sociais e ambientais do país. Recebeu vários prêmios nacionais e internacionais por sua luta nessa área. Foi a “musa das Diretasjá”, título que conquistou pelo forte engajamento na batalha pela democracia brasileira. Na bancada de entrevistadores, o ator Tadeu Aguiar, amigo e companheiro de palco de Christiane, e o ator e também ativista Victor Fasano. O programa tem apresentação de Atílio Bari.





Dirigido por Cacá Diegues, o filme O Grande Circo Místico (foto) será exibido nesta sexta-feira, às 20h45, no Canal Brasil. O longa conta a história de cinco gerações de uma família circense, da inauguração do Grande Circo Místico, em 1910, aos dias de hoje. Celavi, mestre de cerimônias que não envelhece, mostra as aventuras dos Knieps. Estão no elenco os atores Jesuíta Barbosa, Bruna Linzmeyer, Juliano Cazarré, Vincent Cassel e Mariana Ximenes.





No episódio inédito de Desafio sob fogo, intitulado A Tizona de El Cid, os competidores terão que mostrar seus dotes musicais para forjar espadas San-Mai usando instrumentos. Os dois finalistas voltarão às suas casas para tentar recriar uma arma lendária espanhola: a espada Tizona do guerreiro El Cid. Quem será o grande vencedor dos US$ 10 mil? A série, na qual fabricantes de armas de alto nível competem para criar os artefatos mortais mais icônicos e ousados da história, vai ao ar nesta quinta-feira (26), às 20h55, no History.





Era 2005, Extreme makeover: Reconstrução total, série vencedora do Emmy, passou a fazer parte da programação do Discovery Home & Health no Brasil, inaugurando um formato que seria um dos preferidos do público local: reality shows que ajudam famílias que precisam muito de um novo lar, com a reforma ou reconstrução de seus imóveis. Quinze anos depois, a série está de volta nesta quinta-feira (26), às 23h15, com sua nova temporada (foto). São 10 episódios inéditos apresentados por Jesse Tyler Ferguson (ator indicado ao Emmy pelo papel de Mitchell Pritchett em Modern family), e com a participação dos designers Breegan Jane, Carrie Locklyn e Darren Keefe.