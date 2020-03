Série documental relembra a trajetória do craque mineiro Dirceu Lopes

(foto: TV Brasil/divulgação)







Ídolo do Cruzeiro, o meia mineiro Dirceu Lopes – que defendeu o azul-celeste de 1964 a 1977 – é o convidado da série documental 10x10 – Os donos da camisa que a TV Brasil vai exibir nesta quarta-feira (25), às 19h30. O craque de Pedro Leopoldo (foto) jogou cerca de 600 jogos pela Raposa e fez história nos gramados ao lado de Tostão. É uma ótima oportunidade para cruzeirenses matarem as saudades dos tempos de glória, pois o “Príncipe” fez mais de 200 gols pelo time. Com sua incrível capacidade de arrancar com a bola dominada pelo meio de campo até a área adversária, ele “humilhava” adversários com dribles desconcertantes.





10x10 – Os donos da camisa exibe imagens do acervo do Canal 100, que fez história nos cinemas do país, abordando proezas de atletas que encantaram o Brasil vestindo a camisa 10. Além de Dirceu, o superescrete reúne Ademir da Guia, Dida, Gerson, Jairzinho, Pelé, Rivellino, Roberto Dinamite, Tostão e Zico. Na atração da TV Brasil, o “Príncipe” fala de sua carreira, de jogos históricos do Cruzeiro e de sua relação com os companheiros. O episódio será reprisado na quinta (26), às 19h30.

TELECINE

FIQUE EM CASA





Estrelado por Sônia Braga, Silvero Pereira e a mineira Barbara Colen, Bacurau, o aclamado filme do pernambucano Kleber Mendonça Filho e de Juliano Dornelles, é uma das atrações do Telecine, que lançou o projeto Fique em Casa para estes dias de quarentena. São 30 dias de experimentação gratuita da plataforma de streaming do canal pago, que oferece dois mil longas para todos os públicos. Outro longa disponível por lá, Bohemian Rhapsody deu o Oscar de melhor ator a Rami Malek (foto).





O elogiado Rocketman, inspirado na trajetória de Elton John, que levou o Oscar de canção original este ano, e X-Men Fênix Negra, com Jennifer Lawrence e JamesMcAvoy, também fazem parte do cardápio. Para a criançada, tem Pets: A vida secreta dos bichos 2, Turma da Mônica: Laços e Como treinar seu dragão 3.

AÇÃO

A&E MOVIES





John Travolta e Jonathan Rhys Meyers estrelam o longa Dupla implacável, dirigido por Pierre Morel, que será exibido às 22h50 desta quarta-feira no A&E. Meyers faz o papel do jovem que trabalha no escritório do embaixador dos EUA na França e se junta a um espião (Travolta) para impedir um ataque terrorista.

SAÚDE

OPINIÃO NACIONAL





A pandemia causada pelo coronavírus terá profundo impacto na mente das pessoas. Medo, ansiedade e estresse são apenas alguns efeitos dos reflexos psicólogicos e sociais da crise mundial da saúde que estamos enfrentando. Nesta quarta (25), às 22h15, o programa Opinião nacional, na TV Cultura, apresentado por Andresa Boni, vai receber o psiquiatra Daniel Martins de Barros e a antropóloga Denise Pimenta.

0800

YOUTUBE ORIGINALS





Michelle Obama (foto) e Whindersson Nunes batem ponto em produções originais do YouTube a que todo mundo pode assistir gratuitamente. A ex-primeira-dama dos EUA conversa sobre questões caras às mulheres em Creators for change: Educação de meninas. As interlocutoras dela são Liza Koshy, Prajakta Koli e Thembe Mahlaba, abordando a vida de garotas do Vietnã, Índia e Namíbia. Aqui no Brasil, a série Próxima parada mostra o comediante Whindersson Nunes visitando países da Europa, Ásia e África, além dos Estados Unidos, para contar histórias de compatriotas que moram no exterior.









INDIE

SUNDANCE TV





Realizado nos Estados Unidos, o Festival de Sundance é plataforma de lançamento de significativas produções audiovisuais independentes. Até dia 29, o especial Brindemos com o indie, que vai ao ar diariamente, às 22h, exibirá boas pedidas para estes dias de reclusão social. Nesta quarta-feira (25), será a vez de Avenidas. Na trama, Max (Michel Angarano) recebe a visita do amigo Peter (Nicholas Braun) e o leva para conhecer Manhattan. Entre visitas a cartões-postais de Nova York e longas conversas sobre os desafios da vida adulta, eles ficam conhecendo duas garotas. A partir desse encontro, uma reviravolta inesperada vai surpreender Max e Peter.