Começa hoje o Festival Solitude, com 48 talentos da música de Minas

Érika Machado compôs Tola canção nestes dias de quarentena e tensão (foto: Élcio Paraíso/divulgação)

Guilherme Augusto





Principal determinação da Organização Mundial da Saúde (OMS) contra a propagação do novo coronavírus, o distanciamento social atingiu em cheio uma série de shows programados para os próximos meses em BH. Apesar disso, artistas e produtores têm se unido para realizar festivais on-line, por meio do Instagram, com o objetivo de fortalecer a cena independente e atravessar a quarentena com música e conscientização.





Nesta terça-feira (24), os independentes de Minas iniciam o Festival Solitude, que reunirá 48 artistas em agenda de apresentações que se estende até 31 de março. A ideia surgiu da produtora cultural Erika Ziller, da Arreda Produções, em parceria com o jornalista e produtor Rodrigo James, do site Esquema Novo.





Cantora e compositora, Érika Machado vai abrir os trabalhos esta noite, a partir das 20h. Atualmente baseada em Lisboa, ela vai apresentar músicas da carreira solo, bem como do projeto Spicy Noodles, lançado no último ano em parceria com Filipa Bastos.





“A ideia é que o público tenha acesso a meu espaço de trabalho, dentro da minha casa, um pedaço da minha intimidade. Com isso, espero que todos se conscientizem sobre a gravidade dessa pandemia. Aqui em Portugal, estamos na segunda semana de quarentena e começa a bater uma ponta de ansiedade. A música, nesses momentos, pode ser um ótimo antídoto”, comenta.





Os dias de reclusão deram a Érika inspiração necessária para Tola canção, composição inédita que ela não deve deixar de fora da live. “Com todo esse clima tenso, minha postura tem sido a mais positiva possível. Compor é uma válvula de escape a que nós, músicos, recorremos nos momentos difíceis. Essa canção nasceu com esse objetivo. Fala exatamente sobre esse momento”, diz.





Marcada para a próxima segunda-feira (30), às 22h, a live de Roger Deff vai celebrar o primeiro ano do álbum Etnografia suburbana (2019). “Antes de toda essa crise que está nos fazendo ficar em casa, eu tinha uma série de shows pré-agendados, que infelizmente não vão mais acontecer. Agora é o momento de a gente utilizar a nossa arte para conscientizar as pessoas sobre a gravidade da pandemia”, comenta o rapper.





Deff diz que o line up reúne um bom recorte da música mineira atual. “A lista de artistas está bem representativa, tanto em termos de estilo quanto de época. Temos, por exemplo, o Marcelo Tofani (Rosa Neon), da novíssima geração, e também o Leo Moraes, que já está aí há mais tempo”, observa. “No meu caso, vou utilizar o espaço para falar para e sobre o lugar geográfico de onde venho: a periferia. De forma geral, ela ainda não se deu conta da gravidade do que está acontecendo”, alerta.









O rapper Roger Deff vai mandar seu recado direto para as periferias (foto: Flavio Charchar/Divulgação)

O festival reúne também Lamparina e A Primavera, Flávio Renegado, Marina Sena, Nath Rodrigues, Julia Branco e Dom Pepo, entre outros. As lives serão feitas no Instagram de cada artista e divulgadas no perfil do Solitude (@festivalsolitude). Além dos shows, diariamente Rodrigo James conduzirá bate-papo com um dos artistas do line up, sempre às 15h.









PROGRAMAÇÃO





» TERÇA (24)





•20h – Érika Machado (@erika_machado)

•20h30 – Luiza Brina (@luizabrina)

•21h – Bernardo Bauer (@bernardo.bauer)

•21h30 – Mordomo (@omordomo)

•22h – Arthur Melo (@arthurmelobh)

•22h30 – Joao Vitor Rocha e Max Teixeira, Dom Pepo (@dom_pepo)





» QUARTA (25)





•20h – Elisa de Sena (@elisadesena)

•20h30 – Tulio Panzera e Matheus Lopes, Churrus (@churrus_official)

•21h – Zé Emílio, da banda

Folsoms (@folsomsoficial)

•21h30 – Isa Leles (@isaleles)

•22h – Flávio Renegado (@flaviorenegado)

•22h30 – Marcelo Tofani (@marcelotofani)





» QUINTA (26)





•20h – Rod Krieger (@rodolfokrieger)

•20h30 – Jay Horsth (Young Lights) (@younglightsbh)

•21h – Matheus Fleming (@matheusfleming)

•21h30 – Julia Branco (@juliabranco)

•22h – Luis Couto (Devise) (@bandadevise)

•22h30 – Haroldo Bontempo (@haroldo)





» SEXTA (27)





•20h – Irene Bertachini (@irenebertachini)

•20h30 – Heberte Almeida (@almeidaheberte)

•21h – AlessandroTravassos (Valv) (@valv.oficial)

•21h30 – Rafael Martini (@rafael_martini_)

•22h – Pedro Morais (@opedromorais)

•22h30 – Persiano (@opersiano)





» SÁBADO (28)





•20h – Momo (@momoofficial)

•20h30 – Thiago Correa (@thiagocorreamusica)

•21h – Anderson Noise (@andersonnoise)

•21h30 – Débora Ventura (Dolores 602) (@dolores602)

•22h – Luiz Rocha (@luizrochaarte)

•22h30 – Thiago Delegado (@thiagodelegado)





» DOMINGO (29)





•20h – Josi Lopes (@ajosilopes)

•20h30 – Gustavo Drummond (@gustavodrummondlc)

•21h – Teach Me Tiger (@teachmetigertiger)

•21h30–- Nath Rodrigues (@a_nathrodrigues)

•22h – Coto Delamarque e Calvin Delamarque (Lamparina e A Primavera) (@lamparinaeaprimavera)

•22h30 – ACAPTCHA & LA ZA (@acaptcha)