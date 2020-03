Série documental brasileira desvenda o fascinante mundo das cobras

Guilherme Augusto



Os biólogos Rafael de Fraga e Vinicius de Carvalho comandam a série científica que estreia hoje (foto: National Geographic Brasil/divulgação)







Amigos de longa data, os biólogos Rafael de Fraga (Rato) e Vinicius de Carvalho (Vini) compartilham uma série de afinidades profissionais, entre elas o fascínio pelos répteis. Apesar disso, os dois pesquisadores nunca imaginaram que seria justamente um animal que os levaria a comandar uma série especial: as serpentes. Os dois comandam a série documental Em busca das cobras, que estreia nesta quinta-feira, às 22h30, no canal pago National Geographic Brasil, uma boa pedida para quem enfrenta a quarentena devido à pandemia de coronavírus.





Nos 16 episódios da primeira temporada, a dupla se embrenha por matas de diferentes regiões do Brasil com o objetivo de desvendar o universo onde vivem as serpentes. “É uma forma que a gente encontrou de divulgar a ciência, a razão de existência dos parques nacionais e também o nosso trabalho como pesquisadores”, comenta Rato, pós-doutor em recursos naturais da Amazônia pela Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa).





Ao longo dos seis meses de gravação, que se estenderam de meados de 2019 ao início de 2020, a dupla explorou a fauna reptiliana do Norte e do Centro-Oeste. O maior desafio, entretanto, não foram os terrenos irregulares ou os animais peçonhentos. “Estar diante da câmera e interagir com ela foi a coisa mais complicada”, conta Vini, doutor em biodiversidade e biotecnologia pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam). “No primeiro dia de gravação, quando encontramos a primeira cobra, não sabíamos exatamente o que fazer. Ficamos olhando um pra cara do outro, estáticos. Depois disso, a equipe que nos acompanhava ajudou a quebrar o gelo. Foi assim que conseguimos interagir com a câmera.”





SORTE





Com pouco mais de 20 minutos, cada episódio mostra a dupla na busca por uma serpente específica, com a missão de capturá-la com segurança e realizar um breve estudo. Nesta temporada, eles tiveram a sorte de entrar em contato com duas espécies desconhecidas pela comunidade científica.





“Como biólogos, a gente estuda as diferentes regiões do país e suas especificidades. A partir do momento em que temos conhecimento atrelado à nossa função, sabemos reconhecer as características de uma espécie típica de determinado lugar. Quando encontramos um animal que não corresponde a elas, passamos a estudá-lo como uma nova espécie, o que pode ou não ser comprovado”, explica Vini.





A partir disso, o desafio é traduzir anos de conhecimento ci- entífico em uma linguagem acessível ao público. “A preparação do roteiro era realizada em duas etapas: Vini e eu partíamos de um levantamento bibliográfico. A partir dele, junto à equipe, a gente eliminava jargões e dados muito específicos. O objetivo é que o programa seja de divulgação científica, mas não fique preso em termos da nossa área e divirta o público”, esclarece Rato, assinalando que, além das serpentes, o bom humor é uma de suas especialidades.





EM BUSCA DAS COBRAS

. Primeira temporada

. 16 episódios

. National Geographic Brasil

. Estreia nesta quinta (19), às 22h30