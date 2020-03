Fim de semana não terá shows de Marília Mendonça, McFly e Belo

A cantora sertaneja Marília Mendonça cancelou o show de sábado, em Betim (foto: YouTube/reprodução)

Guilherme Augusto

Em meio à pandemia do novo coronavírus, o efeito dominó atingiu em cheio o showbusiness, provocando uma série de cancelamentos e adiamentos. Marcado para sábado (21), o projeto Belo Dia, que reuniria os cantores Belo, Xande de Pilares e Suel, não será realizado. Ingressos são válidos para o novo espetáculo, ainda sem data marcada.

No mesmo sábado, desembarcariam na capital os quatro integrantes da boy band McFly, que se apresentaria no KM de Vantagens Hall. O grupo inglês adiou a turnê para setembro e outubro, mantendo a mesma rota: São Paulo (24/9), Curitiba (25/9), Porto Alegre (27/9), Uberlândia (29/9), Ribeirão Preto (1º/10), Belo Horizonte (3/10) e Rio de Janeiro (4/10).

Estrela do sertanejo, Marília Mendonça cancelou o espetáculo que faria também no sábado (21), em Betim. A produtora Nenety Eventos solicita ao público que use os ingressos para a apresentação de Zé Neto & Cristiano, Marília e de Luíza & Maurílio, em 9 de maio. As entradas também poderão ser utilizadas na apresentação solo da própria Marília, em data a ser agendada, no Partage Shopping Betim. Previsto para 29 de março, no KM de Vantagens Hall, o show da banda britânica Dire Straits Legacy foi transferido para 10 de setembro, no mesmo local.

"Por ora, não há qualquer orientação das organizações de saúde sobre eventos programados a partir de junho, e sim a expectativa de que, em sendo adotados os protocolos rígidos e necessários, a Covid-19 entre em curva descendente no Brasil" Trecho da nota da organização do MECAInhotim



VILLA MIX Programado para 4 de abril, no Mineirão, o VillaMix receberia atracões como Gusttavo Lima, Alok e Luan Santana, conhecidos por arrastar multidões país afora. Em nota, a produtora Audiomix Publicidade e Eventos informou que o festival está adiado e aqueles que já adquiriram ingressos poderão usá-los na nova data, ainda não anunciada.

Por enquanto, seguem sem alterações o Breve Festival, no Mineirão, e o MECAInhotim, em Brumadinho. Marcados para, respectivamente, maio (dia 16) e junho (dias 5, 6 e 7), ambos receberão grandes nomes da música brasileira, como Ney Matogrosso, Racionais, Emicida, Alceu Valença, Djonga e Milton Nascimento.

Em nota, organizadores do MECA se dizem “cientes de toda a atenção que a pandemia exige, monitorando atentamente a situação e em contato com as autoridades locais. Por ora, não há qualquer orientação das organizações de saúde sobre eventos programados a partir de junho, e sim a expectativa de que, em sendo adotados os protocolos rígidos e necessários de controle da saúde pública, a Covid-19 entre em curva descendente no Brasil nos próximos meses.”

O Lollapalooza Brasil, marcado para o período de 3 a 5 de abril, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, foi adiado para 4 a 6 de dezembro. “A saúde e a segurança de nossos fãs, artistas, funcionários, parceiros e comunidades são a prioridade. Os headliners Guns N' Roses, The Strokes e Travis Scott estão confirmados para as três datas remarcadas”, informou a produtora do festival, que promete anunciar nova grade de artistas nos próximos dias. Ainda não há informações sobre o lugar onde o Lolla será realizado.

EXTERIOR O mesmo ocorre no exterior. Chile e Argentina também receberiam o Lollapalooza no período de 27 a 29 de março. Com o adiamento, o festival passa a ocorrer de 27 a 29 de novembro.

Um dos maiores festivais de música do mundo, o Coachella também sofreu alterações. O evento seria realizado na Califórnia, nos Estados Unidos, de 10 a 13 e de 19 a 21 de abril. Foi adiado para 9 a 11 e 18 a 20 de ou- tubro. As cantoras Anitta e Pabllo Vittar compõem o line-up, ao lado de Frank Ocean, Rage Against the Machine e Lana Del Rey.

O South by Southwest (SXSW), festival de cinema, música e tecnologia, que ocorre anualmente na cidade de Austin, nos Estados Unidos, previsto para 13 a 22 de março, foi cancelado. Organizadores estudam a possibilidade de reagendar o evento, que contaria com oito bandas e artistas brasileiros.