EUA se rendem ao fascismo na série 'The plot against America'

John Turturro como o rabino Lionel Bengelsdorf, em The plot against America (foto: HBO/DIVULGAÇÃO)

Baseada no livro Complô contra a América, do escritor americano Philip Roth, The plot against America, minissérie em seis episódios, estreia na segunda (16), às 22h, na HBO – e também estará disponível na HBO GO.





A produção conta uma versão alternativa de fatos importantes da história dos Estados Unidos, a partir do ponto de vista de uma família judia de Nova Jersey (não por acaso a terra de Roth), que acompanha a ascensão política do xenófobo populista Charles Lindbergh, aviador considerado herói americano depois de atravessar o Oceano Atlântico em um voo solo.





Na minissérie, Lindbergh derrota Franklin D. Roosevelt na eleição de 1940 e se torna presidente, conduzindo o país ao fascismo. Vale lembrar que o Lindbergh real foi acusado de ter simpatia pelo nazismo e participou da abertura da Olimpíada de Berlim, em 1936, ao lado de Adolf Hitler. Também foi condecorado pelo ministro alemão Hermann Göring, líder do partido nazista.





Entre 1930 e 1940, o aviador foi um dos líderes do movimento isolacionista American First (um dos pilares da atual política externa de Donald Trump), que defendia o nacionalismo econômico dos EUA e pregava a neutralidade dos americanos na Segunda Guerra Mundial.





“Philip Roth ficou conhecido por narrativas sobre a condição humana que tocam diretamente o coração do público”, disse David Simon, um dos autores da minissérie. Criador da aclamada The wire (2002-2008), ele discutiu o projeto com Roth, que morreu em 2018.





De acordo com Simon, “The plot against America é um emocionante tratado político sobre os Estados Unidos, com sua simulação de totalitarismo e intolerância. Publicado em 2004, o livro foi premonitório. Roth nos alertou que isso podia acontecer nos Estados Unidos, e ainda pode”.





No elenco estão Ben Cole, como Lindbergh; John Turturro, como o ambicioso rabino Lionel Bengelsdorf; e Winona Ryder no papel de Evelyn Finkel, mulher solteira que cuida da mãe enferma e terá uma ligação com o rabino.









THE PLOT AGAINST AMERICA

• HBO

• Seis episódios

• Estreia na segunda-feira (16), às 22h