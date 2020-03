Neste domingo, mulheres fazem arte para comemorar o seu dia

O quinteto Fenda lança o single Girl gang em show no Teatro Francisco Nunes (foto: Lu Ranieri/divulgação)

Data de luta, protestos e homenagens, o Dia Internacional da Mulher, celebrado neste 8 de março, será marcado pelo encontro de artistas com o público. Na capital mineira, o domingo terá uma série de eventos culturais protagonizados por mulheres, reforçando a presença delas em vários campos da arte, especialmente aqueles historicamente dominados pelos homens. Data de luta, protestos e homenagens, o Dia Internacional da Mulher, celebrado neste 8 de março, será marcado pelo encontro de artistas com o público. Na capital mineira, o domingo terá uma série de eventos culturais protagonizados por mulheres, reforçando a presença delas em vários campos da arte, especialmente aqueles historicamente dominados pelos homens.





O Quintal da Jabú, no Bairro Concórdia, tradicionalmente abriga o evento dominical Samba do Quintal, que hoje terá edição especial com o Batuque Beauvoir, formado em 2017. Formado só por mulheres, o grupo homenageia a escritora e filósofa francesa Simone de Beauvoir (1908-1986), nome de ponta da luta feminista.





Com repertório que inclui grandes vozes femininas do samba de raiz, como Dona Ivone Lara e Beth Carvalho, “que abriram as portas para nós”, como salienta a vocalista e percussionista Chris Cordeiro, o grupo procura reforçar a presença das mulheres nesse estilo musical.





“Todos os dias em que subimos ao palco já é uma luta. Mas pelo que aconteceu historicamente neste 8 de março, por quantas mulheres morreram, o show é mais especial ainda. Esta data tem de acontecer, precisamos falar todos os dias sobre o que ocorre com as mulheres. Então, mostrarmos a nossa cara no palco nesta data é uma consagração. Somos sempre muito bem acolhidas em todos os lugares”, diz Chris Cordeiro.





O samba dará voz à representatividade feminina também na Casa Rosa do Bonfim, onde a roda Ô sorte receberá como convidada especial a cantora Aline Calixto.





HIP-HOP Ao longo do dia, o ritmo musical muda nos palcos de BH, mas sem perder a mensagem de empoderamento. No Teatro Francisco Nunes, o grupo Fenda, formado pelas cantoras Laura Sette, Mayí, Iza Sabino, Paige e a DJ Kingdom, usa o poder das rimas para mostrar a força da mulher no hip-hop.





Com carreiras independentes, as cinco mineiras se juntaram inicialmente para uma apresentação na abertura do show de Criolo, realizado no ano passado, em BH. A química deu certo e elas prosseguiram com o projeto, que apresenta ao público seu segundo single neste domingo, chamado Girl gang – ou seja, Gangue das garotas.





“Essa música fala sobre a grande união das mulheres, que é fundamental não só no hip-hop, mas em todo lugar. Poder lançar isso em um show neste 8 de março é muito importante para nós, porque sabemos que influenciamos e inspiramos outras mulheres com a nossa mensagem de representatividade, força, personalidade, amor próprio e liberdade. É muito especial”, afirma Paige. Embora cada integrante do quinteto tenha seu estilo musical particular, todas compartilham as raízes do hip-hop.





Além de duas canções compostas coletivamente, as cinco apresentarão faixas do repertório particular de cada uma. O show faz parte da programação do Circuito Municipal de Cultura, dedicado à temática feminina neste mês de março, iniciativa da Fundação Municipal de Cultura (FMC).





As mulheres terão destaque também no show Soy Sosa, com Lívia Itaborahy, tributo à cantora argentina Mercedes Sosa e à música folclórica do país vizinho, atração do Memorial Vale.









A escritora Dona Jacira, mãe de Emicida, autografa o livro Café (foto: Demetrios Santos Ferreira/divulgação)





''Todos os dias em que subimos ao palco já é uma luta'' Chris Cordeiro, percussionista



Para quem prefere algo mais pesado, o Mister Rock promove festival com bandas formadas por mulheres interpretando clássicos do rock, com covers de The Cranberries, originalmente liderada por Dolores O'Riordan, e da cantora baiana Pitty. O line-up conta com Foxie, Mister Rock Band Woman, Radium e Pretty.





FOTOGRAFIA A programação feminista contempla também imagens e versos. A exposição fotográfica 8M, de Isabella Leite, será aberta hoje, no Teatro Francisco Nunes. O projeto reúne imagens de manifestações pela igualdade de gênero realizadas em 8 de março de 2015 a 2019, em Belo Horizonte. A mostra fica em cartaz até dia 31, com visitação de terça-feira a domingo.





O Chico Nunes receberá mais duas atrações do Circuito de Cultura. Uma delas é a intervenção A mesa de Thereza, desenvolvida pela artista plástica Thereza Portes. A proposta é promover o diálogo com os visitantes a partir de histórias vivenciadas pela autora no Centro de Belo Horizonte. Elas serão registradas por meio de palavras e imagens que as representam, bordadas na toalha coletiva que cobre a mesa.





Neste domingo, será lançado Café, livro de Dona Jacira, mãe dos rappers Emicida e Evandro Fioti. Publicada em conjunto pela Editora LiteraRua e a produtora Laboratório Fantasma, que gerencia a carreira dos músicos paulistanos, a autobiografia narra a história da autora, comum a muitas mulheres do Brasil.





Inspiração de Mãe, hit de Emicida, Jacira Roque de Oliveira tem quatro filhos. A vida sofrida na periferia de São Paulo é fonte de inspiração para Café. Ela trabalhou como doméstica para sustentar sozinha a família, tentou o suicídio, militou no movimento de ocupação urbana e sempre incentivou o interesse dos filhos pela arte. Aos 55 anos, enfrenta uma insuficiência renal crônica, mas não se deixa abater. Corre o país divulgando seu livro e é atuante nas redes sociais, defendendo a causa feminista.





Thereza Portes comanda intervenção artística no Parque Municipal (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)



Programe-se

» Samba do Quintal, com Batuque Beauvoir

Neste domingo (8), às 14h. Quintal da Jabú. Rua Itamaracá, 296, Concórdia. Couvert: R$ 10. À venda no site Sympla e no local.









» Ô Sorte convida Aline Calixto

Neste domingo (8), às 15h. Casa Rosa do Bonfim. Rua José Ildeu Gramiscelli, 301, Bonfim. Ingressos: R$ 20 (até 17h) e R$ 25. À venda no site Sympla.









» Fenda

Neste domingo (8), às 18h30. Teatro Francisco Nunes. Parque Municipal, Avenida Afonso Pena, 1.377, Centro. Entrada franca.









» Soy Sosa, com Lívia Itaborahy

Neste domingo (8), às 11h. Memorial Vale. Praça da Liberdade, 640, Funcionários. Entrada

franca. Retirada de ingressos a

partir das 10h.









» Mister Rock Internacional da Mulher

Com Foxie, The Cranberries Cover, Mister Rock Band Woman, Radium e Pretty (Pitty cover). Neste domingo (8), às 14h. Mister Rock. Avenida Tereza Cristina, 295, Prado.

Entrada franca.









» Exposição 8M

Fotografias de Isabella Leite. Abertura neste domingo (8), às 16h. Teatro Francisco Nunes. Parque Municipal, Avenida Afonso Pena, 1.377, Centro. Entrada franca.









» Mesa de Thereza

Intervenção artística. Neste domingo (8), às 16h. Largo do Teatro Francisco Nunes. Parque Municipal, Avenida Afonso Pena, 1.377, Centro. Entrada franca.









» Lançamento do livro Café, de Dona Jacira

Neste domingo (8), às 17h. Teatro Francisco Nunes. Parque Municipal, Avenida Afonso Pena, 1.377, Centro. Entrada franca.