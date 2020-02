Do funk a bossa nova, carnaval de BH prometo agito neste sábado

PRÉ-CARNAVAL

(foto: Fotografia/Divulgação )



CarnaLab

Inédito no carnaval de BH, o CarnaLab terá sete dias de samba, hip-hop, funk, sertanejo, axé e até bossa nova. A programação será aberta neste sábado (15) com o Stollzadia: baile funk comandado pelo DJ Stoll (foto), que vai ao palco com MC Ingryd (autora do hit Vapo vapo) e convidados surpresas para embalar dos funks retrôs aos sucessos atuais.O Stollzadia começa a partir das 22h, no Lab BH (Avenida do Contorno, 6.342, Savassi). Ingressos a partir de R$ 26,66 pelo www.sympla.com.br.





Nosso Bloquinho

O Nosso Bloquinho vai agitar os foliões neste sábado (15), a partir das 14h, na Esplanada do Mineirão (Avenida Antônio Abrahão Caram, 1.001, Pampulha). Na programação, Baianeiros, Hott, Rick e Nogueira, Bartucada e Banda do Marcão. O acesso à festa será realizado através da compra do copo personalizado do evento (R$ 30) pelo www.centraldoseventos.com.br.





Ouro Preto

Ouro Preto de alunos e ex-alunos da Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop) promete agitar a capital mineira neste sábado, a partir das 13h, com concentração no Bemdito Bar (Rua Paraíba, 345, Funcionários). Pelo quarto ano consecutivo desfilando pelas ruas de BH, o Bloco de Ouro Preto vai levar para a “avenida” samba, rock, axé e pagode.





Fepê & Amigos

O Bloco Fepê & Amigos vai animar os foliões neste sábado (15), a partir das 16h, com concentração Rua Araguari esquina com Matias Cardoso, no Santo Agostinho. Das 17h às 21h, adultos e crianças farão seu cortejo na Praça da Assembleia. Um minitrio elétrico estará acompanhado pela banda Satrápia, de Sabinópolis, tocando marchinhas, e o músico Robertinho Zier, de Guanhães, cantará seu repertório carnavalesco. Durante o evento, que tem apoio da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, serão recebidos donativos (roupas de cama, brinquedos e livros infantis) para as famílias vítimas das enchentes do Bairro Várzea do Sítio, em Raposos.





Charanga dos Padês

O bloco infantil Charanga das Padês se apresenta neste sábado (15), a partir das 17h30, no estacionamento Piso Ouro Preto do BH Shopping (BR 356, 3.049, Belvedere). Com o tema “Entre na folia com as lendas brasileiras”, o evento enaltece a força do folclore brasileiro. Haverá estrutura para produção de cabelo e maquiagem, além de oficinas gratuitas para confecção de chocalhos e máscaras. Amanhã (16), é a vez das oficinas do Músico Pai, às 16h30, e do bloquinho Circo Marimbondo, às 18h30. Entrada franca, mas pede-se a contribuição de uma lata de leite em pó por criança. Informações: (31) 3228-4213.





Mamamiga

O Bloco Mamamiga sai em cortejo pelas ruas de Belo Horizonte neste sábado (15), a partir das 9h, com concentração na Praça João Pessoa, no Bairro Funcionários, ao lado do Colégio Arnaldo. O objetivo é ajudar pessoas em tratamento contra o câncer de mama por meio da folia e de forma lúdica, além de desmistificar a doença e informar a população sobre a importância de se buscar a qualidade de vida como forma de prevenção. Das 9h às 10h, haverá ainda brincadeiras e oficinas para crianças, com uma equipe de animação infantil.





Asa de Banana

O bloco Asa de Banana fará o seu terceiro desfile neste domingo (16), na Savassi. Com bateria formada por 140 ritmistas, ala de dança de 40 dançarinos e carro de som, o cortejo promete agitar o público com os maiores sucessos das bandas Asa de Águia e Chiclete com Banana, ícones da música baiana. A concentração será a partir das 10h, na Avenida Getúlio Vargas, esquina com a Avenida Afonso Pena.





SARA NÃO TEM NOME

SHOW VAZIO

(foto: Pedro Veneroso/divulgação )



A atriz, cantora e artista plástica Sara Não Tem Nome (foto) fará o show musical e performático inédito Vazio, no Memorial Vale (Praça da Liberdade, 640, Funcionários), neste sábado (15), às 15h. A artista também está com a exposição Situações em cartaz no museu. Sara será acompanhada pela musicista Desirée Marantes e o figurino foi criado pela artista Isabela Solo. Entrada franca. (31) 3308-4000.





TEATRO

Picapau Amarelo

(foto: Copas produções/divulgação)



O Sítio do picapau amarelo, baseado na obra do autor brasileiro Monteiro Lobato, se despede da 46ª Campanha de Popularização do Teatro e da Dança neste sábado (15), às 16h, no Teatro Sesiminas (Rua Padre Marinho, 60, Santa Efigênia). No palco, Emília, Tia Nastácia, Pedrinho, Narizinho, Saci Pererê (foto) e muitos outros personagens. Ingressos R$ 50 (inteira) na bilheteria do teatro ou R$ 20 (preço único) nos postos Sinparc ou no www.vaaoteatromg.com.br. Informações: (31) 2516-6911.