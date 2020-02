Pernambucanos, baianos e paulistas celebram a alegria do frevo

(foto: Dovile Babraviciute/divulgação)







Vozes paulistas, pernambucanas e baianas se juntaram no disco Orquestra Frevo do Mundo, dedicado ao gênero musical de Pernambuco que mora no coração do brasileiro. O time só tem craques – Caetano Veloso, Céu, Siba, Otto, Duda Beat, Arnaldo Antunes, Tulipa Ruiz, Almério e Henrique Albino –, sob o comando do produtor Pupillo (foto), fundador da banda Nação Zumbi, ícone do manguebeat.





***





As releituras contemplam clássicos da música brasileira – A filha da Chiquita Bacana (Caetano Veloso) e Bloco do prazer (Moraes Moreira/ Fausto Nilo) – e criações mais recentes, como Ciranda de maluco (Otto/ Dengue) e Vida boa (Fabio Trummer). A paulista Tulipa Ruiz interpreta Frevo mulher (Zé Ramalho). Outro destaque do repertório é Linda flor da madrugada, de Capiba, na versão de Siba.

(foto: Bruno Tiezzi/divulgação)

PARCERIA

RUBEL E ADRIANA





Você me pergunta, parceria de Rubel e Adriana Calcanhotto (foto), pode ser conferida nas redes sociais. O compositor, de 28 anos, sempre foi fã da gaúcha, de 45, sobretudo das canções românticas dela que, muito jovem, costumava ouvir nas rádios cariocas. “Quis retribuir de alguma forma o que aprendi com Adriana”, diz Rubel, fluminense de Volta Redonda. “Nossa sintonia foi instantânea. Ele é muito focado, disposto a experimentar”, afirma Adriana. O clipe está disponível em https://youtu.be/TwlgAqiqG94

(foto: Fábio Audi/divulgação)

BREVE FESTIVAL

CÉU, TROPKILLAZ E DJONGA





A terceira edição do Breve Festival só ocorrerá em 16 de maio, na Esplanada do Mineirão, mas ingressos promocionais já estão disponíveis no site Sympla. Entre as novidades, o público poderá conferir o show da cantora Céu (foto) com o Tropkillaz, duo de eletrônica formado por Zé Gonzalez e André Laudz, que tem chamado a atenção do mundo com criativos remixes. Também subirão ao palco Ney Matogrosso, Djonga, Pitty, Elba Ramalho, a dupla mineira Hot e Oreia e o grupo cubano de hip-hop Orishas. Entradas custam R$ 80 (inteira/pista) e R$ 220 (open bar/promocional).

(foto: Felipe Braga/divulgação)

RAP E PAGODE

NÚMERO 1





Rap combina com pagode? Se depender do grupo de hip-hop 3030 e da banda Sorriso Maroto (foto), dá liga. O single Número 1, disponível na ONErpm, com direito a clipe no YouTube, mescla os dois estilos. Os parceiros têm conquistado espaço no universo digital: 3030 já bateu 380 milhões de visualizações no YouTube, enquanto o Sorriso soma 2,6 milhões de ouvintes por mês no Spotify.

AUDIOVISUAL

GESTÃO E NEGÓCIOS





De março a julho, a ONG Contato e a produtora Oficine promovem o curso de gestão de negócios do audiovisual e cinema voltado para produtores culturais, empreendedores e estudantes. Helder Quiroga, coordenador pedagógico da atividade, diz que a proposta é criar formas de estimular a geração de produtos e negócios que proporcionem renda e emprego, envolvendo vários setores – entretenimento, administração, direito, gestão, tecnologia e comunicação, por exemplo. Inscrições e informações: www.gestaoavcine.com.br. O curso tem apoio da Agência Nacional de Cinema (Ancine), Centro Técnico Audiovisual (CTAv) e Centro Universitário UNA. As aulas serão ministradas na UNA/Liberdade – Rua da Bahia,

1.764 Lourdes.





ARTE-EDUCAÇÃO

ENCONTRO EM BH





Terça (11) e quarta-feira (12), o Memorial Vale promove encontros voltados para profissionais que visitam o espaço conduzindo estudantes, turistas e grupos interessados em olhares mais aprofundados sobre exposições em cartaz. De acordo com os organizadores, a proposta é ampliar a relação entre educação, cultura, escola e museu. As reuniões serão das 9h15 às 11h, na terça, e das 14h às 16h, na quarta. Inscrições gratuitas podem ser feitas pelo telefone (31) 3343-7317. O Memorial Vale fica na Praça da Liberdade, 640, Bairro Funcionários.