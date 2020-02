Artistas do S.E.N.S.A.C.I.O.N.A.L dizem o que os une e o que os separa

Gaby Amarantos e Duda Beat dividem o Palco Sensa, a partir das 21h45 (foto: Jr Franch/Divulgacão)

A escalação, com o perdão do trocadilho, é sensacional. Durante 12 horas deste sábado (8), a partir do meio-dia, 40 artistas – cantores, bandas, blocos de carnaval e DJs – desfiam seu repertório na Esplanada do Mineirão. Em sua oitava edição, o S.E.N.S.A.C.I.O.N.A.L. celebra a diversidade da música brasileira em três palcos, mais um circuito e tendas.





Se a chuva vier, o público estará preparado. Serão distribuídas 10 mil capas de chuva no evento a céu aberto – há cobertura na área do palco Chacoalha e na Praça de Alimentação. Melhor que ela não venha; afinal, a programação é intensa.





Neste ano, o evento vai promover 11 encontros musicais no palco. Exemplos: Pabllo Vittar participa do show de Emicida; Gaby Amarantos faz dobradinha com Duda Beat; Johnny Hooker canta com Liniker e os Caramelows; Letrux interpreta suas próprias canções com a banda carioca Biltre. A convite do Estado de Minas, alguns desses nomes responderam às mesmas perguntas. Veja como eles se saíram.





No que você e seu (sua) parceiro (a) neste show são iguais e no que são diferentes?

Pabllo Vittar – Emicida e eu temos estilos e referências diferentes. Mas, independentemente da vertente musical, ele é um artista que, como eu, busca passar mensagens de inspiração e luta por direitos através das canções.

Johnny Hooker – Acho que eu e a Liniker compartilhamos essa coisa do romântico dentro da música. Também temos essa natureza um pouco maternal. Gostamos de cuidar dos outros, de ouvir as pessoas de coração aberto, de olhar nos olhos. São energias bastante intensas, mas que são diferentes. Acho que o drama das minhas canções é mais uma maneira de queimar, exorcizar as coisas; já nas dela, é uma maneira de sentir e nutrir esse amor que ela vive e sente. Acho que, para além das nossas questões identitárias, a música que fazemos é essencialmente popular e brasileira.

Gaby Amarantos – Eu e a Duda Beat temos muitas coisas parecidas. Sempre falo para ela que, quando a vi surgindo no mercado, percebi semelhanças na nossa identidade musical: falamos de amor, misturamos música eletrônica. Nos figurinos, a gente curte a parada dos brilhos, do fashionismo. E somos de dois polos culturais, Recife e Belém, que têm muita conexão. O diferente é a questão da raça: eu sou negra, ela é branca. O que a gente tenta fazer no palco é mostrar duas mulheres unidas para falar de amor, do poder do feminino.

Biltre – Acho que nós e a Letrux temos um humor ácido que converge e uma presença de palco visceral. O som é um pouco diferente, mas somos da mesma tribo: ela é mais densa e intensa e a gente é mais leve e brincalhão.





O que dá para adiantar do show de vocês dois no festival?

Pabllo Vittar – A banda é a do Emicida, que eu amo muito. É sempre um prazer dividir o palco com eles, mas só farei uma participação.

Johnny Hooker – O show será guiado pelo repertório da Liniker e dos Caramelows e minha participação se dá num bloco só, acredito. Vamos fazer algumas das que são mais populares. Vai ser emocionante.

Gaby Amarantos – Vou cantar com a banda da Duda. Prefiro manter surpresa, mas pode ter certeza de que vai ser muito potente. No último fim de semana, participei, de surpresa, do show dela no Circo Voador (no Rio) e quando a gente está juntas é só alegria, amor e muito poder da xana no palco.

Biltre – O show vai ser só Biltres na banda e a diva divando. Vamos cantar Vamos gozar (que Letrux gravou com a banda) e uns hits do Climão (Em noite de climão, álbum de 2017 da cantora). Tiramos os arranjos tentando ser fiéis ao fonograma original. Flerte não pode faltar para fazer o pessoal fritar.





Com quem você nunca dividiria palco e com quem gostaria de dividir?

Pabllo Vittar – Não dividiria palco com qualquer pessoa que não respeite os outros. Fora isso, amo dividir o palco, é sempre uma experiência maravilhosa.

Johnny Hooker – Nunca dividiria com alguém que simpatiza e compactua com o nazismo, com o fanatismo religioso, com a censura e a perseguição que a gente está vendo neste país. Gostaria de dividir com tantos artistas maravilhosos que fazem da música brasileira uma das mais diversas e mais respeitadas do mundo. Olhando para a escalação do S.e.n.s.a.c.i.o.n.a.l., não tem um artista com o qual eu não me sentiria honrado em dividir o palco.

Gaby Amarantos – Não me vem na cabeça alguém com quem não dividiria palco, porque sou muito da inclusão, do diálogo, do amor. Dividiria o palco com o line up inteiro do festival. Com algumas pessoas, inclusive, já cantei junto – Elba, Chico César, Emicida. Mas tem um monte de gente maravilhosa com quem ainda quero cantar, como Nação Zumbi, Liniker. Adoro fazer festival, porque sempre saem parcerias. É o momento de celebrar essa diversidade toda.

Biltre – Não dividiríamos o palco com pessoas que não acreditam nas mesmas coisas fundamentais em que a gente acredita. Divergir em opiniões é importante para o convívio democrático. Agora, terraplanistas não caberiam nesse palco.





A cantora Letrux (foto: ANA ALEXANDRINO/DIVULGAÇÃO)



Palco Budweiser

14h30 – Nação Zumbi

16h – Hot e Oreia

17h30 – Rosa Neon

19h – Biltre convida Letrux

20h30 – Emicida convida

Pabllo Vittar

22h20 – Baianasystem





Palco Sensa

14h – Bloco do Sargento Pimenta

15h30 – Graveola convida Chama o Síndico e Então, Brilha!

17h – Liniker e os Caramelows convida Johnny Hooker

18h30 – MC Tha

20h – Elba Ramalho convida

Chico César

21h45 – Duda Beat convida

Gaby Amarantos





Palco Chacoalha

12h – DJ Luiz Valente

15h – Palomita DJ

15h30 – Bonde do Dub, Zion Love e Shiron The Iron

16h20 – Palomita DJ

16h50 – Nath Rodrigues convida Júlia Branco

17h40 – Palomita DJ

18h10 – Pequena Morte convida Marina Peralta

19h – Palomita DJ

19h30 – Fenda

20h20 – Palomita DJ

20h50 – Yônika convida Claudia Manzo

21h40 – Palomita DJ

22h10 – Delatorvi





Circuito

13h – G.R.E.S. Cidade Jardim

16h – Magnólia

18h – Babadan Banda de Rua

18h30 – Unidos do Samba Queixinho

21h15 – Sagrada Profana





Tendas

12h – Deska Sound System

18h – Masterplano convida alka













