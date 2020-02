Ben Harper faz show no Land Spirit, em BH, em 17 de maio

(foto: Loic Venance/AFP)

Em maio, o cantor Ben Harper (foto) desembarca em BH para fazer show no espaço Land Spirit, ao lado da banda Innocent Criminals. Mesclando folk, soul, reggae e blues, o norte-americano lançou os discos Call it what it is, The will to live, Fight for your mind e Welcome to the cruel world, seu aclamado álbum de estreia. Vencedor de vários prêmios Grammy, o californiano, de 50 anos, chamou a atenção no Brasil ao gravar com Vanessa da Mata o hit romântico Boa sorte/Good luck.





Acompanhado de Leon Mobley (percussão), Juan Nelson (baixo) e Oliver Charles (bateria), ele vai se apresentar em 17 de maio na capital mineira. Ingressos custam R$ 280 (inteira) e R$ 140 (meia-entrada) e estarão à venda a partir das 10h desta segunda-feira (3), no site Sympla. Harper e Innocent Criminals também farão shows em São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba.







(foto: National Geographic/divulgação)



OSCAR

THE CAVE NA TV





Nesta segunda-feira (3), às 21h, o canal pago National Geographic exibe The cave, dirigido pelo sírio Feras Fayyad, que concorrerá ao Oscar de melhor documentário no domingo (9). Elogiado pela crítica e imprensa norte-americanas, o filme mostra a Síria arrasada pela guerra. A jovem pediatra Amani Ballour (foto) oferece esperança e tratamento a crianças e civis na região da Guta Oriental, enfrentando o machismo e o boicote da sociedade patriarcal. Frequentemente hostilizada pelos homens, que duvidam de sua competência, ela não desiste da missão. Junto de outras mulheres – entre elas a doutora Alaa –, Amani arrisca a vida para salvar os pacientes.





The cave disputará o Oscar com o brasileiro Democracia em vertigem, dirigido pela mineira Petra Costa; For Sama, dos sírios Waad Al-Kateab e Edward Watt; Indústria americana, dos americanos Julia Reichert e Steven Bognar; e Honeyland, de Tamara Kotevsca e Ljubomir Stefanov, da Macedônia do Norte.









(foto: Helder Tavares/divulgação)



SINGLE

AVE SANGRIA





Formada no Recife na década de 1970 e expoente do rock psicodélico nacional, a banda Ave Sangria mandou o single Janeiro para as plataformas digitais. Composta pelo vocalista Marco Polo, a faixa mescla baião e rock, com pitadas de blues. Em 2019, o grupo lançou o disco Vendavais. Além de Marco Polo, a banda conta com Paulo Rafael (guitarra solo e viola) e Almir de Oliveira (guitarra base, violão e vocal, integrantes da formação original foto), Juliano Holanda (baixo e backing vocal), Gilu Amaral (percussão) e Júnior do Jarro (bateria e backing vocal).





TEATRO MUSICAL

AULAS GRATUITAS





O Centro de Atividades Musicais Artísticas (Cama) oferece curso de especialização gratuito em teatro musical para artistas a partir de 18 anos. Inscrições podem ser feitas até 14 de fevereiro no link https://cyntilante.com.br/cama. De acordo com o diretor e produtor Fernando Bustamante, coordenador pedagógico do Cama, a proposta é reciclar conhecimentos nas áreas de artes cênicas, música e dança. O curso vai selecionar profissionais para montagens profissionais da Cyntilante Produções, com temporadas previstas para este ano em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Os professores serão Bustamante, Polyana Horta, Beto Sorolli, Gustavo Machado e Fred Natalino.





GIRO

CAPACITAÇÃO





De hoje (3) a sexta-feira (7), das 14h às 16h30, o Espaço Giro oferecerá atividades para interessados em aprender a montar projetos culturais, com participação da Evoé, plataforma de financiamento coletivo e crowdfunding, Filipe Thales (movimento Viva Lagoinha), Kdu Vianna (ONG Lá da Favelinha) e Uno Vulpo (Transvest), entre outros. Cinco minicursos, com duração de 2h30min, abordarão, entre outros temas, planejamento de eventos e sustentabilidade financeira de entidades ligadas à cultura. Inscrições: https://www.eventosgofree.com/capacitaevoe. O curso será ministrado no Gofree (Rua Francisco Soucasseaux, 54, Lagoinha).





PERCUSSÃO

INTRODUÇÃO AO SAMBA





A efervescência do carnaval em Belo Horizonte tem feito crescer o interesse por aulas de percussão. Entre as opções está a atividade oferecida pelo Grupo Folclórico Aruanda, que programou para 10 de fevereiro um mergulho pelo samba com o bailarino e coreógrafo Evandro Passos. Além desse ritmo, tem surgido a procura por outros muito tocados nas ruas, como maracatu, frevo e afoxé. Informações pelo (31) 99960-9192.