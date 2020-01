Locke & Key estreia na próxima sexta na Netflix

Serviço de streaming lança a série no próximo dia 7 (foto: Netflix/Divulgação)

Baseada na graphic novel de mesmo nome, escrita por Joe Hill e ilustrada por Gabriel Rodriguez, a sérieestreia na próxima sexta (7) na, contando a história dos três irmãos Locke, que, após o assassinato do pai, mudam-se com a mãe para Key House, a mansão ancestral da família, localizada na Nova Inglaterra (EUA).

Criada e produzida por Carlton Cuse – um dos produtores de Lost e de Bates Motel – e Meredith Averill – produtora de A maldição da Residência Hill –, a série de 10 episódios mostra, além dos sustos, do suspense e dos mundos fantásticos, como lidar com a perda, com a ajuda da família.





No papel dos irmãos Locke estão Jackson Robert Scott (Bode), Connor Jessup (Tyler) e Emilia Jones (Kinsey).