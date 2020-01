(foto: FCS/Divulgação)

DE GRAÇA DE GRAÇA

MOSTRA SCORSESE





Até 20 de fevereiro, o Cine Humberto Mauro do Palácio das Artes exibe mostra de filmes dedicada à obra do diretor americano Martin Scorsese, de 77 anos. Trinta e cinco produções foram programadas. A agenda desta segunda (27) é a seguinte: às 15h, vai passar A cor do dinheiro, lançado em 1986; às 17h15, será a vez de O rei da comédia (1982); às 19h, Depois de horas (1985); e às 21h, Contos de Nova York, reunindo episódios dirigidos por Scorsese, Francis Ford Coppola e Woody Allen. Para terça (28), estão programados A última tentação de Cristo (1988, foto), às 15h; Cabo do Medo (1991), às 18h; e Os bons companheiros (1990), às 20h30. A sala fica na Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro. A mostra tem entrada franca.





OFICINA

TEASER E CELULAR





O 14º Festival de Verão UFMG, que será realizado de 3 a 6 de fevereiro, anuncia duas oficinas gratuitas, cujas inscrições devem ser feitas até terça-feira (28). São elas: Criando um teaser: soluções para editar vídeos de divulgação no celular e Produção na prática. As aulas serão ministradas no Centro de Referência da Juventude (Rua Guaicurus, 50, Centro). O formulário está disponível no link http://bit.ly/37jLmuO. Informações: (31) 3277-4356 e http://ufmg.br/festivaldeverao





SOM & FÚRIA

ATÉ SEXTA





Promovido pelo Galpão Cine Horto, o projeto Som & Fúria recebe inscrições até sexta-feira (31). Ele contempla shows e performances musicais que ficarão em cartaz entre abril e novembro, na terceira sexta e sábado de cada mês. Os escolhidos serão anunciados em 28 de fevereiro. Informações e formulário de inscrição podem ser acessados no site www.galpaocinehorto.com.br. Informações: (31) 3481-5580.



(foto: Mperez/Divulgação)





COMÉDIA

BOLSO VAZIO





A crise financeira dos brasileiros, sempre pendurados no cartão de crédito ou no crediário, é tema da peça Como se livrar das dívidas em 12 hilárias prestações, em cartaz nesta segunda (27) e na terça-feira (28), às 20h30, no Cine Theatro Brasil Vallourec (Praça Sete, Centro). O espetáculo integra a agenda da Campanha de Popularização Teatro e Dança. Adaptação do livro Oh! dívida cruel, de Daniel Funes e Sandra Mello, a montagem é dirigida por Carlos Nunes, conhecido pelas comédias Comi uma galinha e tô pagando o pato e Como sobreviver em festas e recepções com buffet escasso. O humorista Thiago Comédia (foto) protagoniza o monólogo. Ingressos custam R$ 44 (inteira) e R$ 22 (meia), na bilheteria, e R$ 20 (preço único nos postos do Sinparc).





SAM MENDES PREMIADO

ASSOCIAÇÃO DE DIRETORES DE HOLLYWOOD ESCOLHE 1917





O diretor Sam Sam Mendes, do drama de guerra 1917, ganhou o prêmio dos diretores de Hollywood (DGA Awards), no último sábado (25). Esse é um reconhecimento que, em geral, indica bom resultado no Oscar, o que elevou ainda mais o favoritismo de Mendes e de seu filme, indicado em 10 categorias. O Oscar será entregue no dia 9 de fevereiro. "Para todos aqueles que querem jogar terra no túmulo do cinema, eu digo: não tão rápido", afirmou o diretor britânico, destacando o trabalho de outros cineastas indicados, Martin Scorsese (O irlandês), Quentin Tarantino (Era uma vez em... Hollywood), Bong Joon-ho (Parasita) e Taika Waititi (Jojo Rabbit). Na Espanha, Pedro Almodóvar levou o Goya de melhor filme, direção, roteiro e outros quatro prêmios com Dor e glória.



(foto: Jonathan Wolpert/Divulgação)





ALICE CAYMMI

SINGLE





O single A noite inteira, trabalho da cantora Alice Caymmi (foto), acaba de chegar às plataformas digitais. Parceria da artista com o grupo Àttooxá, a composição é assinada por Rafa Dias e Chibatinha. A canção vai integrar Elétrika, álbum da carioca com lançamento previsto para o primeiro semestre, cuja sonoridade mescla pagodão baiano e pop. A produção é de Gorky, Maffalda e Zebu, da Brabo Music.