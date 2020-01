Neste sábado, Camilo Gan faz palestra cantada sobre o samba

(foto: Julia Lanari/divulgação)





PALESTRA CANTADA

SAMBA DE TERREIRO





O músico, dançarino, educador e agitador cultural mineiro Camilo Gan (foto) faz palestra sobre a origem do samba, neste sábado (25), às 11h, no CCBB (Praça da Liberdade, 450, Funcionários). Canto e dança conduzirão o público pelas tradições afrobrasileiras, com suas histórias, sonoridades e ritmos. Camilo mostrará como a reza do corpo, os toques de tambores e improvisações vocais resultaram na música considerada a marca registrada do Brasil. O evento tem entrada franca. Informações: (31) 3431-9440/9441.



(foto: Marcos Vieira/EM)



MUITO ROMÂNTICO

FÁBIO JR.





O cantor Fábio Jr. (foto) volta a Belo Horizonte neste sábado (25) para fazer show, às 21h, no Palácio das Artes. O ídolo da música romântica promete um passeio pelos hits de sua carreira – Alma gêmea, Só você e Caça e caçador não poderão faltar. Ingressos para a plateia 1 já acabaram. A inteira para a plateia 2 custa R$ 160, R$ 200 e R$ 240, dependendo do lote. Para a plateia superior, os preços são R$ 120, R$ 160 e R$ 200. Meia-entrada na forma da lei. O teatro fica na Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro. Informações: (31) 3236-7400.





VISIBILIDADE TRANS

SHOW E ENCONTRÃO





A 3ª Semana da Visibilidade Trans e Travesti, que começou na quinta-feira, prossegue no fim de semana. Neste sábado (25), às 19h, o Encontrão Trans receberá o público para discutir o preconceito enfrentado pela comunidade e as formas não binárias de sexualidade. Com entrada franca, ele está marcado para as 14h às 19h, na Casa Rosa de Marte (Rua Paulino Marques Gontijo, 432, Bairro São Lucas). Também será realizado bazar de roupas no local. Às 22h, Galla on Fire e As Talavistas comandarão a festa Se toca, Lindoka, na Gruta! (Rua Pitangui, 3.613, Horto).



(foto: Man Ray/divulgação)



MAN RAY

WORKSHOP





Mais de 90 mil pessoas já conferiram a exposição Man Ray em Paris, em cartaz no CCBB, dedicada à trajetória do artista e fotógrafo considerado um dos talentos mais admiráveis do século 20. Neste sábado (25), às 16h, Pedro Karp Vasquez, consultor técnico da mostra, ministrará workshop gratuito, abordando aspectos técnicos do trabalho de Ray. O americano (foto) contribuiu imensamente para a fotografia, ampliando seus limites expressivos e tornando-a fundamental nos museus e no circuito mercadológico das artes.

***

Vasquez vai conversar com o público sobre os processos que Man Ray (1890-1976) utilizou para criar sua obra. O consultor explica que várias técnicas de fotografia caíram em desuso nesta era digital, mas nem por isso perderam relevância. Artista de vanguarda, o americano chamou a atenção com trabalhos experimentais e sua contribuição ao movimento surrealista. O CCBB fica na Praça da Liberdade, 450, Funcionários. O workshop pode receber 264 pessoas. Senhas serão distribuídas a partir das 15h. A atividade contará com intérprete de libras.





BRUMADINHO

TEATRO DE GRAÇA





Inspirada nos livros O paraíso são os outros e As mais belas coisas do mundo, do português Valter Hugo Mãe, a peça O paraíso mais belo do mundo, dirigida por José Mauro Brant, será apresentada neste fim de semana em Brumadinho. Com leitura de textos por crianças, a montagem remete à tragédia do rompimento da barragem da Mina do Córrego do Feijão, que completa um ano hoje. A iniciativa é do projeto Arte abraça Brumadinho. Neste sábado (25), haverá sessões às 10h, no Lar dos Idosos Padre Vicente Assunção, e às 13h20, no palco do estacionamento central. Domingo (26), estão programadas sessões às 11h, na praça central de Casa Branca, e às 15h30, na Associação Amigos de Brumadinho (Rua Padre Eustáquio, 200, Bairro São Sebastião).





ITABIRITO

CLAUDIO FITS





Estrelada pelo ator Claudio Fits, a peça Por debaixo dos panos será apresentada neste fim de semana em Itabirito. Utilizando a linguagem do teatro de revista, a montagem recorre à sátira, à crítica social e ao humor para falar de temas ligados ao Brasil. Dom Pedro I, Carmen Miranda e a corrupção estão entre os temas dos esquetes. O elenco reúne também Mário César Nogueira, Bruna Casagrande, Josy Guedes, Joel Heredia e Williane Lima. Neste sábado (25) e no domingo (26), as sessões serão realizadas na Casa de Cultura Maestro Dungas (Rua Carlos Michel, 1), com ingressos antecipados a R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada). No dia, eles custam R$ 40 e R$ 15. Informações: (31) 3561-1014 e 99155-7963.