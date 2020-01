BH recebe show em homenagem ao Clube da Esquina

(foto: Eduardo Gontijo/divulgação)





Bárbara Barcellos (foto) e Telo Borges fazem show nesta quinta-feira (9), às 19h, em homenagem ao movimento Clube da Esquina. A apresentação no Memorial Vale (Praça da Liberdade, 640, Funcionários) terá no repertório os clássicos Nada será como antes, Vento de maio, Girassol da cor do seu cabelo, Amor de índio, Sal da Terra, Janela lateral e Trem azul. Com seu piano e integrante do Clube da Esquina, Telo acompanha Bárbara. A cantora começou a estudar violão aos 14 anos e aos 18 iniciou parceria com Beto Lopes. Em 2016, gravou o primeiro CD, Ubuntu, e foi convidada por Milton Nascimento a integrar sua banda na turnê Semente da Terra.





Já Telo teve o primeiro contato com a música por meio dos seus irmãos, Marilton e Lô Borges. Aos 14 anos compôs Voa bicho. Compôs Vento de maio, gravada por Lô Borges e Elis Regina. Integrou a banda de Beto Guedes e, em 2003, recebeu o Grammy Latino por Tristesse, parceria com Bituca. Entrada franca, com retirada de senhas uma hora antes do evento. Informações: (31) 3308-4000.





Marcus Silva

Without Boundaires





Vindo diretamente dos EUA, onde mora há duas décadas, o guitarrista belo-horizontino Marcus Silva chega a BH, sua terra natal, para o lançamento do seu novo álbum, Without Boundaires, nesta sexta-feira (10), a partir das 22h, na A Autêntica (Rua Alagoas, 1.172, Savassi). A abertura da noite será com a banda Os Leviatãs. Radicado em Boston, Marcus Silva aprendeu a tocar violão/guitarra de forma autodidata nas esquinas musicais do Bairro Alto dos Pinheiros em meados anos 1970 e com "visitas" constante a tribo de solos no Bairro Santo Antônio. Participou nos anos 1980 das bandas mineiras A Bruxa, Sub Urbana, Zoo e A Grande Família. Ingressos: R$ 15 (antecipado) e R$ 20 (portaria /CD incluso no ingresso, que será retirado no dia do show). Informações: (31) 3654-9251.

Peixes

Teatro





O Teatro Marília (Avenida Professor Alfredo Balena, 586, Santa Efigênia) recebe de 9 a 12 de janeiro, de quinta a sábado, às 20h, e domingo, às 19h, o espetáculo Peixes, com dramaturgia, direção e atuação de Ana Regis (foto). A peça aborda violência doméstica e foi construída a partir de pesquisas e relatos de mulheres sobre casos de abusos e agressões. O espetáculo faz parte da 46ª Campanha de Popularização do Teatro e da Dança. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do teatro por R$ 42 (inteira) e por R$ 20 (preço único) nos postos de venda Sinparc ou pelo site www.vaaoteatromg.com.br. Informações: (31) 3277-6319.





Pabllo Vittar

Boneco





Pabllo Vittar virou boneco colecionável da Funko, que terá lançamento nesta quinta-feira (9). A figura da cantora brasileira integra uma coleção de drag queens que ainda traz Shangela, que participou de RuPaul's drag race, e Adore Delano. Os bonecos serão vendidos pelo site Hot Topic e na loja on-line da Funko. A versão em boneco de Pabllo Vittar apresenta visual inspirado em um dos figurinos usados pela cantora no clipe de Problema seu. Os internautas reagiram ao lançamento: "Pabllo, ela é perfeita" e "Pabllo Vittar rainha" foram alguns dos posts.

Ver com a Alma

Naldo Navajas





A exposição Ver com a alma (foto), do artista Naldo Navajas, será aberta nesta sexta-feira (10), no Museu Casa dos Contos de Ouro Preto (Rua São José, 12, Centro). A mostra apresenta parte do acervo pessoal do artista plástico disponibilizado pela família, com obras fortes e sensíveis de personagens ouro-pretanos realizadas ao longo de sua carreira de 40 anos, além de depoimentos de amigos e clientes. O trabalho tem um cunho de memória social à medida que referencia a expressão da cultura ouro-pretana. Marias, Josés, Joaquins que se fundiram no mito da cidade histórica. Visitação até 16 de fevereiro, de terça a domingo, das 10h às 13h e das 14h às 18h; segundas e feriados, das 14h às 18h.

Adeus de Silvio Horta

Criador da Ugly Betty





O criador da série Ugly Betty, Silvio Horta (foto), foi encontrado morto em Miami (EUA), na terça-feira (7), mas a morte dele só foi anunciada ontem (8). Até o fechamento desta edição, não havia sido divulgada a causa oficial da morte de Horta, de 45 anos. Entretanto, a revista Variety informou que foi suicídio. Silvio Horta escreveu a série de sucesso da rede ABC inspirado na telenovela colombiana Yo soy Betty, la fea. A série relata o progresso de uma secretária nerd que tenta fazer carreira em uma revista de moda em Nova York. Tanto a série, produzida por Salma Hayek, como sua estrela, America Ferrera, ganharam Globos de Ouro. "Estou chocada e com o coração partido ao escutar esta devastadora notícia da morte do criador de Ugly Betty, Silvio Horta", escreveu America Ferrera no Instagram. "Seu talento e criatividade deram a mim e a muitos outros muita alegria e luz." A série foi ao ar em 2006 e durou quatro temporadas.