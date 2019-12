(foto: Arquivo pessoal)

LUCAS PRETTI NOVO SINGLE

O cantor e compositor mineiro Lucas Pretti (foto), de 17 anos, em parceria com o DJ e produtor Dux, lança seu quinto single, Um dia inteiro. Com o anterior, Fica comigo, ele bateu 295 mil visualizações no YouTube. A nova música fala sobre o amor na juventude. Outros três singles do artista – Pode ser, Me faz de bobo e Drowning – também estão disponíveis nas principais plataformas digitais.

LUTO

HILDA REBELLO

A atriz Hilda Rebello (foto), de 95 anos, morreu no domingo, de parada cardíaca. Ela era mãe do ator e diretor de TV Jorge Fernando, que faleceu em outubro devido a um aneurisma. Hilda trabalhou em várias novelas dirigidas pelo filho – entre elas Que rei sou eu?, Deus nos acuda e Rainha da Sucata. Com problemas respiratórios, ela estava internada no CTI do Hospital Pró-Cardíaco, no Rio de Janeiro.

***

A família postou o seguinte comunicado nas redes sociais: “Gostaríamos de informar que nossa amada e doce atriz Hilda Rebello, vozinha, mãe, avó, bisa e amiga de todos faleceu hoje! Descanse em paz, matriarca dos Rebellos. Corre 'pros' braços do seu filho querido Jorge Fernando.”

CINEMA

FAVELA É MODA





Favela é moda (foto), do diretor Emílio Domingos, levou o prêmio de melhor longa-documentário do Festival do Rio, eleito pelo voto popular. O filme entrelaça as expressões corporais de jovens da periferia com questões relativas a sociabilidade e pertencimento. Em 2020, a produção será apresentada no canal pago Curta.! “Favela é moda foi aplaudido de pé em sessões bem cheias. As pessoas viram o Brasil na tela, foi maravilhoso receber esse reconhecimento por parte do público”,

afirma Domingos.

POPSTAR JACKSON FOLLMANN

Ex-goleiro da Chapecoense e sobrevivente do desastre aéreo com o time de Santa Catarina ocorrido em 2016, que deixou 71 mortos, Jackson Follmann venceu o programa PopStar, da Rede Globo, no domingo (29) à tarde. Ele derrotou Danilo Vieira, Eriberto Leão, Helga Nemeczyk, Totia Meireles e Yara Charry. Follmann cantou o hit sertanejo Propaganda, da dupla Jorge e Matheus.





MUMIA

ESPAÇO DO CONHECIMENTO





A Fachada Digital do Espaço do Conhecimento UFMG, na Praça da Liberdade, exibe filmes que integraram a Mostra Udigrudi Mundial de Animação (Mumia). Nesta segunda, às 19h30, estarão em cartaz Madrugada dos mortos, de André de Freitas e Luhan Dias; Fragile, de Ramon Faria; Persona, de Nivea Fomes; Stuffed, de Edouard Heutte, Clotide Bonnotte, Elise Simoulin, Anna Komaromi, Marisa Di Vora Peixoto e Helena Bastioni; Receita de elite, de Danilo Donali; My body, de Sandralee Zinzen e Nicolas Nivesse; e Red-evoked agitations, de Agustín Telo.





TIRADENTES

MOSTRA AURORA





Foram anunciados os oito filmes selecionados para a Mostra Aurora, que faz parte do festival de Tiradentes, que começa em 24 de janeiro. Criados por realizadores em início de carreira, os longas selecionados pelos curadores Francis Vogner dos Reis e Lila Foster serão avaliados pelo júri da crítica. O ganhador levará o Troféu Barroco. Os escolhidos são Cabeça de nego (CE), de Déo Cardoso; Cadê Edson? (DF), de Dácia Ibiapina; Mascarados (GO), de Marcela Borela e Henrique Borela; Pão e gente (SP), de Renan Rovida; Ontem havia coisas estranhas no céu (SP), de Bruno Risas; Canto dos ossos (CE), de Jorge Polo e Petrus de Bairros; Natureza morta (MG), de Clarissa Ramalho; e Sequizágua (MG), de Maurício Rezende. Informações: www.universoproducao.com.br.