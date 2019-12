Ana Frango Elétrico lança segundo álbum

(foto: Hick Duarte/Divulgação) ''Vim do underground, fiz muito show para pouca gente. Pessoas que gostam do que proponho, que gostam de loucura. Foram me conhecendo no boca a boca'' Ana Frango Elétrico, cantora carioca





É com uma música chamada Saudade, palavra tão brasileira, que Ana Frango Elétrico abre o segundo disco, Little electric chicken heart. O som da cantora e compositora carioca, no entanto, expande as fronteiras de tempo e espaço. Pode ter toques das canções classudas de Burt Bacharach e guitarras alucinadas inspiradas no indie rock atual.





Essa mistura vem chamando a atenção de quem frequenta a cena independente. Ana Frango Elétrico recebeu neste mês o prêmio de revelação do ano na categoria Música Popular da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA). Com 22 anos recém-completados (no último dia 19), ela conta que o reconhecimento é fruto de um trabalho construído aos poucos. "Vim do underground, fiz muito show para pouca gente. Pessoas que gostam do que proponho, que gostam de loucura. Foram me conhecendo no boca a boca", diz Ana, que adotou o Frango Elétrico por causa da dificuldade da pronúncia do sobrenome Fainguelernt.





Mas não somente por isso. Frango Elétrico é sua persona artística – ela também é pintora. "Tenho assumido cada vez mais como nome social. A gente está numa era em que o nome é o de usuário de Instagram. Um nome tem várias questões, relacionadas a heterônimo, a personagem, liberdade e gênero."





Com oito músicas e uma vinheta, Little electric chicken heart é reflexo da convivência de Ana com pessoas-chave da atual música de São Paulo. Tim Bernardes, do grupo O Terno, lhe mandou uma mensagem dizendo que tinha gostado do primeiro disco dela, Mormaço queima (2018). Ao lado de Tim e Maria Beraldo, Ana fez, no ano passado, um show cantando Rita Lee na Casa de Francisca, e começou a se apresentar frequentemente em São Paulo. Ela também conheceu Gui Jesus Toledo, do Selo Risco, que abraçou a ideia do segundo álbum da artista.





CENAS





Estabelecer contato com colegas de outros lugares é fundamental para Ana. Mas ela conta que a música independente feita no Rio precisa de mais vitrines. "No Rio, já circulei por várias cenas e cada vez mais quero trocar com diferentes cenas. O Rio tem muita coisa boa em todos os estilos musicais, mas sinto que a gente não está muito nos festivais, por exemplo. Quero que a gente tenha ambição de circulação."





Ana afirma que Little electric chicken heart, definido por ela como "little sátira romântica balada jazzística", é diferente de Mormaço queima, "bossa pop rock decadente com pinceladas punk". Reflete um aperfeiçoamento no esquema de produção e composição. As faixas têm arranjos turbinados pela presença de sopros, uma predileção da cantora e compositora. "Em Mormaço queima, eu era anticantora, tinha uma proposta ‘anti’ algumas coisas, era mais torto. Esse eu sinto que é um disco de intérprete", afirma Ana, que assina a produção com o engenheiro de som Martin Scian.





As influências de som dos anos 1950 se mostram no tratamento de algumas canções de Little electric chicken heart e na mixagem, com a bateria coberta por outros instrumentos. No futuro, ela não descarta uma aproximação com a música pop. "A cultura pop está em mim sempre, mas ela aparece mais no meu trabalho de artes visuais. Quem sabe eu não possa usufruir desses timbres também?" (Agência Estado)





Little electric chicken heart

. Ana Frango Elétrico

. Independente

. Disponível nas plataformas digitais