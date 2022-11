Gaslighting: palavra dispara 1.740% neste ano; entenda o que significa

Manipulação psicológica é a marca principal do gaslighting (foto: Getty Images)



Quando o dramaturgo britânico Patrick Hamilton escreveu em 1938 a peça Gas Light (luz a gás, em tradução literal), mal sabia ele quantas vezes o título de sua obra seria empregado no século 21.



A Merriam-Webster, a editora de dicionários mais antiga dos Estados Unidos, acaba de escolher "gaslighting" como a palavra do ano.

As pesquisas pela palavra no site da Merriam-Webster aumentaram 1.740% em 2022, segundo a empresa.

Gaslighting é o ato ou prática de manipular psicologicamente alguém, em que informações são distorcidas ou falsificadas em benefício de quem manipula a outra pessoa.

"Nesta era de desinformação — de notícias falsas, teorias da conspiração, trolls do Twitter e deep fakes — gaslighting surgiu como uma palavra para o nosso tempo", disse a Merriam-Webster em um comunicado na segunda-feira (28/11).

A palavra é também bastante usada no contexto de situações de abuso em relacionamentos.

Curiosamente, o interesse de pesquisa na palavra não foi impulsionado por nenhum evento específico, disse um editor da Merriam-Webster à agência de notícias Associated Press.

"Foi uma palavra pesquisada com frequência todos os dias do ano", afirmou Peter Sokolowski.

Cena do filme norte-americano 'Gaslight' (1944), baseado em uma peça britânica de poucos anos antes (foto: Getty Images)

A peça de Patrick Hamilton é ambientada na Londres da era vitoriana e gira em torno de um casal de classe média alta cujo relacionamento se baseia em mentiras e manipulações.

O personagem principal Jack Manningham tenta convencer a esposa Bella de que ela está ficando louca. O verbo em inglês gaslighting vem de uma das situações da peça.

O marido rebate a constatação de Bella de que a luz a gás da casa está ficando mais fraca — diz que é tudo fruto da imaginação dela.

A peça foi adaptada duas vezes para as telas: no Reino Unido em 1940, depois nos Estados Unidos em 1944. A versão americana, estrelada por Ingrid Bergman, ganhou dois Oscars e é preservada no Registro Nacional de Filmes dos Estados Unidos como uma produção "culturalmente, historicamente ou esteticamente significativa".

A Merriam-Webster diz que o termo se refere principalmente à manipulação psicológica, mas seu uso moderno é impulsionado pelo "grande aumento de canais e tecnologias usadas para enganar" as pessoas, especialmente em contextos pessoais e políticos.

A empresa apontou outras palavras da língua inglesa que estavam entre as mais procuradas este ano. Veja abaixo:

oligarch (oligarca);

(oligarca); omicron (ômicron, variante do coronavírus);

(ômicron, variante do coronavírus); codify (sistematizar);

(sistematizar); LGBTQIA (sigla que denomina lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, queers, intersexo e assexuais);

(sigla que denomina lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, queers, intersexo e assexuais); sentient (senciente: ser capaz de vivenciar algo e desenvolver sentimentos específicos);

(senciente: ser capaz de vivenciar algo e desenvolver sentimentos específicos); loamy (algo como solo argiloso, mas hoje em dia também uma gíria para pessoas atraentes);

(algo como solo argiloso, mas hoje em dia também uma gíria para pessoas atraentes); raid (ataque, invasão)

(ataque, invasão) queen consort (rainha consorte)

