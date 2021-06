Brasil assina acordo com a Nasa para mandar 1ª mulher à Lua em 2024

(foto: Nasa/ reprodução) O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) e o Ministério das Relações Exteriores (MRE) assinaram em evento no Palácio do Planalto, nesta terça-feira (15/6), o Acordo Artemis. Segundo as pastas, o programa da Agência Espacial Americana (Nasa) pretende levar a primeira mulher e o próximo homem à superfície lunar em 2024 enquanto desenvolve as tecnologias para organizar uma missão humana a Marte. A iniciativa conta com colaboração de parceiros comerciais e internacionais e prevê duas missões antes do pouso na superfície da Lua.









A solenidade contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro, do ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto França, e do embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Todd Chapman.