Poder da cloroquina contra COVID-19: %u2018Tão mito quanto o Messias%u2019, diz médico

O que provavelmente salvou o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) de se juntar aos 65.631 brasileiros mortos pela COVID-19 ou a outros tantos milhares hospitalizados por complicações da doença não foi a hidroxicloroquina - medicamento a que o mandatário atribuiu extraordinários efeitos no combate ao novo coronavírus nesta terça-feira (7). É bem possível que o "perfeito" estado de saúde anunciado pelo político de 65 anos após contrair o vírus seja fruto de uma casualidade: Bolsonaro está no grupo da maioria do infectados (85%), que desenvolvem apenas sintomas leves da virose e se curam graças à ação do próprio organismo. A avaliação é dos infectologistas Carlos Starling e Unaí Tupinambás.





“O resto é mito. Tão mito quanto o ‘Messias’”, brinca Starling, presidente da Sociedade Mineira de Infectologia. O especialista lembra que a Organização Mundial de Saúde (OMS) chegou a testar os efeitos do anti-inflamatório em pacientes hospitalizados, acometidos pela forma aguda da enfermidade, mas encerrou definitivamente os estudos em 17 de junho, após constatar a ineficácia do fármaco. Pouco depois de Bolsonaro anunciar que estava contaminado pelo vírus, a instituição voltou a reforçar o fracasso da droga no combate ao Sars-CoV-2 (causador da pandemia). Em entrevista coletiva realizada nesta terça (7), a cientista-chefe da OMS Soumya Swaminathan destacou que a cloroquina e seus derivados produzem pouca ou nenhuma redução na mortalidade dos pacientes na comparação com aqueles submetidos ao atendimento padrão.









"Tem gente que toma água benta acredita que ficou curado por isso. Eu sou médico, não é meu papel dizer que a crença da pessoa está errada. Mas, do ponto de vista científico, ainda não ficou provado que água benta é capaz de curar. Quem insiste na existência dessa prova científica comete charlatanismo", completa





Melhora espontânea O infectologista e professor da Faculdade de Medicina da UFMG, Unaí Tupinambás, explica o mecanismo que possivelmente levou à evolução favorável de Bolsonaro à infecção pelo novo coronavírus. Segundo o acadêmico, a COVID-19 é, via de regra, uma doença autolimitada, ou seja: tem um ciclo definido, com duração de alguns dias. Os sintomas desaparecem espontaneamente, uma vez que o organismo aprende a combater o invasor e o expulsa. "O que eu posso dizer é que não existem evidências científicas robustas de que a substância funcione. Se não há essa comprovação, a aposta na efetividade dela é de outra natureza", esclarece Starling.





De acordo com o Ministério da Saúde, o ciclo médio do coronavírus é de 12 dias. São cinco de incubação - período entre o contágio e o início dos sintomas - e sete de transmissibilidade. O quadro desenvolvido pelo infectado pode variar de assintomático a gravíssimo. “Cerca de 15% dos casos progridem para a forma grave, com surgimento da Síndrome Respiratória Aguda Grave. Essas pessoas apresentam marcadores genéticos que as tornam mais suscetíveis ou os chamados fatores de risco, como obesidade, imunidade baixa, idade avançada, além das doenças crônicas, como diabetes, cardiopatias e hipertensão”, afirma Carlos Starling.



“Importante lembrar que a literatura médica estima que de 30 e 40% da população sofre de doenças crônicas sem saber. Então, os jovens não devem acreditar que estão a salvo da pandemia. Todo mundo precisa se cuidar”, alerta o especialista, referindo-se aos conselhos dados pelo presidente esta manhã. “Se vocês forem jovens, se cuidem, mas fiquem tranquilos que o risco é quase zero de um problema grave", minimizou Bolsonaro.





Os infectologistas também chamaram atenção para o fato de que o coquetel de hidroxicloroquina e azitromicina com que Bolsonaro diz ter se tratado pode oferecer sérios riscos à saúde. “A prescrição dos dois remédios juntos não é recomendada. Sozinhas, as substâncias já causam arritmia cardíaca. Juntas, esse efeito fica potencializado. Se Bolsonaro fez mesmo uso simultâneo delas, correu risco. Ainda mais sendo idoso”, observou Unaí Tupinambás.



Controvérsias