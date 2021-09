Projeção para superávit comercial em 2021 sobe para US$ 70,80 bi no Focus do BC

Talibã promete erradicar o Estado Islâmico do Afeganistão

Vídeo: bois destroem cadeiras e mesas durante 'briga' em bar

El Salvador adotará bitcoin como moeda

Estado Islâmico pode recuperar força no Afeganistão

Os imigrantes que limparam o Marco Zero, esquecidos do 11/9

Confira a Capa do Jornal Estado de Minas do dia 06/09/2021

Previsão para câmbio no fim de 2021 passa de R$ 5,15 para R$ 5,17 no Focus do BC

Vagas da semana! Concursos acumulam mais de 4.600 oportunidades abertas

Operação Mau Vizinho: homem quebra porta de vizinha, a ameaça e é preso

Bombeiros utilizam helicóptero para conter incêndio no Parque Mangabeiras

Expectativa para alta do PIB de 2021 cai de 5,22% para 5,15% no Focus do BC

Esplanada dos Ministérios fecha para manifestações de 7 de setembro

Projeção do IPCA de 2021 sobe de 7,27% para 7,58% no Focus do BC

Golpistas em Guiné convocam ex-ministros

Belarus condena uma das principais figuras da oposição a 11 anos de prisão

Talibã anuncia captura do último foco de resistência no Afeganistão

Taleban diz que assumiu controle de última província onde enfrentava resistência

SP foi quem mais usou doses suspensas