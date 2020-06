Confira a Capa do Jornal Estado de Minas do dia 09/06/2020

Ministro do STF determina que ministério volte a divulgar dados acumulados da COVID-19

Dor e reflexão no último adeus a George Floyd em Houston

Sob suspeita, governo muda difusão de balanço do novo coronavírus

Fortaleza retoma atividades econômicas e shoppings reabrem com filas

Mulher morre após ser atingida por linha com cerol em Montes Claros

Líder do PT quer derrubar portarias que anulam declarações de anistias

