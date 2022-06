Psicanalista mineira lança livro que desmistifica o autismo

O autismo sem mistérios e ao alcance de leigos e profissionais da saúde e da educação. Esse é o objetivo da psicanalista Roberta Ecleide, que lança o livro “Autismo.S – olhares e questões”, publicado pela editora Appris.

A autora, pós-doutora em filosofia da educação pela Universidade de São Paulo (USP), mostra a importância do estudo da neurodiversidade. “Longe de uma doença a ser curada, mas que precisa ser bem conduzida no processo educativo e respeitada com a delicadeza das diferenças.”

A obra, lançada em abril na Apae, traz uma breve história do autismo, com definições clínico-diagnósticas, e apresenta debates e discussões de profissionais que atuam no atendimento de crianças diagnosticadas como autistas.

Roberta também é doutora em psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e acredita que o principal desafio da inclusão escolar de alunos autistas é a difícil inserção no Brasil da área da saúde na educação. “Ou seja, o diagnóstico do autismo pode não propiciar ajuste, mas segregação”, explica a psicanalista, supervisora clínico-institucional no estado de Minas Gerais (Capsi).

Reflexões sobre os desafios do autismo no pós-pandemia também estão presentes no livro. Roberta explica que no dia a dia dos autistas – os com diagnóstico acertado – ela percebeu uma perda por parte desta diversidade da convivência. "Alguns comportamentos já estabelecidos, como dessensibilização auditiva, sumiram e as crianças começaram a ter dificuldade com sons. Tenho visto isso até em crianças que não apresentavam sensibilidade auditiva aguçada."

"Notei também que aprendizados, como alimentação variada e autocuidado, diminuíram ou sumiram. Um dos motivos é que a situação da pandemia levou as crianças para casa e o ambiente doméstico é controlado, pouco desafiante, não permite os erros – condições fundamentais para aprender", completa a psicanalista.

A escritora diz que é importante entender que não há aumento dos casos de autismo. O que cresceu foi o número de diagnósticos. Por outro lado, a especialista alerta que, a partir da pandemia, sem a frequência nas escolas e nos espaços coletivos, a indicação precoce pode ter sido prejudicada.

“A análise resulta de um processo de construção, estudo de várias condições que trazem a etiologia dos atrasos. O desconhecimento que até alguns profissionais têm das condições clínicas do autismo, fora desta dimensão de construção, também contribui para diagnósticos apressados”, conclui Roberta Ecleide.

“Autismo.S:

Olhares e Questões”





l Autora: Roberta Ecleide





l Editora: Appris





l Tradução: Marilene Tombini





l 227 páginas





l Preço: R$ 52