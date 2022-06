Cresce demanda por teste do pezinho

(foto: Dominika Roseclay/Pexels)

No momento em que se aproxima o Dia Nacional do Teste do Pezinho, lembrado na próxima segunda-feira (6/6), dados mostram que a quantidade de bebês que realizaram testes de triagem neonatal aumentou 24% no último ano, como divulga o Grupo Pardini. Somente em 2021, cerca de 282 mil recém-nascidos no Brasil realizaram em torno de 2,5 milhões de exames com o intuito de detectar precocemente diferentes doenças, que ainda estão ocultas nessa fase da vida.Desse volume, cerca de 8 mil bebês apresentaram alterações no teste inicial. Nesses casos, o laboratório orienta fazer a coleta de uma segunda amostra o mais breve possível para realização de exames complementares. Dessa forma, a suspeita pode se confirmar, dando o diagnóstico de alguma doença, ou não. Esses números mostram que mais famílias estão investindo no diagnóstico precoce.Os exames podem rastrear doenças infecciosas, endocrinológicas, metabólicas, hematológicas, grande parte de causa genética. A totalidade dessas doenças não apresenta sintomas ao nascimento e pode aparecer mesmo sem casos prévios na família - daí a necessidade de se realizar um teste de triagem ainda nos primeiros dias devida, antes que eles se manifestem e impactem a saúde.No Grupo Pardini, os testes mapeiam de 7 a 94 doenças, feitos com o objetivo de diagnosticar e impedir o desenvolvimento de doenças que podem levar à deficiência intelectual ou causar prejuízos à qualidade de vida. Especialistas reforçam a importância dessa conscientização e da demanda pelo teste do pezinho, justamente em um período de pandemia, quando houve uma queda na procura por cuidados médicos."Os exames possibilitam detectar uma possível doença oculta no bebê, e que pode ser tratada com resultados bem sucedidos para uma vida sem sequelas ou até mesmo impedir a perda da vida precocemente", afirma o pediatra e diretor médico-científico do Grupo Pardini, Armando Fonseca.O teste é simples e rápido. Gotinhas de sangue são coletadas do calcanhar do bebê, após as 48 horas de vida do bebê, até no máximo o quinto dia. No caso dos bebês prematuros, a coleta é feita no berçário.