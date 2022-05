Faculdade Pitágoras oferece avaliação física e atendimento nutricional

As consultas que estão disponíveis para o público fazem parte de uma parceria dos cursos de nutrição e educação física. Ao se inscrever, o paciente é atendido na clínica e faz uma avaliação física. Na sequência, ele recebe a prescrição de atividades físicas personalizadas e um plano alimentar



Wagner dos Reis, coordenador do curso de nutrição, explica que os atendimentos são individuais e que cada paciente recebe um plano de acordo com as suas necessidades e objetivos. "A peculiaridade de cada pessoa é levada em consideração ao desenvolver os planos de exercício e alimentar. São consultas personalizadas em que é investigado o hábito de cada paciente, rotinas, restrições, preferências alimentares e histórico de doenças. Além das metas e objetivos de cada um", ressalta o profissional da saúde.





Todos os acompanhamentos são realizados pelos acadêmicos da instituição de ensino com supervisão dos professores dos cursos envolvidos no projeto: Renata Passos, coordenadora do curso de educação física; Priscila Teles, professora do curso de nutrição; e William Valadares, professor de educação física.



O serviço da clínica-escola da Pitágoras é voltado para suprir as mais diversas demandas da população, conforme ressalta o nutricionista Wagner dos Reis: "O Núcleo de Saúde da Pitágoras é ideal para aqueles que desejam emagrecer, ganhar massa muscular e aprender a ter uma alimentação saudável. São serviços para todos que buscam por uma vida mais equilibrada e com valor acessível para a comunidade".





Para ter acesso aos atendimentos, é cobrado um valor de R$ 30 por consulta.





Serviço

Núcleo de Saúde da Faculdade Pitágoras

Endereço: Rua Santa Madalena Sofia, 30, Vila Paris – BH/MG

Atendimento: Segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12h30 e das 13h às 17h

Agendamento e informações: (31) 2111-2427 (WhatsApp)

Valor: R$ 30 (por consulta)