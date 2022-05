conta-gotas

Entenda a foliculite e saiba

A presença de bolinhas avermelhadas acompanhadas de dor, coceira e inchaço em áreas como o rosto (barba), axila, virilha e coxa pode indicar uma inflamação chamada foliculite. A boa notícia é que existe uma solução para esse velho problema, que traz incômodo para muitas pessoas. De acordo com a biomédica Silmara de Aquino, quem costuma se depilar com lâmina de barbear tem maiores chances de ter o problema, popularmente causado pela bactéria estafilococos, comum na pele dos seres humanos. “Somente com o laser conseguimos atingir a camada mais profunda da pele, onde o pelo se origina, ou seja, elimina o folículo piloso por completo, impedindo o crescimento do fio e possíveis infecções”, esclarece Aquino.

Nem toda mancha no dente é cárie





Manchas nos dentes dos bebês e das crianças nem sempre indicam cárie, mas exigem atenção dos pais. “As manchas podem ter diversas causas, como traumatismo, pigmentação extrínseca que vem da alimentação ou mesmo da desmineralização do dente causada pela cárie dentária. A diferença entre elas dependerá da história clínica e da localização”, explica a professora de odontologia da Estácio Belo Horizonte, Carolina Freitas Lage. A dentista destaca que o primeiro sinal de cárie dentária se dá por meio de uma pigmentação branca. “A visita periódica ao dentista e a manutenção de uma boa higiene bucal são ações fundamentais para prevenir manchas e garantir a ausência de outras alterações dentárias”, conclui Freitas.

Intestino e emagrecimento: deu match?





O que muitos não sabem é que o intestino é um órgão com funções autônomas, com seus mais de 500 milhões de neurônios. Segundo o médico Márcio Velasques, um intestino mal regulado afeta a forma como o corpo absorve os nutrientes, ou mesmo como elimina os excessos. Esse quadro causará a dificuldade de regular o açúcar no sangue e causa o acúmulo de gorduras. O funcionamento do intestino varia não só de pessoa para pessoa, como também nos momentos do dia, além de fatores externos como alimentação, estresse e uso de medicamentos. Pensando nisso, toda a dieta deve ser baseada nos objetivos e nessas variações.

Alimentação durante a gravidez





Uma alimentação desregrada durante a gravidez pode trazer riscos para a saúde da gestante e do bebê. Para a especialista em emagrecimento Edivana Poltronieri, as escolhas da mulher afetam tanto o físico quanto o emocional do bebê. Por essa razão, Edivana alerta que, desde o momento em que se decide ser mãe, é preciso pensar na saúde que a criança terá no futuro. Segundo a especialista, para seguir uma gravidez tranquila e saudável, contar com um especialista é sempre uma ótima opção, pois assim será possível fazer a programação de uma rotina alimentar equilibrada, saborosa e nutritiva para mãe e bebê.

Envelhecimento saudável





Os idosos estão cada vez mais preocupados em ter um envelhecimento saudável e, para isso, têm procurado, cada vez mais, alimentos nutritivos. Amanda Cantadori, médica especialista em nutrição do Vera Cruz Casa de Saúde, explica que uma alimentação variada e equilibrada é aliada do envelhecimento saudável. "É importante experimentar, adquirir hábitos de vida saudáveis desde sempre, e lembrar que nunca é tarde para mudar, além de evitar seguir dietas radicais ou da moda." A nutricionista esclarece que a rotina alimentar da população, em especial dos idosos, principalmente no almoço e no jantar, deve incluir todos os grupos alimentares: verduras, carboidratos e proteína vegetal e animal.