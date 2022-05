Coração de porco usado em transplante inédito estava infectado por vírus

No início deste ano, a notícia de que, pela primeira vez na história, um homem tinha recebido odede umanimou médicos e pacientes. Em março, porém, David Bennett morreu, e os cientistas envolvidos na cirurgia inédita começaram ado. Ontem, divulgaram que o órgão usado no procedimento continha um, o que pode ter contribuído para o desfecho não desejado.

Em uma reportagem publicada no periódico MIT Technology Review, especialistas revelaram que o coração de Bennett foi afetado pelo citomegalovírus suíno. "Estamos começando a entender por que ele faleceu", disse Bartley Griffith, docente da Escola de Medicina da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, e um dos cirurgiões responsáveis pelo transplante.

Segundo o cientista, "talvez, o vírus tenha sido o ator, ou possa ser o ator, que desencadeou" a morte de Bennet. As informações descritas na revista foram apresentadas por Griffith durante um webinar transmitido on-line pela American Society of Transplantation, no mês passado. À época, o cirurgião também detalhou os esforços desesperados dos especialistas para derrotar a infecção. O vírus detectado é muito comum em porcos e, nesses animais, costuma provocar apenas espirros.